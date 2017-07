Agenzia Entrate: vero o falso multe, cartelle Equitalia, bollo auto prelievi in automatico da conti correnti

Qualcuno parla già di rivoluzione perché dal primo luglio i nostri conti correnti finiscono nelle mani del Fisco. In buona sostanza, l'Agenzia delle entrate-Riscossione sostituisce Equitalia e avrà accesso illimitato ai dati bancari dei morosi ovvero di chi non paga tasse e multe, oltre che all'Anagrafe tributaria e alle informazioni dell'Inps. Una qualunque azienda o dipartimento dello Stato che vuole recuperare un importo dovuto potrà rivolgersi, senza aspettare la decisione del giudice, nella speranza di incassare qualcosa. L'ente potrà notificare gli avvisi con la posta certificata elettronica. Dal punto di vista del contribuente che non paga, sarà perfino peggio di Equitalia sulla via della chiusura. Le procedure potranno essere eseguite dopo 60 giorni dall'arrivo della cartella esattoriale. I funzionari dell'ente saranno in grado di vedere anche gli stipendi mensili. E allora, che cosa succede quando arriva una cartella esattoriale? Entro 60 giorni

Si paga Si chiede di rateizzare Si fa ricorso

Dopo i 60 giorni si rischia:

Il fermo amministrativo dei veicoli L'ipoteca sugli immobili Il pignoramento e la vendita degli immobili Il pignoramento dei conti correnti Il pignoramento di parte dello stipendio o della pensione Due aspetti vanno subito evidenziati. In prima battuta la nuova

Equitalia erediterà tutti i contenziosi in corso. Le operazioni saranno molto più rapide, considerando che oggi dal momento della scadenza del pagamento all'effettiva riscossione possono trascorrere mesi se non anni, soprattutto se non vanno a buon fine. E a proposito di pignoramento, può dunque riguardare anche gli stipendi o le pensioni, a non l'ultimo. E in ogni caso di un decimo fino a 2.500 euro al mese, di un settimo fino a 5.000 e di un quinto oltre questa soglia.

Da Equitalia all'Agenzia delle entrate

Cambio della guardia all'Agenzia delle entrate. Il governo ha avviato la procedura per la nomina di Ernesto Maria Ruffini, attuale amministratore delegato di Equitalia, a capo della macchina del fisco, che dal primo luglio ingloberà anche le attività di riscossione. Finisce quindi, dopo appena un mandato, l'era di Rossella Orlandi. Per lei si parla di un incarico che le permetta di continuare a lavorare nell'amministrazione finanziaria. Avvocato tributarista, 48 anni, Ruffini a giugno del 2015 è stato nominato alla guida di Equitalia e ha portato a casa risultati record per la riscossione, in tutto 17 miliardi e un +17% in due anni.

Al nuovo ente economico Agenzia delle Entrate Riscossione Ruffini porterà l'esperienza della ultima mega-operazione di rottamazione delle cartelle fiscali ma anche dei profondi cambiamenti impressi all'ente della riscossione. Con la sua gestione c'è stata una accelerazione verso il digitale e verso una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini, dalla cartella amica che dà direttamente le istruzioni per le rate, al recente servizio Sms - Semi scordo, per ricordare i pagamenti in scadenza. Sempre Ruffini ha avviato la riforma del gruppo, primo passo per la chiusura definitiva.