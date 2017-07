Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Rosa, Caldarola, Picardi

C'è ancora confusione nell'intero agone nazionale e non risparmia nessuno. I dissidi coinvolgono ogni aspetto, dai contenuti, compreso il peso da assegnare alle novità per le pensioni, all'individuazione delle figure di riferimento. E spuntano nelle ultime notizie pensioni prospettive ben differenti rispetto a quelle immaginate.

Le ultime posizioni di Daniele Rosa e conseguenze per novità per le pensioni

C'è un punto in comune che lega centrosinistra, centrodestra e per certi versi anche i pentastellati: l'assenza di una figura di riferimento riconosciuta e accettata. Dalle parti della maggioranza si è affievolito (ormai da tempo) l'entusiasmo intorno al segretario. I motivi sono tanti e vanno ricercati sia sotto l'aspetto prettamente contenutistico, come le novità per le pensioni mancate, e sia alla scarsa sintonia che è in grado di creare all'interno del suo stesso schieramento. Non vanno molto meglio le cose nel centrodestra, ma per ragioni differenti. Per limiti anagrafici ma anche per una condanna ancora esecutiva, la corsa alla successione del Cavaliere è iniziata, ma non c'è ancora una figura di tale spessore capace di unire tutti ed essere credibile a tutte le latitudini. Certo, anche sui contenuti non mancano le differenze, come si può notare dal moderatismo del Cavaliere sulle novità per le pensioni rispetto alle posizioni più radicali del Carroccio, ma i dissidi hanno un'altra natura. E come fa notare l'autore Daniele Rosa, perfino tra i pentastellati, alcuni passaggi che sembravano automatici sono adesso in discussione.

Le recenti posizioni di Peppino Caldarola e impatto su novità per le pensioni

Succede adesso che il segretario della maggioranza sia sottoposto a una vera e proprio anatomia. Ogni sua affermazione, ogni scelta e ogni passaggio viene inquadrato in un disegno più ampio per poi elaborarne il quadro definitivo. I toni non sono quasi mai positivi e fanno riferimento al carattere del fiorentino, troppo accentratore, poco dialogante ed eccessivamente individualista. In poche parole viene considerato una figura odiata. Il giornalista Peppino Caldarola prova invece ad andare oltre ovvero a misurarlo sulla base di quanto realizzato e di quanto non fatto, inclusi quei comparti delicati come le novità per le pensioni o l'elaborazione di un progetto per il rilancio delle attività. Il giudizio che ne trae è impietoso: fallimento. In qualche modo tutti sono rimasti abbagliati dal suo ingresso, dalla rapidità di intervento, dal desiderio di dare una scossa a un sistema ingessato in tutte le sue componenti, dall'amministrazione alle novità per le pensioni, dal contrasto all'indigenza all'innovazione, dal rilancio delle attività all'inefficienza di servizi. Ma si sarebbe trattato di una bolla che poi, poco alla volta, si è sgonfiata.

Le ultime affermazioni di Andrea Picardi e impatto su novità per le pensioni

C'è un passaggio molto importante raccolto dal giornalista Andrea Picardi dalle parti del centrodestra. Anche se non lontanamente paragonabile alla frammentazione che caratterizza la galassia del centrosinistra, per via della voglia di protagonismo di piccoli e grandi leader e del calo fisiologico del Cavaliere, questa parte dell'agone è segnata da qualche frizione di troppo. E c'è appunto chi propone di scavalcarla puntato sui contenuti, come le novità per le pensioni ad esempio, ovvero su quei progetti per convincere i cittadini a concedere fiducia. Si tratta probabilmente del modo più utile per il ricompattamento di un mondo che, se unito o se tale appare, è in grado di vincere. Il secondo step va invece al di là dei programmi condivisi e partecipati, contenenti o meno le novità per le pensioni, ma non tira in ballo ancora pieno titolo le candidature. Si tratta dell'individuazione del sistema migliore per fare esprimere ai cittadini la propria preferenza. Solo allora diventerà più semplice individuare la figura di riferimento per il centrodestra che, anzi, apparirà quasi naturalmente come sintesi perfetta tra le parti.