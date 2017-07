Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 quattro convergenze vertice maggioranza-rappresentanti (novità,affermaz

Ieri, lunedì 18 luglio, si è tenuto il vertice inaspettato tra maggioranza e rappresentanti dipendenti, di nuovo tornati a puntare l’attenzione su questione previdenziale e novità per le pensioni, vertice di cui forniamo un ampio resoconto su quanto detto e sulle decisioni che saranno portate avanti su cui è risultata esserci una grande convergenza di intenti e le altre su cui vi è stata meno convergenza per le novità per le pensioni. In realtà, stando a quanto riportano le ultime notizie, non sarebbero state prese vere e proprie decisioni ma più che altro sarebbero state espresse posizioni e condivise idee di potenziali decisioni da portare avanti per l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni.

Le quattro convergenze vertice maggioranza-rappresentanti e novità per le pensioni

Secondo le ultime notizie, sarebbero quattro le convergenze emerse tra maggioranza e rappresentanti dipendenti dal vertice di ieri e si tratterebbe di:

accordo su una pensione minima da erogare a tutti, sia ai ragazzi sia a coloro che hanno quarantacinque-cinquanta anni e che sono rimasti senza occupazione; apertura alla richiesta di revisione del sistema delle attese vita, argomento che è risultato piuttosto spinoso e complesso; intenzione di valorizzazione del mondo femminile con novità per le pensioni dedicate; rendere la mini pensioni senza oneri fissa non più sperimentale valida per sempre.

Pensione minima e revisione attese vita come novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, le prime convergenze emerse tra maggioranza e rappresentanti esecutivo sarebbero su erogazione della pensione minima che, contrariamente a quanto inizialmente detto, non varrebbe solo per i ragazzi che oggi sono impiegati in attività precarie o hanno carriere discontinue ma anche coloro che in tarda età rimangono senza occupazione. Per quest’ultima categoria di persone, bisognerà decidere però ancora le formule di erogazione di tale pensione minima. Secondo le ultime notizie, si tratterebbe di un assegno che dovrebbe avere un valore di circa seicento euro per poi aumentare eventualmente se si hanno periodi in più di attività, per chi vanta almeno 20 anni di contribuzione.

Sembrerebbe, come ben si evince, una forma di assegno universale, dunque, e ci si chiede, ancora, se si tratti di una ennesima forma di sostegno che potrebbe essere evitata per tenere soldi da parte e arrivare all’introduzione di un assegno universale unico che sia valido per tutti, senza continuare a definire di volta in volta misure di sostegno solo per alcuni e limitati temporalmente. Del resto, come confermano le ultime notizie, la stessa Comunità in quest’ultimo periodo ci avrebbe invitato più volte ad introdurre nel nostro Paese l’assegno universale, soprattutto per adeguamento al modello comunitario, considerando che si tratta di una misura di aiuto già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari. Secondo quanto annunciato dal responsabile del Dicastero dell’Occupazione, il tema della novità per le pensioni di pensione minima dovrebbe avere la priorità nell’iter di discussione del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni.

Dal vertice di ieri è anche emersa una certa apertura alla possibilità di novità per le pensioni di revisione del meccanismo di attese vita, per cui probabilmente si arriverò ad un blocco per poi studiare sistemi più adatti di scatto del requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione finale come, per esempio, ipotesi molto probabile, la definizione di pensioni diverse in base alla tipologia di attività che si svolge e si tratterebbe certamente di un importante passo avanti di tutela nei confronti di quegli impiegati che sono stati fortemente penalizzati dall’entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche, come coloro che sono impiegati in occupazioni faticose e coloro che sono entrati fin da giovanissimi nel mondo occupazionale.

Valorizzazione del mondo femminile e mini pensioni senza oneri fissa ulteriori novità per le pensioni

Insieme a erogazione della pensione minima per tutti e apertura alla possibilità di revisione delle attese vita, le ultime notizie confermano ulteriori convergenze raggiunte in occasione del vertice di ieri che riguardano la possibilità di novità per le pensioni specificatamente dedicate al mondo femminile e miglioramenti per la novità per le pensioni già approvata di mini pensione senza oneri, ma anche la necessità di dare nuova spinta alla previdenza complementare.

Partendo dalle novità per le pensioni per il mondo femminile, sarebbe al vaglio la possibilità di riconoscimento ai dei periodi di assistenza e cura della famiglia e di maternità fini contributivi per la pensione finale, mentre per quanto riguarda la novità per le pensioni di mini pensione senza oneri, a costo zero rivolta principalmente alle categorie di persone svantaggiate come non occupati, malati gravi e invalidi e chi svolge attività faticose, secondo le ultime notizie, sarebbe stata avanzata l’ipotesi di renderla fissa e valida per sempre, migliorandola, insieme alla quota 41 per tutti ad essa collegata.