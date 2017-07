Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Lops, Daalder, Nixon

Tempo di pensare alla marcia indietro rispetto al Quantitative easing. I tempi non sono immediati ma è già possibile fare le prime riflessione non solo su quanto gli ultimi esecutivi siano stati in grado di sfruttare questa occasione per le novità per le pensioni. Ma anche su quanto nelle ultime notizie pensioni potranno farlo prima che vada definitivamente in soffitta.

Le recenti posizioni di Vito Lops e impatto su novità per le pensioni

I dubbi sembrano ora fugati. Gli investitori che nelle scorse settimane avevano immaginato e temuto un rialzo del tassi ufficiali piuttosto imminente sono stati rassicurati. Salvo sorprese sul fronte dell'inflazione, il livello del costo dei depositi presso il massimo istituto comunitario resterà agli attuali livelli ancora a lungo: sarà toccato dopo la fine del Quantitative easing e, secondo le dichiarazioni degli stessi governatori, molto tempo dopo. In buona sostanza secondo il giornalista Vito Lops il mantenimento dei tassi bassi avrebbero ricadute positive per le novità per le pensioni, su cui ci sarebbe ancora molto da fare. Ma molto dipenderà dalla crescita, anche e soprattutto per riuscire a intervenire con maggiore incisività sulle novità per le pensioni. La ripresa in ambito comunitario appare finalmente robusta. Nel primo trimestre, il Prodotto interno loro è aumentato dello 0,6% trimestrale, che corrisponde a un +2,4% annualizzato. Il massimo istituto comunitario spera che questa crescita possa presto trasformarsi in un accelerazione dei prezzi e quindi nella ripresa di un circolo virtuoso, atteso ormai da troppo tempo.

Le ultime posizioni di Lukas Daalder e conseguenze per novità per le pensioni

Allo stato non è chiaro se il ritardo nella risposta dei prezzi alla ripresa convincerà il massimo istituto comunitario a prolungare, magari con ammontari più bassi, il Quantitative easing. Acquisti per sessanta miliardi di euro al mese sono previsti fino a dicembre, poi potrebbe anche iniziare un rapido azzeramento. Analisti e investitori sono quindi in attesa di indizi per capire cosa succederà nel 2018, ma un annuncio è atteso per la prossima riunione di settembre. In realtà, secondo Lukas Daalder, Chief Investment Officer di Robeco Investment Solutions, la rotta è stata tracciata e i primi passi indietro sono già realtà. A breve il quadro su tempi e modi di interruzione di questa iniezione di liquidità per il nostro Paese diventerà più chiaro ovvero terminerà quello che, almeno sulla carta, viene considerato uno degli elementi più positivi per le novità per le pensioni, solo parzialmente sfruttato. In ogni caso, i tempi non sono imminenti e il Quantitative easing potrà essere sfruttato, perfino in ottica novità per le pensioni, dal prossimo esecutivo che guiderà il Paese al termine della prossima chiamata alle urne.

Le ultime affermazioni di Simon Nixon e impatto su novità per le pensioni

Non ci sono ancora le date ufficiali dell'uscita dal Quantitative easing e le prospettive per il nostro Paese e il carico di cambiamenti di cui ha bisogno, anche e soprattutto sulle novità per le pensioni, rimane incerto. L'inflazione resta debole: a giugno è stata pari all'1,3 per cento annuo, in calo dall'1,4% del mese precedente. L'indice core, che misura, sia pure imperfettamente, l'inflazione sottostante, ben più rilevante in questa fase, ha leggermente accelerato, portandosi all'1,1% ma secondo diversi analisti si tratta di un fenomeno passeggero, che non rivela un aumento delle pressioni sui prezzi, e che è destinato a rientrare. Per Simon Nixon, firma del Wall Street Journal, ci sono sufficienti motivi per preoccuparsi. A suo dire non ci sono solo i disastri ereditati, come il debito a livello insostenibili rispetto al Prodotto interno lordo, ma anche inefficienze di cui sono responsabili gli ultimi esecutivi. Come l'assenza di mutamenti veri, anche in relazione alle novità per le pensioni, o l'incapacità di mettere in riga la crescita. Le disposizioni approvate nel tempo sono insomma state troppo morbide e per nulla utili.