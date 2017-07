Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Della Loggia, Pagnoncelli, Cicchitto

Si tratta di una vicenda che sta fagocitando tutto. E poco sembra importare che nelle rilevazioni di questo periodo le novità per le pensioni siano ritenute prioritarie rispetto alla questione del riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati stranieri nati nel nostro Paese. Ma come viene dimostrato nelle ultime notizie pensioni, a prevalere è il tornaconto personale.

Le ultime posizioni di Ernesto Galli della Loggia e conseguenze per novità per le pensioni

L'iter del testo della disposizione è stato accidentato: è stato incardinato in Aula dopo mesi in commissione, ma qui è stata bagarre. E anche le differenti forze sono tormentate dalle divisioni. Tuttavia c'è ben poco di interesse collettivo e molto di tornaconto personale nella vicenda che ruota attorno al riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati stranieri nati nel nostro Paese, con almeno un genitore che abbia un permesso di soggiorno permanente. E per molti aspetti si registrano similitudini con quanto si nota da tempo sulle novità per le pensioni, in cui a prevalere sono paure e ragionamenti di parte. L'osservatore Ernesto Galli della Loggia ricostruisce la vicenda, che ha visto l'esecutivo fare marcia indietro sulla fiducia per disinnescare i quarantamila cambiamenti delle opposizioni. Ma il punto centrale è un altro: il facile uso che si fa della demagogia ovvero del collegamento strumentale tra questo strumento e le migrazioni, quando invece è proprio la disposizione in sé che presenta molte falle. Il tutto mentre il confronto su tutte le altre questioni, come le novità per le pensioni, viene lasciato ai margini.

Le recenti posizioni di Nando Pagnoncelli e impatto su novità per le pensioni

Se è slittata l'approvazione della disposizione sul riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati stranieri nati nel nostro Paese, con almeno un genitore che abbia un permesso di soggiorno permanente, è per ragioni di calcolo. Inutile girarci attorno perché da una parte c'è un esecutivo sempre più debole dei numeri che rischierebbe una clamorosa sconfitta se non una fragorosa caduta. Dall'altra non sfugge che nelle recenti rilevazioni, come quella effettuata dall'Istituto di cui Nando Pagnoncelli è il responsabile, il Paese è spaccato a metà sull'opportunità di allargare le maglie. Anzi, a voler vedere ancora più da vicino i numeri, la quota di chi è contraria è maggiore di quella dei favorevoli. Impensabile allora per l'esecutivo insistere su questa strada per evitare di andare a sbattere. Si tratta di rilevazioni che fanno il paio con quelle che evidenziano come per i cittadini le vere priorità sono altre, come la ripresa delle attività o il rilancio delle novità per le pensioni in un contesto di difficoltà per tutti, ragazzi e non. Vale la pesa evidenziare però che, questione novità per le pensioni a parte, tra gli aderenti alla maggioranza, la percentuale di chi dice sì alla cittadinanza facilitata è maggiore che altrove.

Le ultime affermazioni di Fabrizio Cicchitto e impatto su novità per le pensioni

Le decisioni di questo periodo sui grandi argomenti del Paese vanno inquadrate in un contesto più ampio che va anche al di là dei contenuti delle stesse disposizioni. L'invito ad andare oltre emerge chiaramente dalle ultime affermazioni di Fabrizio Cicchitto sul riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati stranieri nati nel nostro Paese. Oltre al provvedimento in sé, rispetto a cui dichiara di essere favorevole, la trattazione di questa vicenda dimostra il tentativo del segretario della maggioranza e del Cavaliere di guardare nella stessa direzione, verso il centro dell'agone, così da conquistare l'elettorato moderato in vista della prossima chiamata alle urne. Che poi, a furia di vedere nella stessa parte si finisce per guardarsi negli occhi. Ed ecco allora che le decisioni assunte in questo periodo hanno un forte connotato personale e condiviso, anche pensando a un possibile maxi accordo, tra l'altro da ritenere negativo per le novità per le pensioni. Si tratterebbe infatti di una intesa basata sulla moderazione e in qualche modo al ribasso. Mancherebbe quella spinta un cambiamento vero di cui si avverte un gran bisogno nel caso delle novità per le pensioni e dei provvedimenti collegati.