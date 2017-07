Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Castelli, Colla, Colitti

Da una parte ci sono quelle disposizioni che coinvolgerebbe i volti noti e per cui le novità per le pensioni di segno negativo procedono a rilento. Dall'altra ci sono quelle per i cittadini comuni, nelle ultime notizie pensioni già pienamente operative, a dimostrazione di come non tutti i cambiamenti viaggiano alla stessa velocità.

Le ultime posizioni di Laura Castelli e conseguenze per novità per le pensioni

Il blocco della revisione delle pensioni degli esponenti istituzionali per ragioni puramente tecniche non ha mai convinto nessuno. Perché è evidente che alla base dei continui rinvii ad affondare il colpo ci sia null'altro che l'assenza di una reale volontà a intervenire per modificare un privilegio acquisito. Ne sono convinti che i pentastellati che, attraverso le ultime posizioni di Laura Castelli, cercano adesso di mantenere viva la questione. E lo fanno in due modi: da una parte rivolgendosi alla Ragioneria Generale dello Stato con uno studio di fattibilità sulle novità per le pensioni, così da non offrire alcun alibi sul ritardo che sta caratterizzando questa disposizione. Dall'altra accusando la maggioranza di stare facendo di tutto per boicottare la revisione delle pensioni degli esponenti istituzionali che colpirebbe proprio loro in prima istanza. Il risparmio nell'immediato non è così considerevole, ma nel lungo periodo permetterebbe alle casse collettive di accumulare un importo nient'affatto trascurabile che, almeno in linea puramente teorica, potrebbe essere dirottato proprio per sostenere novità per le pensioni ulteriori.

Le recenti posizioni di Vincenzo Colla e impatto su novità per le pensioni

C'è poi un'altra questione su cui l'attenzione è costantemente alta ed è quella della revisione delle pensioni dei rappresentanti dei dipendenti. La questione è delicata e affonda le sue origine nell'indagine effettuata dal responsabile dell'organismo per le pensioni appena insediatosi al suo posto. Aveva scoperto come proprio i rappresentanti dei dipendenti godessero di posizioni di privilegio ingiustificato. Da qui la decisioni di procedere a una riscrittura delle disposizioni che li riguardavano con novità per le pensioni ad hoc. Tuttavia, come era facile immaginare anche dalle recenti posizioni di uno dei leader dei rappresentanti dei dipendenti, Vincenzo Colla, l'impatto su novità per le pensioni non poteva essere immediato. E infatti la questioni sta rimbalzando tra gli uffici dell'organismo per le pensioni e quello dei dicasteri competenti, senza che si arrivi a una conclusione. La vicenda non può essere infatti derubricata come un passaggio tecnici e alla base di questa novità per le pensioni occorre una precisa volontà che, come emerge dalle affermazioni di Colla, potrebbe avere ripercussioni ben più ampie rispetto a quelle immaginate.

Le ultime affermazioni di Massimo Colitti e impatto su novità per le pensioni

Il ripensamento delle pensioni e degli importi versati non riguarda solamente i volti noti perché l'organismo per le pensioni, come spiegato dal dirigente Massimo Colitti, è anche alle prese con la revisione degli assegni per alcune ben precise categorie. In linea di massima sono colpiti coloro che incassano importi più elevati, in perfetta linea con la tendenza delle novità per le pensioni che vuole ristrettezze per tutti. Provando a scendere nel dettaglio. Sono colpiti coloro che hanno una parte della pensione sulla base del contributivo e una parte con il retributivo e la novità per le pensioni introdotta prevede il pagamento dell'importo di minore entità. Al di là dei dettagli tecnici, la disposizione colpisce coloro che smettono oltre i sessantasette anni e prendere di mira chi incassa stipendi maggiori di quarantaseimila euro l'anno poiché il contributivo permette di pensionare tutta la somma e, rispetto al retributivo, non prevede tetti sul reddito da pensione. Da segnalare che questa novità per le pensioni si applica sia ai trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 2014 e sia a quelli liquidati in precedenza.