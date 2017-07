Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Palmerini, Franchi, Annunziata

Tutti gli scenari sono adesso possibili, anche quelli di un accordo tra la maggioranza e la sinistra alternativa con tutto il suo carico di novità per le pensioni che è pronta a mettere sul tavolo. Esperti osservatori invitano ad attendere la fine della stagione estiva, quando nelle ultime notizie pensioni sarà più chiaro il peso specifico delle differenti forze.

Le ultime posizioni di Lina Palmerini e conseguenze per novità per le pensioni

Chissà se alla fine prevarranno le ostinazioni personali o l'accettazione di una intesa che vorrebbe accuratamente evitare. Per il segretario della maggioranza i giochi restano ancora aperti: non è affatto detto che la porta di un accordo con la sinistra alternativa rimarrà chiusa, arrivando a stringere compromessi anche sulle novità per le pensioni, così come non è da escludere che decida di sfidare la sorte e andare solo contro tutti. Certo, sarà il sistema per fare esprimere i cittadini a essere molto determinante nelle decisioni strategiche, ma allo stato attuale non può essere escluso alcuno scenario. Con ogni probabilità, ragiona la giornalista Lina Palmerini, i nodi saranno sciolti solo al termine di questa stagione autunnale, quando le rilevazioni aggiornate daranno un'idea più chiara del valore e del peso della sinistra alternativa e del rischio di imbarcarsi un carico di proposte aggiuntive sulle novità per le pensioni e su altre questioni cruciali, non facilmente gestibili. In ogni caso, arriverà il momento in cui i conti andranno fatti e il segretario della maggioranza sarà messo di fronte alle sue responsabilità.

Le recenti posizioni di Paolo Franchi e impatto su novità per le pensioni

Difficile separare le posizioni della maggioranza da quelle della sinistra alternativa, i fuoriusciti in particolare. Almeno sulla carta perché poi nei fatti in entrambi gli schieramenti esistono correnti molte ampie indisponibili al dialogo. Eppure entrambi hanno bisogno dell'altro. Per il segretario della maggioranza, salito in sella - come fa notare l'editorialista Paolo Franchi - senza una vera assemblea, si tratterebbe di guadagnare quell'apporto numerico e probabilmente anche contenutistico sulle novità per le pensioni e altro. La sinistra alternativa, che adesso non è altro che una galassia indistinta di cui non è per nulla chiara la potenziale forza rappresentativa, guadagnerebbe invece una figura di riferimento, considerando le difficoltà evidenti di individuare un responsabile che sappia tenere insieme tutte queste forze. Non solo, ma riuscirebbe anche a trovare un canale attraverso cui proporre e cercare di far passare novità per le pensioni reali e concrete. Questo almeno in teoria, tenendo conto che nessuno dei due ci sente e sembrano intenzionati ad andare per conto proprio, in autosufficienza. Ma basterà?

Le ultime affermazioni di Lucia Annunziata e impatto su novità per le pensioni

C'è un aspetto su cui la giornalista Lucia Annunziata invita a prestare attenzione ed è quella del posizionamento delle maggiori forze del nostro Paese su contenuti di destra, anche sulle novità per le pensioni, evidentemente. Ed è soprattutto la maggioranza ad assumere atteggiamenti e ad avanzare proposte che non hanno mai fatto parte del suo vocabolario. Si tratta di precise scelte che travalicano i riferimenti al populismo e alla demagogia, sempre più presenti nei confronti degli ultimi mesi. Viene da credere che il segretario della maggioranza abbia capito l'umore dei cittadini e stia cercando di cavalcarlo o comunque di farsene portavoce con prese di posizioni inedite e sconosciute. Anche a costo di mutare la storica anima del suo schieramento. E dai tempi di emergenza collettiva alle prospettive sulle novità per le pensioni, il passo non può che essere molto breve. Si può parlare di opportunismo? Probabilmente sì, ma - fa notare Lucia Annunziata - non risparmia nessuno, neanche i pentastellati. E se c'è una ragione per cui poco o nulla se ne parla è per via dell'uscita del testo del segretario della maggioranza che in qualche modo è uno strumento di distrazione collettiva.