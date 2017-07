Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 lo stallo esecutivo continua (novità, affermazioni)

Esecutivo attuale ancora in stallo: provvedimenti bloccati e sospesi comprese le novità per le pensioni. Cosa aspettarsi

Prima lo stop al provvedimento sul nuovo codice antimafia, bloccato, secondo le ultime notizie, per un problema di copertura che dovrebbe portare ad una revisione della norma stessa, poi le nuove spaccature sul provvedimento di riconoscimento del diritto di cittadinanza italiana ai figli di genitori stranieri nati nel nostro Paese. Sono solo alcuni degli importanti provvedimenti lasciati in sospeso finora e ancora bloccati che dimostrano come lo stallo dell’attuale esecutivo ancora continui.

Provvedimenti bloccati e stallo dell’esecutivo che continua

Stando a quanto riportano le ultime notizie, dunque, i recenti provvedimenti bloccati e quelli che rischiano di seguire la stessa strada riguardano:

codice antimafia; riconoscimento del diritto di cittadinanza italiana ai figli di genitori stranieri nati nel nostro Paese; biotestamento.

Se il provvedimento del riconoscimento del diritto di cittadinanza italiana ai figli di genitori stranieri nati nel nostro Paese è stato ormai ufficialmente rimandato al prossimo autunno dal premier, dopo le forti divisioni nate tra le diverse forze, nonostante il movimento democratico progressista vorrebbe una ricalendarizzazione in Aula prima delle ferie, le ultime notizie parlano di un possibile blocco anche di ulteriori provvedimento come biotestamento e tutela degli orfani delle vittime di femminicidio, cui l’opposizione sembra dire no. Ma la realtà è che le divisioni politiche sempre più forti, anche all’interno della stessa maggioranza, si stanno riflettendo su tutti quei provvedimenti che potrebbero avere forte impatto nel nostro Paese, alcuni anche nell’ottica del consenso, ma che continuano ad essere lasciati in sospeso. Comunque si tratta di provvedimenti che in un modo o nell’altro, prima o poi, dovranno essere ripresi perché di fatto i testi esistono. Ma il momento per acuire le discussioni non è l’ideale, soprattutto considerando la mancanza di una vera maggioranza certa e forte.

Insieme alla incertezza sulla ripresa delle discussioni sul riconoscimento del diritto di cittadinanza italiana per i nati nel nostro Paese da genitori stranieri, le ultime notizie parlano anche di iter ancora in corso per il provvedimento relativo all’obbligatorietà dei vaccini, il cui testo nel corso del tempo ha subito diverse modifiche a causa di discussioni e polemiche, e per gli istituti veneti.

Per quanto riguarda il biotestamento, le ultime notizie parlano di attesa ancora dell’avvio dell’esame delle oltre 3mila proposte di modifica presentate. Ma ciò che più preoccupa di provvedimenti in corso su cui l’esecutivo sembra in stallo sono certamente le decisioni economiche della prossima manovra , le cui discussioni vere e proprie, solitamente, prendono il via dopo la pausa, per cui ora si è deciso ancora però ben poco e l’augurio è che l’attuale esecutivo si smarchi dal precedente, cosa che però al momento sembrerebbe piuttosto difficile.

Necessità di svolta da parte dell’attuale premier per sbloccare situazione

Stando, infatti, alle ultime notizie, l'attuale premier, per dare una reale svolta all'andamento dei provvedimenti bloccati e lasciati in sospeso, dovrebbe smarcarsi dalle strategie del precedente esecutivo, avviandosi su una strada rinnovata in maniera del tutto autonoma. Prospettiva che pur sembrando difficile al momento potrebbe essere intrapresa, o meglio, si spera che venga intrapresa, considerando che lo stesso attuale premier, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe chiaramente detto che non si può andare ancora avanti così. Il tutto risulta però piuttosto complicato, mentre, d'altro canto, tra incertezze e caos, nonostante i continui inviti a elezioni anticipate, probabilmente l'attuale premier resterà alla guida del Paese fino alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, fino al 2018. E fino ad allora, per garantire al nostro Paese una reale ricrescita, le attuali tendenze dovranno necessariamente essere invertite altrimenti il rischio di ulteriori blocchi e stagnazioni potrebbe portare solo a peggioramenti.

Bloccate anche le novità per le pensioni ma ancora urgenti

Tra i provvedimenti bloccati di un esecutivo in stallo anche quelli relative alle novità per le pensioni, sia in itinere, e cioè le ultime novità per le pensioni approvate di mini pensione con e senza oneri e quota 41, che avrebbero dovuto già essere in vigore dallo scorso mese di maggio, per cui si parla ancora di ulteriori modifiche, ma per cui sono ancora attesi tutti gli atti finali per la loro ufficiale entrata in vigore, sia le novità per le pensioni ulteriori del momento successivo. Non si sa ancora con certezza quali saranno le ulteriori novità per le pensioni da trattare nel momento successivo, anche se in questi ultimi giorni, con la ripresa dei confronti tra esecutivo e rappresentanti dipendenti, si è parlato, tra le altre, di:

novità per le pensioni per i ragazzi; novità per le pensioni di revisione delle attese vita; novità per le pensioni di rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Ma nulla ancora per quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti senza alcun onere che permetterebbero:

rilancio dell’occupazione, soprattutto per i ragazzi; rilancio della produttività; rilancio dei consumi.