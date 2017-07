Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Terranova, Solinas, Frau

Scendere in piazza per un grande movimento collettivo e chiedere strade alternative per favorire il rilancio occupazionale, l'introduzione di vere novità per le pensioni e strumenti validi per la rinascita del Paese. Un appello condivisibile ma che si colora con connotazioni di parte nelle ultime notizie pensioni sia da parte di chi propone che di osserva.

Le ultime posizioni di Annalisa Terranova e conseguenze per novità per le pensioni

Non c'è dubbio che le affermazioni dell'ex segretario piacentino della maggioranza sulla necessità di scendere in piazza per una grande protesta collettiva nella scia di quanto è accaduto un cinquantennio fa, siano state in grado di dividere a metà l'opinione nazionale. Ma probabilmente c'è un errore di fondo, quello di aver prestato maggiore attenzione alla forma anziché al contenuto delle sue parole. Perché se è vero che quello è stato un periodo con contraddizioni ed errori, parte dei quali si stanno scontando proprio adesso, è altrettanto innegabile come sia stato un fenomeno di presa di coscienza collettiva. Un po' quello che sta adesso chiedendo ai ragazzi: organizzarsi al di là degli schieramenti, fare squadra, invocare novità per le pensioni e strade alternative per favorire il rilancio occupazionale. Insomma, secondo la giornalista Annalisa Terranova è in atto un processo di delegittimazione mentre nella sostanza la posizione dell'ex segretario piacentino della maggioranza è condivisibile. Si tratterebbe di auspicare la formazione di un movimento di ragazzi che punta al cambiamento, alle novità per le pensioni e alla rinascita, non solo strettamente economica.

Le recenti posizioni di Stenio Solinas e impatto su novità per le pensioni

La situazione attuale sta iniziando ad assumere caratteri paradossali perché, come fa notare il giornalista Stenio Solinas, succede che c'è un segretario della maggioranza che evoca fantasmi del passato e modi di fare tipici del Ventennio mentre i fuoriuscita della maggioranza che si sono collocati a sinistra invitano alla lotta. A una forma di protesta collettiva per sovvertire democraticamente l'ordine delle cose molto simile a quelle che hanno caratterizzato le piazza italiane un cinquantennio fa. Fa riflettere come alla base di questo invito ci siano ragioni molto simili a quelle di allora, dalle attività che non solo non spiccano il volo, ma sono costrette a chiudere, alle novità per le pensioni di cui non c'è traccia, dal contrasto all'indigenza alla poco attenzione per chi è rimasto indietro. Con un aggravante: adesso non ci sono le condizioni economiche per favorire il rilancio. Per Solinas le analogie sono in realtà meno prevalenti rispetto alle differenze e suggerisce maggiore cautela. Parlare di quel periodo significa infatti ricordare quelli scontri intestini tra generazioni, anche sulle novità per le pensioni, le cui conseguenze sono arrivate fino ai giorni d'oggi.

Le ultime affermazioni di Raimondo Frau e impatto su novità per le pensioni

Arriva un netto sì alla proposta di rilanciare un grande movimento di protesta per chiedere trasformazioni vere e radicali del quadro attuale. Ma con un obiettivo ben preciso: la riconquista di maggiore autonomia rispetto ai dettami della Comunità. Sotto questo punto di vista, ragiona l'osservatore Raimondo Frau, rispolverare vecchi gridi di battaglia avrebbe un senso compiuto, altrimenti il rischio è di fare un passo indietro. Senza dubbio è innegabile che concetti coma la cancellazione (sostanziale e non formale) di forme di sfruttamento, la riscrittura delle disposizioni per favorire il rilancio delle attività, la revisione delle attese vita, l'introduzione di novità per le pensioni ulteriori, risposte puntuali per consentire l'accesso universale ai servizi, siano obiettivi da raggiungere. Ma, a detta di Frau, avrebbero certamente più senso rivolta spontanea sulla falsariga di quanto è accaduto nell'ex Cecoslovacchia (se proprio vogliamo prendere un riferimento concreto) voluta da chi si opponeva all'internazionalismo. Insomma, al di là dei riflessi per le novità per le pensioni, il dibattito è ufficialmente aperto.