Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Siliprandi, Campana, Panetta

La ripresa di cui tanto il responsabile del Dicastero dell’Economia parla non sembra essere reale: mentre le ultime notizie rese note dal responsabile del Tesoro parlano di ottimismo sul futuro dell'economia italiana e segnali, con chiare dichiarazioni sul fatto di essere usciti dal tunnel della profonda crisi che per lungo tempo ha attanagliato il nostro Paese e prospettive di anni migliori, le ultime notizie relative a recenti dati oggettivi dimostrano l’esatto contrario di quanto il responsabile del Dicastero dell’Economia predica, tra una forte mancanza di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del futuro e di quanto fatto finora dall’esecutivo, e un settore cruciale per la ripresa economica interna, come quello delle costruzioni, in forte stallo. Si tratta di situazioni da cui emergono due grandi necessità:

quella di pensare a ulteriori investimenti per dare spinta a determinati comparti;

quella di attuazione di importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, per spingere il rilancio dell’attività per i ragazzi che sostituendo gli impiegati più anziani potrebbero dare nuova contestuale spinta a efficienza e produttività, soprattutto nel settore delle costruzioni dove gli impiegati hanno un’età sempre maggiore e corrono rischi non indifferenti. Ne sono dimostrazione le ultime notizie su continui incidenti e morti durante l’attività.

Le ultime posizioni di Siliprandi e impatto su novità per le pensioni

Scende ancora la fiducia dei consumatori italiani, registrando il livello di aspettative di crescita economica più basso tra i 28 Paesi comunitari, come reso noto da Silvio Siliprandi, amministratore delegato GFK Eurisko, colosso mondiale del Market Research, che ha condotto le rilevazioni sulla fiducia dei consumatori. Stando alle ultime notizie, rispetto allo scorso anno, l’indice che misura le aspettative economiche è calato di 24,2 punti, segnando -55,5 punti, e anche le aspettative sul reddito dei consumatori italiani continuano a essere piuttosto basse e rispetto allo stesso periodo del 2016, a fine giugno questo indicatore è risultato in calo di 10,8 punti, diminuendo anche rispetto al primo trimestre del 2017 (-9 punti). Solo attraverso nuove misure di stimolo, come potrebbero essere considerate anche le importanti novità per le pensioni, si potrebbe rilanciare la crescita e permettere ai cittadini di tornare ad avere reale fiducia nel futuro.

Le ultime affermazioni di Campana e novità per le pensioni

Novità per le pensioni potrebbero rivelarsi fondamentali anche per dare nuova spinta alla ricrescita del settore delle costruzioni oggi letteralmente in stallo, come denunciato dal presidente Ance, Associazione dei costruttori edili, Giuliano Campana. Le ultime notizie relative al’andamento del settore confermano una situazione di totale stallo, in netta controtendenza con le ultime notizie che hanno rivisto al rialzo le stime del prodotto interno lordo del nostro Paese. Campana ha spiegato che, però, il settore delle costruzioni non riesce a riprendersi come dovrebbe, basti pensare al calo dell’1,5% registrato in investimenti in nuove abitazioni, alla riduzione del numero degli impiegati nello stesso settore delle costruzioni, e al calo di produttività registrato nel 2017 pari a -0,3%.

Per Campana, la ripresa del settore, che rappresenta uno dei settori principali di traino della ripresa economica interna, dovrebbe essere sostenuta da novità fiscali affiancate da strumenti legislativi che siano in grado di rigenerare lo stesso settore. E in tal caso, la soluzione migliore sarebbe l’introduzione di novità per le pensioni che permetterebbero un ricambio generazionale, con sostituzione degli impiegati più anziani con quei ragazzi che sarebbero in grado di dare nuova spinta alla produttività, rilanciando, di conseguenza, l’efficienza del settore.

Le recenti posizioni di Panetta e rilancio di novità per le pensioni

Secondo le ultime notizie, la ripresa italiana di cui si parla, per alcuni, sarebbe spinta solo da settore di esportazioni e spinta a investimenti, destinati però unicamente a determinati interventi e comparti. In virtù di questi risultati, Via Nazionale avrebbe visto al rialzo le stime di crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese, portandole da un +0,9% a un +1,4%. Pur guardando con fiducia al futuro, Panetta vice direttore di Via Nazionale esprime anche diverse preoccupazioni, considerando l’andamento dell’inflazione, il blocco dei salari e scarse nuove disponibilità di impiego, soprattutto per i ragazzi. E proprio per migliorare questo quadro, sarebbe stata ribadita l’urgenza di approvazione di quelle profonde novità per le pensioni, come novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere, che permetterebbero di dare nuova spinta ad un rinnovato ciclo economico positivo proprio attraverso il rilancio di opportunità di impiego per i ragazzi che, come ben sappiamo, rappresentano, o meglio, dovrebbero rappresentare la grande risorsa per una concreta ripresa.