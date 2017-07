Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Alleva, Di Vittorio, Thornton

Non si può prescindere dalla fiducia e dalla realtà avvertita dai cittadini, quella che sulle novità per le pensioni sta raggiungendo in minimi storici.

A contare più di tutto è la percezione reale delle cose, quella che nel caso dei nostri cittadini riferisce non solo di un peggioramento complessivo nelle ultime notizie pensioni della situazione. Ma anche di una scarsa fiducia nel futuro per le novità per le pensioni che non arrivano e la difficoltà a intraprendere un'attività sia in forma autonoma che da dipendente.

Le ultime posizioni di Giorgio Alleva e conseguenze per novità per le pensioni

A rimettere con i piedi per terra tutti coloro che credono che la ripresa sia cosa fatta ci pensa Giorgio Alleva, a capo dell'Istituto nazionale di statistica. Provando ad andare al di là dei freddi numeri che, per quanto drammatici, non sempre riescono a dare la giusta idea delle stato delle cose, ecco che viene fuori come il perdurare della crisi abbia fatto crescere il numero delle famiglie in condizioni di indigenza, ma soprattutto ridotto la fiducia per un miglioramento della situazione. La quota di che si sente meno sicuro per via delle novità per le pensioni annunciate ma non ancora concretizzate e per lo stallo occupazionale nonostante i provvedimenti introdotti è in costante crescita. Ed ecco che la conseguenza è presto detta: il maggior numero di famiglie che vivono in condizione peggiori anche solo rispetto a un anno fa. Si tratta di un fenomeno più volte denunciato ma che trova nelle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica una conferma di come siano proprio le novità per le pensioni una preziosa leva da utilizzare per il miglioramento delle condizioni reali e l'abbattimento delle diseguaglianze.

Le recenti posizioni di Fondazione Di Vittorio e impatto su novità per le pensioni

I nostri concittadini si sentono sempre più in difficoltà e sono insicuri rispetto alle prospettive future. Le ragioni vanno cercate nella percezione di una indigenza sempre più diffusa che inizia a interessare loro o qualcuno che si conosce, le novità per le pensioni che non arrivano e allontanano anno dopo dopo il momento della pensione, la difficoltà a intraprendere un'attività sia in forma autonoma che da dipendente. Insomma, il quadro tratteggiato dalla Fondazione Di Vittorio è piuttosto disastroso. Ma, si badi bene, è il frutto di interviste a campione effettuate ai cittadini. Di conseguenza si tratta di una percezione reale, basata sul proprio vissuto e senza filtri. In ogni caso, si tratta di risposte che vanno perfettamente in linea con quanto emerge dalle rilevazioni di altri istituti, secondo cui i livelli fuori dal comune sui ragazzi privi di una attività sarebbero da rapportare all'assenza di quelle novità per le pensioni che, permettendo ai più anziani di fare un passi indietro, favorirebbero un sano avvicendamento. E allo stesso tempo, con l'indigenza alle stelle aumenta anche il numero di chi rinuncia a curarsi-

Le ultime affermazioni di Grant Thornton e impatto su novità per le pensioni

Certamente interessante è anche la comparazione dei dati sulla fiducia degli imprenditori sulla ripresa del Paese. Ebbene, la percezione che hanno gli italiani sulle possibilità di crescita è inferiore rispetto a quella degli omologhi a livello comunitario. Questi ultimi fiutano un'aria migliore sia sotto il profilo della spinta dei consumi sia sul versante delle novità per le pensioni e, dettaglio non di poco conto, della diminuzione del numero di non occupati. Ma se a livello comparato, la fiducia degli imprenditori nazionali è tra le più basse, il trend è comunque in leggero miglioramento rispetto a quanto registrato negli scorsi anni. C'è anche un aspetto che merita più di altri di essere evidenziato ed è la difficoltà lamentata a individuare dipendenti qualificati, associata alle difficoltà ad avviare progetti di avvicendamento tra ragazzi che assicurerebbero una spinta maggiori in termini di entusiasmo e di produttività e anziani che, seppure preziosi a livello di esperienza, desidererebbero ma non possono fare un passo indietro (con il consenso degli stessi imprenditori) per via delle rigidi disposizioni in vigore.