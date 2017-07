Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Daniele, Thomas, Gloria

Poi ci sono quei casi veri che dimostrano il dramma di un mercato delle attività che continua a non decollare anche per via del poco legame con le novità per le pensioni, altrettanto preziose. Le tre vicende che riferiamo nelle ultime notizie pensioni sono tutte legate da un tratta comune.

Le ultime posizioni di Daniele Ferrarin e conseguenze per novità per le pensioni

Ci sono due piani per raccontare la storia di Daniele Ferrarin con tutti i suoi inevitabili riferimenti agli scarsi risultati raccolti sul versante delle novità per le pensioni dagli ultimi esecutivi. Innanzitutto c'è da chiedersi perché un qualificato tecnico informatico di quarantasette anni con un passato nella International Business Machines Corporation finisca per strada a chiedere aiuto con tanto di cartello di cartone e numero di telefono in evidenza. E si badi bene, non elargizioni in denaro, ma un'attività. Anche distante anni luce da quelle di cui è un esperto ovvero manutenzione impianti elettrici-idraulici, giardinaggio, tinteggiature, verniciature. In seconda battuta, ad aver fornito risposte non sono stati i governanti, a livello centrale o locale che siano, bensì la Rete grazie all'intraprendenza di una ragazza che ha pubblicato una foto diventata virale. In ogni caso siamo davanti a una storia che potrebbe avere un lieto fine. Ma che dimostra la deriva a cui può arrivare il sistema attuale, così restio a introdurre quelle novità per le pensioni vitali associate al rilancio del settore delle attività per chi non è più giovanissimo.

Le recenti posizioni di Thomas Leoncini e impatto su novità per le pensioni

C'è un avvertimento che circola da tempo e che rischia pericolosamente di realizzarsi. La precarietà dei ragazzi, alle prese con attività saltuarie, bassi introiti e carriere discontinue, si tradurrà in indigenza domani, al momento della pensioni. Perché poi le tasche vuote di adesso, spesso compensate dal sostegno del nucleo familiare di origine, devono fare i conti con le novità per le pensioni introdotte nel tempo ovvero con un sistema di definizione dell'importo dell'assegno basato sulla quantità di contributi effettivamente versati. E quest'ultimi dipendono dai guadagni, che se sono bassi, come sta avvenendo nella media dei casi, portano a un quadro preoccupante. In questa situazione è calzante la missiva invita da Thomas Leoncini al quotidiano di Via Angelo Rizzoli. Le sue affermazioni sono significative, soprattutto nella parte in cui sottolinea come ciò che sta seminando adesso potrebbe non servirà a nulla. La responsabilità viene individuata non solo nei decisori che hanno il potere di cambiare la situazione con novità per le pensioni e disposizioni ad hoc per il rilancio delle attività, ma anche negli adulti che tendono a relegare i ragazzi ai margini.

Le ultime affermazioni di Gloria Trevisan e impatto su novità per le pensioni

Come non ricordare la storia di Gloria Trevisan, architetto che insieme al fidanzato si era trasferita nella capitale inglese, in un appartamento al penultimo piano di quel maledetto grattacielo andato a fuoco. Gloria era partiti per la metropoli che offre mille opportunità, anche per via dell'assenza di quel mix tra provvedimenti inefficaci per il rilancio delle attività e assenza di vere novità per le pensioni che aiutano a svoltare. I due ragazzi si erano conosciuti all'Università di Venezia, dove entrambi si erano laureati in Architettura. La decisione di partire per perfezionare il loro inglese l'hanno presa solo poco tempo prima e, non a caso, dopo neanche due mesi avevano trovato entrambi un impiego, in due studi di progettazione diversi. A spingere questi due ragazzi fuori dai confini nazionali ci sono state anche ragioni di vera e propria sopravvivenza, considerando le poche opportunità offerte dal nostro Paese con un mercato delle attività che continua a non decollare e il poco che viene previsto è slegato dalle novità per le pensioni. Quanti altri casi ci troveremo ancora a raccontare, magari con un finale non così tragico?