Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 strategie impiego da ripensare (novità, affermazioni)

Necessità di cambio di strategie per rilancio di occupati nel nostro Paese: ultime notizie, situazione attuale e urgenza di novità per le pensioni

Ripartire con il ripensare le strategia per il rilancio dell’impiego: stando a quanto riportano le ultime notizie su andamento della condizione dell’impiego del nostro Paese e numero di occupati, soprattutto ragazzi, sembrerebbe emergere la necessità di una revisione delle strategie volte proprio al rilancio della ricerca di attività, in particolar modo, come detto, per i ragazzi. Sono, infatti, loro coloro che sono maggiormente penalizzati dalla mancanza attuale di impiego che non li permette di crearsi u futuro certo, né da un punto di vista professionale e strettamente previdenziale, considerando le carriere discontinue che svolgono o gli impieghi precari, né da un punto di vista privato, considerando che la mancanza di impiego non permette loro di raggiungere un’indipendenza economica tale da potersi creare una famiglia.

E, secondo le ultime notizie infatti, sarebbe altissima la percentuale di coloro che nel nostro Paese a 40 anni vive ancora in casa con i genitori. Sono, forse, i cosiddetti bamboccioni, come definiti dal Tesoro, ma tali a causa delle contingenze economiche del nostro Paese e, forse, anche a causa dell’incompetenza della nostra stessa classe politica dirigente.

Andamento occupati nel nostro Paese e ultime notizie

Stando a quanto riportano le ultime notizie, il nostro Paese, secondo Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, sarebbe fanalino di coda della classifica sul mercato degli occupati. Le ultime notizie, infatti, confermano che nel primo trimestre del 2017, la percentuale di occupati nel nostro Paese era pari al 57,7% della popolazione capace di svolgere impieghi contro una media dei Paesi dell’Organizzazione del 67,4%, del G7 pari al 70,3% e della Comunità del 67,2%. Percentuali inferiori a quelle italiane si sono registrate nel periodo solo in Grecia 52,7% e in Turchia del 50,9%, mentre meglio fanno Paesi come la Spagna, l'Irlanda o il Cile.

La situazione non è certo migliore per quanto riguarda la percentuale di occupate femminili, ferma al 48,5% contro una media dei Paesi dell’Organizzazione del 59,7%. E’ ben chiaro come la situazione sia decisamente allarmante tale da meritare particolare attenzione ma che dovrebbe essere decisamente diversa da quella mostrata dal precedente esecutivo e da quelle strategie di rilancio della ricerca dell’attività che non hanno portato ad alcun risultato utile e positivo.

Precedente strategia per stimolo dell’impiego e fallimenti



Il precedente esecutivo, infatti, ha investito una somma di circa 24 miliardi di euro per introdurre una norma per favorire la ricerca di attività, attraverso decontribuzione e incentivi, che si è rivelata del tutto fallimentare. Al via nel 2015, dopo i primi mesi di boom di assunzioni stabili, ha subito una forte battuta di arresto che non ha permesso agli occupati di continuare a crescere, vanificando, in un certo senso, un sostanzioso investimento miliardario che avrebbe potuto essere impiegato per altri provvedimenti che forse avrebbero potuto rivelarsi ben più importanti. A questa norma si aggiungono i tantissimi incentivi, tra i quali anche il piano Garanzia giovani (che si è rivelato un ennesimo fallimento dati i risultati sugli occupati raggiunti e bocciato dalla corte dei conti comunitaria), messi in campo dagli esecutivi per dare spinta alla ricerca dell’attività per i ragazzi che, però registra ancora numeri drammatici.

Secondo le ultime notizie, infatti, la percentuale di non occupati ragazzi nel nostro Paese sarebbe pari al 37%. Non è andata meglio alla staffetta, introdotta dal precedente esecutivo, per cui si stimavano tantissime richieste che si sono ridotte solo a 200-300, senza alcuna corrispettiva nuova spinta alla ricerca di attività. Paradossalmente, invece, crescono gli occupati tra gli over 50. Ma si tratta di un fenomeno, potremmo dire naturale, risultato delle attuali norme pensionistiche che costringono coloro che sono già impiegati a continuare a rimanere occupati sempre più a lungo, chiudendo, di conseguenza, le porte a ulteriori assunzioni.



Urgenza e necessità di rilancio di novità per le pensioni

Fallimentari si sono rivelate dunque le strategie relative a:

norma per sostenere gli occupati introdotta dal precedente esecutivo; piano incentivi e Garanzia Giovani; staffetta per riavvio di ricambio generazionale in attività.

E si tratta di fallimenti derivanti dal fatto che sgravi e incentivi non possono contribuire a rilanciare la ricerca di attività se la stessa attività non c’è. La mancanza di impiego è, infatti, il grande problema del nostro Paese, per cui prima di definire sgravi e incentivi bisognerebbe creare nuove impieghi e solo importanti novità per le pensioni potrebbero contribuire a tale rilancio. Stiamo parlando di:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere; novità per le pensioni di revisione del sistema attese vita.

Si tratta di novità per le pensioni cui, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbero aperto in quest’ultimo periodo anche diversi enti internazionali, tra cui la stessa Comunità, proprio per i vantaggi che esse porterebbero in termini di rilancio degli impieghi, e di conseguenza della produttività, e in termini economici, grazie a ulteriori risparmi che si potrebbero ottenere nel lungo periodo. Le importanti novità per le pensioni permetterebbero, infatti, agli occupati più anziani di collocarsi finalmente a riposo, senza essere obbligati a rimanere in attività sempre più a lungo, lasciando di conseguenza posti liberi per le assunzioni di ragazzi.

E con le loro assunzioni a giovarne, come accennato, sarebbe anche la produttività, considerando che proprio i ragazzi sono i più esperti conoscitori delle moderne tecnologie di impresa. Sembrerebbe, dunque, arrivato il momento di dire basta a strategie di taglio delle imposte per gli occupati, decontribuzione e incentivi per aprire, finalmente, a quelle novità per le pensioni che sarebbero molto più convenienti ai fini di un rilancio della crescita e dello sviluppo interno a fronte di investimenti che, secondo le stime, potrebbero essere al massimo di una decina di miliardi di euro.