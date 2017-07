Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Ciprini, Visani, Gnecchi

Nonostante un generalizzato blocco delle novità per le pensioni, sia già approvate di mini pensione con e senza oneri e quota 41, di cui si continua ancora parlare, chiedendone anche ulteriori modifiche, mentre avrebbero dovuto essere già in vigore da qualche mese, sia del momento successivo, le cui ultime notizie confermano una ripresa dei confronti tra esponenti dell’esecutivo e rappresentanti dipendenti, volti proprio alla definizione delle ulteriori novità per le pensioni da portare avanti nel momento successivo, sia delle importanti novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, le intenzioni di voler cambiare l’attuale sistema continuano ad essere decisamente forti. Tutto è fermo per scarsa disponibilità di soldi che non permette, chiaramente, la facile attuazione di novità per le pensioni, ma, d’altro canto, mentre c’è chi porta avanti confronti e discussioni per ulteriori novità per le pensioni, c’è anche chi, in realtà, continua a ritenere che le novità per le pensioni non siano ancora prioritarie nel processo di rilancio economico del nostro Paese.

Intanto, tra circa 24 ore, secondo le ultime notizie, sarebbe in programma una ulteriore riunione durante la quale saranno presentate nuove richieste relative a novità per le pensioni di mini pensione senza oneri e novità per le pensioni di riunione di tutti i propri periodi contributivi. Stando alle ultime notizie, si tratterà di un incontro formale per riuscire ad ottenere ulteriori chiarimenti relativi a novità per le pensioni già approvate e che avrebbero dovuto già essere in vigore, ancora in sospeso, nel primo caso, cioè per la mini pensione senza oneri per mancanza di regole ufficiali e tutti gli atti finali, nel secondo caso, cioè per il cumulo, per mancanza di denaro.

Le ultime posizioni di Ciprini e impatto su novità per le pensioni

Presenterà richiesta di ulteriori chiarimenti relativi alla novità per le pensioni di cumulo gratis dei periodi assicurativi versati in differenti gestioni previdenziali Tiziana Ciprini dei pentastellati, da sempre tra coloro che rilanciano la novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere e senza obbligo di dover raggiungere alcun requisito anagrafico. La Ciprini, come del resto tutti gli esponenti dei pentastellati, avrebbe più volte espresso contrarietà nei confronti delle ultime novità per le pensioni approvate di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata, considerandole troppo limitate e favorevoli solo per gli istituti ma decisamente ristrette e penalizzanti per gli impiegati che vorrebbero lasciare anzitempo la propria occupazione, considerando che si tratta di novità per le pensioni molto limitate e con troppi paletti.

Le recenti affermazioni di Visani e ripercussioni su novità per le pensioni

Possibilità di cumulo gratis di tutti i propri periodi contributivi per raggiungere i requisiti necessari per la pensione finale tra le ultime novità per le pensioni approvate al centro anche delle riflessioni dell'esperto, giornalista Claudio Visani, che ha chiaramente parlato degli inganni e delle difficoltà delle casse private di applicazione di tale novità per le pensioni. Stando a quanto spiegato, infatti, le casse private dei liberi professionisti, come giornalisti, ingegneri, architetti, commercialisti, medici, avvocati, prima hanno ostacolato l’avvio del cumulo gratuito, poi ne hanno sostenuto l’attuazione ma solo con un peggioramento dei requisiti pensionistici da adattare a quelli previsti dall’attuale sistema, vale a dire il raggiungimento di 66 anni e sette mesi di età o di 42 anni e 10 mesi di contributi, dimenticando le regole pensionistiche, più vantaggiose, di ogni singola cassa provata. Basti pensare, per esempio, che l’Inpgi, la Cassa dei giornalisti, prevede per quest’anno la possibilità di lasciare la propria occupazione con 38 anni di contributi e 62 di età. Ciò che le casse private temono è un buco milionario dovuto al cumulo gratis che poi lo Stato, a loro parere, dovrebbe coprire.

Le ultime posizioni della Gnecchi e conseguenze per novità per le pensioni

Si tratterebbe, tuttavia, di una situazione di mero allarmismo che non troverebbe alcun riscontro nei dati reali secondo l’onorevole Maria Luisa Gnecchi del Comitato ristretto delle pensioni. E proprio lei si starebbe preparando a richiedere, nella riunione in programma tra 24 ore circa, chiarimenti ulteriori sul cumulo gratuito e regole applicative per la novità per le pensioni di mini pensione senza oneri. La Gnecchi è, del resto, la principale fautrice della battaglia per l’abolizione delle ricongiunzioni onerose e la possibilità di estensione del cumulo gratuito a tutte le categorie e alle gestioni. La stessa Gnecchi, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe annunciato nuovi impegni per la definizione di una risoluzione per le Casse che non si adeguano alla novità per le pensioni di cumulo del tutto gratuito.