Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Battista, Pennisi, Montesquieu

Questo esecutivo è in grado di offrire qualcosa negli ultimi mesi alla guida del Paese? E soprattutto, l'attuale responsabile può recitare una parte da protagonista nella prossima legislatura, mostrando così sulle novità per le pensioni le sue intenzioni? Le previsioni nelle ultime notizie pensioni sono contrastanti e non tutti valutano i fatti allo stesso modo.

Le ultime posizioni di Pierluigi Battista e conseguenze per novità per le pensioni

Guai a sottovalutare l'attuale guida dell'esecutivo. Sarebbe un errore considerarlo fuori dai giochi. Anche se è stato chiamato a prendere il posto di una presenza ingombrante e che, a dirla tutta, ha scelto un basso profilo alla sua esperienza di conduzione del Paese, senza essere stato in grado di lasciare il segno sulle novità per le pensioni e altri passaggi chiave, le sue prospettive non si esauriscono qui. Ne è convinto l'editorialista Pierluigi Battista, secondo cui la principale abilità dimostrata è stata quella di staccarsi dal segretario della maggioranza ma continuano a rimanerne alleato. In qualche modo, spiega, è stato in grado di ritagliarsi uno spazio di autonomia in cui muoversi. E questa sua attività potrebbe improvvisamente rivelarsi preziosa nel caso in cui la maggioranza non riuscisse a trovare la quadra attorno al segretario. Ipotesi che potrebbe concretizzarsi realmente ed è legata alla scelta definitiva sul sistema per far esprimere i cittadini. Tuttavia, se dovesse essere confermato con il segretario della maggioranza alle spalle, non è affatto scontato che per le novità per le pensioni si vada in una direzione differente dalla continuità d'azione.

Le recenti posizioni di Giuseppe Pennisi e impatto su novità per le pensioni

Arrivati a questo punto, l'esecutivo che sta guidando il Paese ha poco da dire e quasi nulla da offrire. Impensabile che possa mettere le mani sulle grandi questioni bisognose di interventi urgenti, come le novità per pensioni e le disposizioni a loro strettamente legate. Impossibile che ci possa essere spazio per quei provvedimenti shock, utili per dare una scossa a un impianto complessivo piuttosto bloccato. Secondo l'economista Giuseppe Pennisi non è tanto un problema di scarsa capacità della guida dell'esecutivo a tenere insieme tutti i pezzi e a indicare la strada da seguire. La principale difficoltà è un'altra: i differenti schieramenti stanno già pensando ad altro ovvero alle prossime urne. Di conseguenza gli sforzi principali, come quelli per l'elaborazione di provvedimenti utili per rinnovare il volto delle novità per le pensioni, sono ormai proiettati al futuro. A parte le decisioni che saranno assunte subito dopo la pausa, da cui non sono comunque attesi grandi stravolgimenti né il relazione alle novità per le pensioni né agli altri snodi strategici, in pochi scommettono che questo esecutivo abbia ancora molto da dire.

Le ultime affermazioni di Montesquieu e impatto su novità per le pensioni

Il tempo avrebbe potuto giocare a favore di questo esecutivo. O meglio, della sua guida. L'impressione è che più trascorrano le settimane e più i modi pacati e convincenti siano apprezzati. Peccato solo che la legislatura volga al termine e, piaccia o meno, questa esperienza è comunque destinata ad arrivare a conclusione. Ma per Montesquieu, pseudonimo dietro cui si cela un attento osservatore di via Monte Rosa, non è affatto detto che questa esperienza sia comunque destinata a esaurirsi qui. In fin dei conti l'ordinaria amministrazione sta andando avanti senza grandi scossoni mentre su altri punti come le novità per le pensioni, forse per assenza di indicazioni ben precise o forse perché i confini entro cui muoversi sono stati troppi stretti, la dimostrazione delle capacità è rimasta tutto in sospeso. E non è forse casuale, viene fatto notare, che le rilevazioni iniziano a sorridere, anche se ovviamente entro certi limiti e non occorre abbandonarsi a facili entusiasmi. Perché poi su tante questioni vitali, di cui ribadiamo la centralità delle novità per le pensioni, resta ancora molto da fare e, nel suo caso, molto da comprendere.