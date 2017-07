Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il paradosso dell'incertezza delle cifre (novità, affermazioni)

Il dibattito pensionistico sulle importanti novità per le pensioni tanto richieste per una revisione dell’attuale sistema considerato troppo rigido va avanti ormai da anni e finora non si è mai raggiunta una conclusione definitiva. Sono sempre state approvate nel tempo novità per le pensioni considerate soluzioni tampone, come la staffetta, rivelatasi fallimentare rispetto alle stime che ai tempi erano state fornite dal Dicastero dell’Occupazione, e come le ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata, di cui è ancora l’attesa l’entrata in vigore ufficiale, che invece era stata fissata per lo scorso mese di maggio, e che più che vere e proprie novità per le pensioni sono state considerate misure indennitarie, considerando che sono particolarmente rivolte a persone considerate svantaggiate come coloro che sono rimasti senza occupazione, invalidi e malati gravi, coloro che sono impegnati in occupazioni faticose.

Nulla, invece, è stato finora fatto per quella soluzione pensionistica universale che lo stesso responsabile del Dicastero dell’Occupazione dell’attuale e del precedente esecutivo aveva annunciato sin dall’inizio del precedente esecutivo. Un annuncio che non si è mai concretizzato e che, infatti, come confermano le ultime notizie, ha lasciato finora in sospeso novità per le pensioni importanti come quota 100, considerata la migliore soluzione pensionistica per tutti, novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere, che sarebbe stata fondamentale per risolvere problemi e storture per alcune categorie di impiegati causate dall’entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche.

Incertezza delle cifre e scarsa disponibilità di soldi rinviano novità per le pensioni

Il motivo per cui novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti sono sempre state rimandate è perché sono sempre state considerate troppo costose a fronte della disponibilità di budget esistente. Stando alle stime, per queste novità per le pensioni servirebbero:

circa 7 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 100;

circa 5 miliardi di euro per la novità per le penisoni di quota 41 per tutti senza alcun onere.

Si tratta di stime che però sono state messe in dubbio da chi, per esempio, è arrivato a sostenere che per la quota 100 servissero circa 10 miliardi di euro. E l’incertezza dei costi ha chiaramente sempre fatto titubare. E si tratta della stessa incertezza di cifre che secondo le ultime notizie sta interessando anche la proposta di revisione del sistema delle attese vita: come è sempre accaduto per le novità per le pensioni, le cifre non sono mai chiare, mentre dovrebbero invece essere oggettive.

Nulla di tutto ciò, però, e il paradosso dell’incertezza torna attualissimo nelle ultime notizie per un argomento molto delicato come la revisione delle attesa vita per cui si parla di cifre considerevolmente differenti. Se, infatti, l’organismo per le pensioni parla di un costo di cento quarantuno miliardi di euro, altre autorità di diversi schieramenti e rappresentanti dipendenti parlano di costi molto inferiori, di circa 1,2 miliardi. Ma ciò che ci si chiede è senza la certezza delle cifre come si può prendere una decisione concreta?

Dati discordanti su immigrati e novità per le pensioni

A questa situazione si aggiunge poi l’incertezza delle cifre relative ad immigrati e loro ruolo: secondo il responsabile dell’organismo per le pensioni gli immigrati impiegati nel nostro Paese rappresentano una grande risorsa per il pagamento delle pensioni, mentre per il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali non servono i migranti per pagare le pensioni italiane, perchè nel nostro Paese gli immigrati sono occupati prevalentemente nella manovalanza a basso prezzo, spesso sfruttati e lavoratori in nero. E si tratta di una situazione effettivamente reale e concreta che, però, non sempre è così perchè su cinque milioni di cittadini stranieri che rappresentano l'8,3% della popolazione, milioni sono assunti con regolare contratto e versano regolarmente contributi previdenziali che effettivamente vanno a pagare le pensioni attuali. Si tratta, dunque, di una situazione controversa e confusa che deriva, anche in questo caso, da una incertezza di cifre a causa, soprattutto, di irregolarità di impiego di gran parte degli immigrati.

Se non ci si fida dell'organismo per le pensioni che dovrebbe essere l'autorità principale di riferimento, sarebbe bene allora istituire una commissione speciale che sia in grado di fornire in ogni contesto e situazione cifre chiare in modo da poter andare effettivamente avanti con provvedimenti concreti e anche reali novità per le pensioni come quota 100, quota 41 per tutti o anche di revisione del sistema attese vita che, come ormai ben sappiamo dalle ultime notizie soprattutto sull’andamento dell’occupazione dei ragazzi, si stanno rendendo sempre più necessarie e urgenti.