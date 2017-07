Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Pagliari, De Biasi, Marcucci

Appare sempre più evidente come le attenzione siano rivolte già alle prossime urne. Esecutivo e rappresentanti sembrano poco propensi a imbarcarsi in un progetti impegnativi e pericolosi dal punto di vista del consenso. A rimetterci sono anche provvedimenti strettamente legati alle novità per le pensioni, come emerge dal caso nelle ultime notizie pensioni dalla vicenda dell'unione dei versamenti.

Le ultime posizioni di Giorgio Pagliari e conseguenze per novità per le pensioni

L'unione dei versamenti fra le varie attività svolte nel corso della propria carriere è stata presentata come una delle principali novità per le pensioni, ma che adesso si trova fermo al palo. O meglio, nel passaggio dalla teoria alla pratica sono venute fuori le complicazioni. Più precisamente, l'unione è possibile, ma solo applicando i criteri peggiorativi della disposizioni attualmente in vigore anziché quelli più vantaggiosi proposti dalle Casse a cui i professionisti sono iscritti. L'intenzione è evidentemente quella di tutela gli organismi di gestione delle pensioni anziché dipendenti e autonomi. Da qui l'interrogazione sulla questione di Giorgio Pagliari, esponente della maggioranza. Peccato solo che sia stata presentata molto mesi fa e che quindi si trovi in stato di attesa. Siamo evidentemente dinanzi a un ennesimo rallentamento delle attività che questa volta investe in pieno il delicato capitolo delle novità per le pensioni e il destino di tutti gli interessati. Ma è appunto un altro segnale del clima di smobilitazione che si respira.

Le recenti posizioni di Emilia Grazia De Biasi e impatto su novità per le pensioni

Non inganni che nel calendario degli incontri ci sia anche il biotestamento. Perché le possibilità che la discussioni salti e venga rinviata a dopo la pausa, se non che venga definitivamente bloccata, è molto alta. Il competente organismo Igiene e sanità non ha ancora concluso la discussione generale e deve provvede a esaminare la montagna di proposte di cambiamento. Il rischio è che per il sovraffollamento eccessivo tutto venga rinviato ovvero che si crei un ingorgo al ritorno dalle ferie. A catena tutti gli altri comparti, come quello associato alle novità per le pensioni, andrebbe in affanno. La relatrice Emilia Grazia De Biasi, esponente della maggioranza, non fa infatti nulla per dissimulare i dubbi e le incertezze su questo come su altri provvedimenti chiave. La modalità d'azione è comunque chiara: ci sarà da fare una considerazione sull'andamento, terminare il dibattito generale, esaminare le proposte di cambiamento e infine assumere una decisione se proseguire con l'esame in commissione o andare in Aula senza mandato al relatore. L'impressione che se ricava è la mancanza di una concreta volontà, già più volta registrata sulle novità per le pensioni, a intervenire sulla materia.

Le ultime affermazioni di Felice Casson e impatto su novità per le pensioni

C'è anche un altro tema delicato che rischia di essere sospeso a tempo indeterminato e, anzi, potrebbe non vedere più la luce. Si tratta dell'approvazione del Codice antimafia, come parte di un disegno più complesso che riguarda la giustizia. Come fa notare la giornalista Manuela Perrone, la disposizione non dovrebbe arrivare ad approvazione nei termini ipotizzati. E c'è chi vede un tacito accordo con il Cavaliere, particolarmente attento alla questione giustizia, ben più che alle novità per le pensioni. In particolare, in relazione al processo penale, aveva chiesto di congelare il voto, riaprire il dibattito e concedere l'opportunità di presentare cambiamenti, soprattutto nella parte relativa ai provvedimenti per corruzione. La risposta ricevuta era stata però negativa nonostante la minaccia di far venire meno quell'appoggio che si è spesso rivelato cruciale per la stessa sopravvivenza dell'esecutivo con tutte le ripercussioni che sarebbero derivare per le novità per le pensioni e tutti gli altri provvedimenti in corso di analisi. Adesso succede che l'intero capitolo viene messo in discussione e ogni speculazione è ben accetta.