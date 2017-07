Domande supplenza: proroga scadenza 25 Luglio 2017 urgente. Problemi, cosa fare, soluzioni modello B, punteggi graduatoria.

Numerosi problemi per il modello B con cui i docenti possono dal sito online del Miur fare richiesta per la supplenza per il prossimo anno scolastico 2017-2018 all'interno delle graduatorie di istituto.

C'è tempo è vero fino al 25 Luglio, ma è necessario una prororoga urgente nonostante il Miur e il Ministerod ell'Istruzione tranquilizzi che tutto funzioni in modo corretto.

Prima di tutto, solo oggi giovedì 18 Luglio, sembra che il sistem finalmente funzioni a doverre e si possano fare domanda online senza che il sito del Miur si blocchi, ma solo oggi è diventato disponibile la famosa guida ufficiale per fare domanda che non è stata mai leggibile finora.

Non solo, a differenti insegnanti e docenti compare ancora la scritta “L’aspirante non e’ incluso ne’ in prima ne’ in II o III fascia; l’aspirante puo’ recarsi presso la scuola di competenza della domanda per verificare la propria posizione in SIDI”. Il motivo è che alle segreterie è stato dato tempo fino al 25 Luglio stesso di inserire i dati.

E, dunque, come possono fare i docenti a fare domanda entro il 25 Luglio stesso? L'isnegnate può sollecitare le segreterie, ma che sembrano già oberate, anche per il problema che vedremo tra breve.

Dunque, una proroga alla scadenza del 25 è assoluta da concedere sia per questo motivo che per quello che vedremo fra poco.

Inoltre ad alcuni docenti sono iniziati a comparire i punteggi e molti sono sbagliati e il problem sembra derivare dal sistema e non dalle segreterie. La cosa migliore per risolvere la questione è, comunque, chiamare le segreterie che potranno intervenire e segnalare i punteggi sbagliati.

E poi anche dopo la pubblicazione delle graduatorie ufficiali ci saranno dieci giorni di tempo per poter inviare il proprio reclamo ufficiale, ma è meglios e possoibile farlo subito.

Simili problemi all'algoritmo del software erano successi anche l'anno scorso.

Seguiranno aggiornamenti e ultime novità, oltre ad aggiornamenti in tempo reale se ce ne fossero.