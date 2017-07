Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 la ripresa che non c'è (novità, affermazioni)

Ancora nulla la ripresa, in stallo settori cruciali per la crescita e ancora nulla per importanti novità per le pensioni: ultime notizie e situazione

Continua a dirsi ottimista in riferimento ad una ripresa che, seppur lenta, si sta facendo sentire nel nostro Paese, il responsabile del Dicastero dell'Economia. Eppure le ultime notizie sui dati oggettivi che vengono riportati su economica e andamento di alcuni particolari settori sembrano smentire quanto il responsabile del Tesoro vorrebbe far credere. E se per lui il nostro Paese sarebbe ormai uscito dal tunnel della profonda crisi, per ben tre italiani su dieci la cresi sarebbe anche peggiorata e non vi è alcuna fiducia in una ripresa nel futuro prossimo. Da alcune rilevazioni statistiche, è, infatti, emerso che:

il 70% ritiene che non cambierà nulla; il 32% giudica peggiorata la propria situazione economica; il 24% si sente più vulnerabile e fragile; il 20% degli cittadini intervistati teme un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche nel prossimo futuro; solo il 4% si sente più sicuro rispetto a un anno fa.

Settori cruciali in stallo , ultime notizie e impatto su economica

Lo stallo di alcuni settori che sono considerati fondamentali per l’andamento della nostra economia, come quello delle costruzioni. Se, come riportano le ultime notizie, non riparte il settore delle costruzioni di case che sono il simbolo di qualsiasi economia e non c'è la fiducia da parte de consumatori, oltre che mancare gli investimenti dello Stato, è chiaro che non potrebbe non può esserci una reale ripresa dell’economia e l'aumento del prodotto interno lordo potrebbe essere una chimera e basta. Mentre, infatti, gli organismi nazionali, come riportano le ultime notizie, rivedono al rialzo le stime del prodotto interno lordo per il 2017, il settore delle costruzioni non riesce risalire.

Secondo le ultime notizie, si è verificata una riduzione dell’1,5% degli gli investimenti in nuove abitazioni, un lieve aumento dello 0,2% degli investimenti in opere pubbliche e un aumento dello 0,5% degli investimenti in riqualificazione ma per il prossimo 2018 le ultime notizie stimano una crescita del 4% degli investimenti per le opere pubbliche. La riduzione degli investimenti in abitazioni è decisamente significativa: dovremmo considerare che tra i fattori che solitamente vengono presi come riferimento per definire una crescita o meno c’è proprio il settore delle costruzioni tra nuove opere e compravendite, che definiscono anche la fiducia dei cittadini nella ripresa. Ciò che servirebbe, secondo l’Associazione dei costruttori, sarebbero interventi massicci di investimenti e nuova spinta per il rilancio del settore. Ed è proprio questa mancanza che, secondo le ultime notizie, avrebbe portato a considerare la crescita definita dagli organismi internazionali come viziata dall’andamento delle esportazioni e di investimenti ma solo in determinati settori.

Ripresa che non c’è e ripercussioni su novità per le pensioni

La mancata ripresa effettiva rappresenta, chiaramente, uno scenario decisamente negativo in cui poter inquadrare la possibile attuazione di quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, che, al contrario di quanto si pensa, pur essendo costose, servirebbero infatti rispettivamente circa 7 miliardi di euro e circa 5 miliardi, potrebbero rivelarsi cruciali proprio per dare nuova spinta alla crescita interna del nostro Paese tra rilancio di attività per i ragazzi, che subentrerebbero agli impiegati più anziani che finalmente potrebbero lasciare anzitempo la propria occupazione, e rilancio di efficienza e produttività, proprio grazie all’impiego di ragazzi, maggiori ed esperti conoscitori delle moderne tecnologie.

Ma che continuano ad essere rimandate proprio per mancanza di budget necessario. Tuttavia, se non si deciderà di partire concretamente da qualche parte, difficilmente si potrebbero davvero raggiungere risultati positivi. Il nodo da sciogliere, in ogni caso, sia che si tratti di settore delle costruzioni sia che si tratti di novità per le pensioni, resta sempre quello della scarsa disponibilità di soldi da investire che, chiaramente, limita fortemente le possibilità di intervento.