Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 la verità è la fiducia dei cittadini (novità, affermazioni)

Aumenta l’indigenza nel nostro Paese, la percentuale di occupati, soprattutto ragazzi, è molto bassa rispetto a quella degli altri Paesi comunitari e, secondo le ultime notizie, cresce in maniera esponenziale il numero di coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni che non hanno un impiego ma non lo cercano neanche, raggiungendo nel nostro Paese una percentuale del 19,9% contro una media comunitaria dell’11,5%. Risulta, dunque, particolarmente evidente la difficoltà dei ragazzi di oggi di trovare un impiego come risulta anche particolarmente bassa la fiducia da parte dei cittadini nei confronti della crescita del nostro Paese.

Fiducia dei cittadini e ultime notizie su verità importanti

Stando, infatti, a quanto riportano le ultime notizie, nonostante i segnali di miglioramento e ripresa riportati in questi ultimissimi giorni dal Dicastero del Tesoro e dall’Istituto economico centrale italiano, un terzo degli intervistati ritiene che la propria situazione economica sia peggiorata e solo dieci cittadini su 100 parlano di un possibile miglioramento nel prossimo futuro. Cittadini italiani decisamente pessimisti, dunque, nei confronti di una eventuale crescita per i prossimi mesi, con percentuali che sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio su sentimenti di incertezza e timori che non sembrano ancora allontanarsi. Dalle interviste condotte riportate dalle ultime notizie è, infatti, emerso che:

un buon 20% degli intervistati che teme un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche nel prossimo futuro; il 70% che ritiene che non cambierà nulla; solo il 10% in attesa di un miglioramento; appena un 4% che dichiara di sentirsi economicamente e socialmente più sicuro.

Complessivamente, la verità sulla fiducia dei cittadini è impietosa: il 32% giudica peggiorata la propria situazione economica e il 24% si sente più fragile. Si tratta di numeri da cui emerge ben chiara la necessità di ridare fiducia ai cittadini attraverso l’attuazione di strategie e progetti specifici che siano in grado di dare una svolta concreta alla situazione attuale. In questo contesto, poi, bisogna anche considerare il blocco dell’interscambio per il 55% delle persone e l’aumento di impieghi precari e discontinui, situazioni che non fanno altro che accrescere le diseguaglianze tra le persone, piuttosto che ridurle nel nostro Paese. In un clima in cui, dunque, negli ultimi giorni, da parte di autorevoli istituzioni sembrava tornato l’entusiasmo tra ultime notizie di ripresa e ultime notizie si stime riviste al rialzo per il nostro prodotto interno lordo, il tasso di fiducia dei cittadini mostra una verità decisamente differente rispetto al positivo.

Priorità dei cittadini e importanza di rilancio delle novità per le pensioni

Secondo alcune recenti rilevazioni statistiche, è emersa non solo una fiducia bassa nel futuro e nel prossimo miglioramento da parte dei cittadini ma anche priorità che secondo loro dovrebbero essere rilanciate per rendere effettivamente concreto uno sviluppo del nostro Paese. Le questioni prioritarie per i cittadini sarebbe:

questione migranti; misure per favorire la ricerca dell’attività; novità per le pensioni; stipendi.

E con particolare riferimento alle novità per le pensioni emerge un paradossale divario tra richieste dei cittadini e posizioni degli esponenti. Se, infatti, per i primi sono fondamentali novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri e di revisione del sistema delle attese vita, per un rilancio di occupazione, produttività e consumi, per i secondi queste stesse novità per le pensioni, pur portando assicurando diversi vantaggi, non rappresenterebbero in realtà una priorità per il rilancio dell’economia del nostro Paese. Per favorire la ricerca di attività, infatti, il Dicastero dell’Occupazione avrebbe deciso di rilanciare su un ulteriore piano di taglio delle imposte per i neo occupati, una strategia già messa in campo dal precedente esecutivo ma che non ha portato alcun buon risultato, disattendendo le aspettative di quanti avevano stimato una forte ripresa degli impieghi grazie ai piani di incentivi e decontribuzione.

Rimettere in campo la stessa strategia significherebbe, dunque, correre il rischio di andare incontro ad un ulteriore fallimento con un investimento che, secondo le stime, dovrebbe avere un valore di 15 miliardi di euro, ben più, dunque, delle cifre richieste da novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere per cui servirebbero, rispettivamente, circa 7 miliardi di euro e circa 5 miliardi di euro, senza la certezza di garanzia degli stessi vantaggi in termini di rilancio occupazionale e in termini economici di risparmi che proprio le novità per le pensioni sarebbero in grado di assicurare, senza considerare che si tratta di misure che gli stessi cittadini richiedono ormai da tanto, troppo tempo, senza aver mai avuto finora alcuna risposta positiva da parte dell’esecutivo. Probabilmente, alla luce delle ultime notizie su sentimenti di fiducia dei cittadini e verità impietose, sarebbe arrivato il momento di iniziare a dare risposte positive e concrete agli stessi cittadini che tanto, da una parte continuano a pagare il prezzo della pesante crisi che da tanto ormai attanaglia il nostro Paese, quanto, dall’altra, rappresentano il pilastro portante della società e della ripresa che senza misure concrete e rilevanti, anche da loro richieste, non arriverà mai.