Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Poletti, Sacconi, Landini

Proprio quando si comincia a pensare al prossimo esecutivo, ecco che tra rappresentanti dell'esecutivo e dei dipendenti, le novità per le pensioni tornano a rappresentare un argomento di discussione. Inevitabile allora che le ultime notizie pensioni puntino all'avvio dell'imminente iter.

Le ultime posizioni di Giuliano Poletti e conseguenze per novità per le pensioni

Adesso anche lui si accoda al lungo elenco di chi critica le disposizioni attuali e per Giuliano Poletti, a capo del dicastero dell'occupazione, c'è la necessità di prevedere novità per le pensioni sopratutto per favorire i ragazzi che sono rimasti indietro. Proprio la previsione di novità per le pensioni pensate solo per loro potrebbe essere una prima parziale risposta. Sul capitolo una soluzione potrebbe essere trovata facendo saltare i vincoli di reddito per chi smette anzitempo ed è totalmente nel contributivo. L'argomento preliminare però resta l'adeguamento automatico del momento della pensione rispetto alle attese vita. Tra un paio d'anno si rischia un salto di cinque mesi, che si rifletterebbe anche sui coefficienti di trasformazione, con un alleggerimento della pensione. Il problema sono i costi, ma c'è chi fa notare come il fardello potrebbe non ricadere sul prossima iter. A proposito della possibilità di smettere anzitempo con le mini pensioni, si starebbe già pensando a un tagliando per valutarne effetti e miglioramenti. Insomma, un rinnovato attivismo sulle novità per le pensioni a pochi mesi dallo spegnimento delle luci della ribalta.

Le recenti posizioni di Maurizio Sacconi e impatto su novità per le pensioni

Da una parte c'è l'esecutivo che sta studiando meccanismi per rendere più facile per le donne smettere anzitempo. Si tratterebbe di facilitazioni contributive con l'obiettivo di riequilibrare le differenze di genere. Sulla questione l'apertura c'è, manca invece ancora una risposta sullo stop all'aumento delle attese vita legate alle pensione. L'esecutivo starebbe prendendo tempo ma la pressione non fa che alzarsi, con l'appello di Maurizio Sacconi, vertice del Gruppo pensioni nella seconda assemblea nazionale, che chiede di fermare l'asticella a sessantasei anni e sette mesi come prossima novità per le pensioni. Più facile a dirsi che a concretizzarsi proprio perché l'intenzione palese dell'esecutivo è di temporeggiare perché sa bene che non sarà semplice riuscire a far quadrare i conti. Se ne saprà di più con l'avvio dell'iter subito dopo la pausa, in cui per le novità per le pensioni ci dovrà essere necessariamente spazio. Se poi sarà quello auspicato da Sacconi con la revisione delle attese vita resta tutto da scoprire. Per ora si registra il pressing, forse un po' tardivo e strumentale, ma un ultimo tavolo su cui giocare c'è ancora.

Le ultime affermazioni di Maurzio Landini e impatto su novità per le pensioni

Adesso può entrare a pieno titolo nel dibattito sulle novità per le pensioni e lo fa aggredendo proprio quello che è adesso uno dei punti nell'occhio del ciclo: l'aumento delle attese vita legato al momento del congedo. La strategia immagina da Maurizio Landini, noto per essere uno dei più combattivi rappresentanti dei dipendenti, è chiara: avviare un'azione di contrasto dubito dopo la pausa. E senza timore di una grande protesta di piazza nel caso in cui le risposte dell'interlocutore non dovessero arrivare. L'intenzione è dunque quella di intervenire su due piani: quello istituzionale attraverso il dicastero dell'occupazione e comunque l'esecutivo, quello del coinvolgimento dei cittadini. Se la riscrittura della disposizioni sull'attesa vita è il primo passo per l'introduzione di novità per le pensioni, il secondo è l'introduzione di una differenziazione maggiore tra le attività, sempre ai fini della pensione. E c'è un elemento di novità che si riscontra in Landini rispetto alle passate gestioni ovvero l'assenza di timori nell'andare allo scontro con l'esecutivo. Come dire, la stagione dei compromessi sulle novità per le pensioni è alle spalle.