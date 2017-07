Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 due revisioni pensioni su tre ritornano (novità, affermazioni)

Si torna a parlare di revisione delle pensioni e delle tre revisioni delle pensioni di cui si è tanto parlato finora solo due sembrano andare avanti, o meglio, una, quella relativa alla revisione delle pensioni contributive dei cittadini, è la sola che è sempre stata portata avanti, l’altra, quella relativa alla revisione delle alte pensioni degli esponenti istituzionali, va avanti tra alti e bassi. La terza, invece, come confermano le ultime notizie, quella relativa alle alte pensioni percepite dai rappresentanti dipendenti è stata del tutto bloccata, lasciando a questa categorie di persone il grande privilegio di cui godono.

Due revisioni pensioni su tre ritornano

Se, dunque, come sopra accennato, la revisione delle pensioni contributive dei cittadini è sempre andata avanti, per quanto riguarda la revisione delle alte pensioni degli esponenti, le ultime notizie confermano un rilancio della novità per le pensioni da parte dei pentastellati che vogliono tornare sull’argomento dopo l’ultimo blocco di qualche giorno fa che aveva rimandato il provvedimento a dopo le ferie. Stando alle ultime notizie rese note dal leader dei pentastellati, la decisione definitiva sulla revisione delle alte pensioni degli esponenti dovrebbe essere presa a breve e avrebbe chiesto alla Ragioneria Generale dello Stato di sbloccare la relazione tecnica sulla cancellazione delle alte pensioni. Si tratterebbe di un provvedimento che, stando alle stime, permettere di recuperare circa un miliardo e mezzo, una cifra che in questo particolare momento di crisi potremmo definire decisamente importante, anche per andare avanti con ulteriori iniziative urgenti lasciate in sospeso, a partire dalle novità per le pensioni positive per tutti.

Dal canto suo, la maggioranza, in merito alla richiesta dei pentastellati alla Ragioneria, ha precisato che fa solo il suo lavoro proprio per chiudere definitivamente la partita sulla revisione delle alte pensioni degli esponenti. La stessa maggioranza, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe dichiarato di essere pronta a presentare a breve una soluzione per chiudere la vicenda delle alte pensioni degli esponenti. Ancora una volta, dunque, sembra tornare la volontà da parte di tutti di rivedere davvero le alte pensioni degli esponenti istituzionali ma bisognerà capire se si arriverà effettivamente fino in fondo o ancora una volta tutto si bloccherà nuovamente.

Revisione delle pensioni per i cittadini che va avanti

Va avanti la revisione delle pensioni più elevate dei cittadini con ricalcolo contributivo, novità per le pensioni che, come le atre, mira a ristabilire equità sociale e recuperare soldi che potrebbero essere poi usati per novità positive per tutti, come le stesse novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri. La revisione contributiva delle pensioni di cittadini prevede un ricalcolo delle pensioni più alte risultato del calcolo con vecchio metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con metodo contributivo a partire dal primo gennaio 2012. Si tratta di un sistema che non penalizzerebbe tutti, come molti temono, riducendo i trattamenti pensionistici al minimo, ma che, come confermano le ultime notizie, penalizzerebbe solo coloro che hanno percepito alte pensioni, dai 50 mila euro circa lordi annui in su, fino al 2012 e che sono andati pensione ad un’età superiore ai 67 anni. Impiegati soprattutto liberi professionisti come dirigenti medici, magistrati, avvocati, giornalisti, commercialisti, professori universitari.

Revisione delle pensioni dei rappresentanti dei dipendenti saltate

E’ stata, invece, definitivamente bloccata la revisione delle pensioni dei rappresentanti dei dipendenti, che ha ricevuto uno stop proprio dal Dicastero dell’Occupazione. La proposta di revisione delle pensioni dei rappresentanti dipendenti era stata avanzata e portata avanti dal responsabile dell’organismo per le pensioni, particolarmente deciso a portare avanti novità per le abolizioni dei privilegi dei rappresentanti dipendenti, cancellando i trattamenti esagerati frutto del versamento di ingenti contributi previdenziali aggiuntivi per rendere la pensione finale molto più consistente. Ma bloccando questo iter, il Dicastero dell’Occupazione permetterà ai rappresentanti dipendenti di continuare a percepire trattamenti elevati e ingiustificati, continuando a godere di privilegi che non fanno altro che andare ad accrescere discriminazioni e diseguaglianze che lo stesso responsabile dell’organismo per le pensioni da sempre ha intenzione di risolvere.

Le incertezze su revisione delle alte pensioni degli esponenti e il blocco deciso per la revisione delle pensioni dei rappresentanti dipendenti rappresentano un blocco anche al contestuale rilancio di ulteriori novità per le pensioni per tutti. Portando avanti questi piani di revisione, infatti, si potrebbero recuperare quelle risorse economiche necessarie per l’attuazione di quelle novità per le pensioni positive per tutti, come quota 100 e quota 41 per tutti, sempre rimandate finora, come abbiamo spesso spiegato, perché considerate costose. Riuscendo ad approvarle in via definitiva, non solo si risponderebbe in maniera positiva e soddisfacente alle tante, troppe richieste, presentate da tutti di novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema, finalmente, ma si potrebbero ottenere vantaggi non indifferenti sia in termini di impiego sia in termini economici. Novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, come anche novità per le pensioni di revisione delle attese vita che bloccherebbe gli scatti dei requisiti anagrafici ogni due anni, permetterebbero infatti di:

dare nuova spinta alla ricerca di attività, soprattutto per i ragazzi; rilanciare efficienza e produttività, grazie alle assunzioni dei ragazzi, esperti nell’uso delle moderne tecnologie; rilancio i consumi; accumulare nuovi risparmi nel lungo periodo, derivanti dalle penalità, minime, imposte dalle stesse novità per le pensioni a carico degli impiegati che decidessero di lasciare anzitempo la propria occupazione.