Fifa 18: demo data uscita probabile e nuovi dettagli su opzione gioco viaggio

Inizia a intravedersi all'orizzonte la prima demo pubblica di Fifa 18, nuovo capitolo del consueto titolo di simulazione calcistica di Electronic Arts. Non c'è ancora una data ufficiale, ma stando a quanto trapela, l'intenzione della software house nipponica è di mettere a disposizione una sola release di prova nella prima metà del mese di settembre, tra il 12 e il 14 settembre 2017. Le piattaforme supportate sono quelle consuete ovvero Xbox One e Xbox 360 da una parte, PlayStation 4 e PlayStation 3 dall'altra, e naturalmente PC. Tutti da scoprire i contenuti di questo assaggio di Fifa 18. In linea di massima dovrebbero ricalcare quelli dello scorso anno.

Dodici mesi fa, le squadre a disposizione sono state complessivamente 12 ovvero Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain, Lione, Seattle Sounders, Bayern Monaco, Tigres U.A.N.L., Gamba Osaka, mentre gli stadi sono statau tre: il CenturyLink dei Seattle Sounders, lo Stamford Bridge del Chelsea, il Suita City Football Stadium del Gamba Osaka. In merito alle modalità di gioco, oltre alle partite vere e proprie, sono state previste le prove abilità: 4 per giocatore singolo e 3 delle nuove prove multigiocatore. E poi c'è stata l'antepima della nuova modalità Il Viaggio con cui gestire tutta la carriera di Alex Hunter, stella nascente della Premier League e del Manchester United. Tuttavia è stata un'opportunità riservata ai possessori di PlayStation 4 e Xbox One ovvero le console di nuova generazione.

Modalità Il Viaggio in luoghi nuovi

A tal proposito, è tutto pronto per i ritorno di Alex Hunter. L'asso del Real Madrid e più volte Pallone d'oro Cristiano Ronaldo è pronto a dare il suo contributo e fare pare dell'elenco di campioni e nuovi volti che arricchiscono un cast degno del seguito della modalità Il Viaggio (The Journey) in Fifa 18. La modalità è una storia ispirata ai giocatori, alle personalità, agli ambienti e agli eventi del calcio reale in grado di trasportare i giocatori di Fifa 18 in luoghi disponibili solo in questa edizione del simulatore di calcio. Come anticipato dalla software house, da una pausa estiva in Brasile, passando per una tournee prestagione a Los Angeles, gli utenti di Fifa 18 vivranno un viaggio attraverso differenti scenari calcistici.

Introdotta in Fifa 17, la modalità Il Viaggio consente infatti di vivere la storia dentro e fuori dal campo vestendo i panni di Alex Hunter, il nuovo astro nascente della Premier League. Giocare in un club della Premier League, confrontarsi con allenatori famosi e giocare al fianco dei più grandi fuoriclasse al mondo sono alcune delle opzioni caratterizzanti. Le prestazioni in campo e le decisioni influiscono sulla carriera di Alex Hunter in Premier League. Le scelte durante la partita hanno un impatto sugli eventi successivi e sulle reazioni degli altri personaggi.

Fifa 18: supporto più ampio e tante edizioni speciali

Fifa 18 sarà sul mercato dei negozi videoludici di tutto il mondo, Italia inclusa, il 29 settembre 2017. Il simulatore di calcio sarà giocabile su su Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox 360 e PlayStation 3, oltre che in una release speciale per la nuova console Nintendo Switch. La novità nelle strategie commerciali della software house è l'anteprima concessa agli iscritti EA Access e Origin Access. Chi decide di fare proprio il gioco già in questa fase del preoder acquistando la Standard edition, potrà mettere le mani su pacchetti oro Premium maxi Fut per valore di 15 euro; Cristiano Ronaldo in prestito e 8 divise Fut in edizione speciale.

Con la Ronaldo Edition di Fifa 18, il valore dei pacchetti oro Premium maxi Fut sale a 60 euro, sono confermate le 8 divise Fut in edizione speciale e viene aggiunto l'accesso anticipato di tre giorni rispetto all'uscita mondiale. Ma non c'è dubbio che sia l'Icon edition di Fifa 18 la soluzione più completa. Porta infatti con sé Pacchetti oro Premium maxi Fut per valore di 15 euro; Cristiano Ronaldo in prestito; 8 divise Fut in edizione speciale; Accesso anticipato di 3 giorni; Pacchetti giocatori SDS in prestito; Ronaldo (quello brasiliano) in prestito.