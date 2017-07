Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 attesa scelta significativa (novità, affermazioni )

Si prospetta una giornata decisamente importante che potrebbe concludersi con una scelta piuttosto significativa che potrebbe avere impatto sull’evoluzione della situazione economica ma anche sull’andamento dell’iter di approvazione di ulteriori e importanti novità per le pensioni. Oggi, infatti è attesa la decisione da parte dell’Istituti economico comunitario su tapering e operazione di Qe. Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, si dovrebbe sapere quando e come si andrà verso la fine dell’operazione di Qe che significherebbe esaurimento di uno degli elementi positivi per l’attuazione dei cambiamenti più importanti da sempre sostenuti dall'Istituto Comunitario e per le stesse novità per le pensioni.

L’attesa delle decisioni su operazione di Qe e impatto su novità per le pensioni

Le ultime notizie confermano che entro la fine dell'anno, a partire forse dal prossimo mese di settembre, l'Istituto economico comunitario darà il via alla graduale riduzione degli acquisti dei titoli di Stato con conseguente graduale aumento dei tassi. Si tratta di un'operazione che tenderà a far venir meno quelle condizioni al momento decisamente favorevoli per l'attuazione di importanti interventi e di cui il nostro esecutivo, come più volte sottolineato, non sembrerebbe aver approfittato. Rientrano tra questi interventi le stesse importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, da tutti finora richieste ma ancora rimandate.

E lo saranno ancora chissà per quanto tempo, sia per una questione di soldi, considerando le cifre miliardarie che richiedono e che l'esecutivo sostiene di non avere, sia, soprattutto, per una questione di volontà politica, giacchè se davvero si volesse, esattamente come già fatto per altri importanti provvedimenti costosi ma considerati fondamentali, il budget necessario pur se non disponibile si potrebbe recuperare. Ma evidentemente le novità per le pensioni continuano a non essere una priorità di tutti per un rilancio della crescita del nostro Paese. Ciò che si potrebbe intuire, però, è che indipendentemente da eventuali ipotesi e annunci il Qe potrebbe continuare più a lungo del previsto dando più spazio e tempo di attuazione di interventi significativi.

E se fosse portata avanti effettivamente ancora un anno o anche di più, sarebbe decisamente interessante per l'esecutivo che vincerà dopo le elezioni e che potrebbe rilanciare davvero gli importati cambiamenti, novità per le pensioni comprese, soprattutto considerando le posizioni in merito da parte delle diverse forze che, pur rilanciando novità per le pensioni diverse, le considerano comunque tra le misure prioritarie da rilanciare.

D’altro canto, però, se davvero, come riportano le ultime notizie, l’operazione di Qe dovesse iniziare ad allentarsi dal prossimo settembre, si prospetterebbe un ulteriore problema insieme a quelli già in essere, perché renderebbe ancor più pesante il clima già difficile tra incertezze su elezioni subito e prossima manovra finanziaria da mettere a punto. E in questo caso, secondo le previsioni, potrebbero risentirne in maniera decisamente negativa proprio le novità per le pensioni.

Prospettive operazione Qe, novità per le pensioni e posizioni delle diverse forze

Come sopra accennato, se l’operazione di Qe continuasse ad essere portata avanti per un anno o anche di più, l'esecutivo che vincerà dopo le prossime elezioni potrebbe ‘approfittarne’ per mettere in atto, finalmente, in maniera concreta importati cambiamenti, tra cui le stesse novità per le pensioni comprese. Del resto, come detto, le diverse forze pur su posizioni di diverse le rilanciano tra le loro priorità. E stando alle ultime notizie, in tema di novità per le pensioni:

la maggioranza rilancerebbe contributo di solidarietà per le pensioni più alte con la speranza che si tratti di una misura che possa concorrere al rilancio di ulteriori iniziative positive; novità per le pensioni per i ragazzi; e assegno universale; centrodestra e Carrooccio punterebbero su novità per le pensioni di aumento delle pensioni più basse fino almeno a mille euro e su novità per le pensioni di quota 100; i pentastellati porterebbero avanti novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere; quota 100; novità per le pensioni di cancellazione delle alte pensioni degli esponenti, e introduzione dell’assegno universale per tutti, da sempre cavallo di battaglia dei contenuti dei pentastellati.