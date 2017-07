Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Sassoli, Maggi, Comodo

Il tempo scorre velocemente e alcune decisioni strategiche vanno prese subito. Ma su un punto sembrano tutti d'accordo: quello di puntare sui contenuti, come le novità per le pensioni, prima ancora che sugli uomini. Eppure nelle ultime notizie pensioni sembra proprio che le attenzioni dei leader principali siano solo sulla conquista delle preferenze a tutti i costi.

Le ultime posizioni di David Sassoli e conseguenze per novità per le pensioni

L'appello è chiaro: uniti si vince, separati si perde. Da qui l'appello di David Sassoli, esponente della maggioranza a Strasburgo, di fare in fretta. Anche se a strada è impervia, l'ottimismo non manca perché sull'individuazione della migliore candidatura per la guida del Paese, sulla stesura di un progetto di rilancio che passi anche dalle novità per le pensioni e sulla capacità di proporsi come i migliori conduttori, i motivi che uniscono sono più di quelli che dividono. A patto che nell'intero centrosinistra (è proprio questa la definizione a cui fa riferimento) si manifesti una realtà volontà ad andare nel cuore dei problemi senza riaprire i capitoli sulle migliore alleanze possibili e sul più strategico sistema per far esprimere ai cittadini la propria preferenza. In fin dei conti si tratta di tematiche che, a differenza delle novità per le pensioni o di altre questioni chiave, interessano molto meno. A detta di Sassoli, questa volontà è spesso venuta meno, quasi che vi fosse un velo a impedire una riflessione accurata e profonda. Ma su un punto sembra realmente non transigere: quello di fare uno sforzo per portare dalla propria parte la sinistra.

Le recenti posizioni di Alberto Maggi e impatto su novità per le pensioni

C'è una lotta tutta intestina che si sta combattendo nel centrodestra tra il Cavaliere e il Carroccio. Ed è una battaglia per la conquista del maggior numero di preferenze. Ogni carta sarà giocata, dalle novità per le pensioni alla riduzione delle imposte fino ad arrivare a suggestioni più demagogiche. Perché si prospetta all'orizzonte un sistema per far esprimere la preferenza che premierà chi conquisterà più consensi con un premio di maggioranza e, soprattutto, con l'indicazione dell'esponente della guida del Paese. Ecco allora che come fa notare il giornalista Alberto Maggi, la prima sfida è tutta interna, anche se da alleati. Si tratta di una competizione rispetto a cui il Cavaliere guarda al centro e dunque proponendo un progetto più morbido e moderato. Ci sarà spazio per le novità per le pensioni, ma senza scossoni rispetto all'impianto attuale e con un'attenzione supplementare per gli assegni inferiori. Il Carroccio cerca invece di sedurre puntando sulla pancia del Paese ovvero con argomentazioni più dirette che sappiano convogliare il malessere in voti. E anche in questo caso, sulle novità per le pensioni c'è molto da dire.

Le ultime affermazioni di Luca Comodo e impatto su novità per le pensioni

Andare da soli fino in fondo, senza alcuna intesa e senza tradire lo spirito originaria. La maggioranza dei pentastellati crede che sia sbagliato cercare compromessi con altri schieramenti, che poi si rifletterebbero anche nella forza con cui proporre le proprie istanze, tra cui le novità per le pensioni attraverso l'assegno universale. Più precisamente, la maggioranza credere che non ci debba essere alcuna alleanza, anche a costo di rimanere nell'opposizione. Insomma, prevale una posizione oltranzista, quella dei puri e incontaminati fino in fono. A certificare questa tendenza diffusa tra i pentastellati è Luca Comodo di Ipsos. Ma c'è anche un altro dato che fa riflettere: l'ottimismo sta venendo a mancare. Poco più della metà dei pentastellati intervistati ritiene che alle urne non usciranno vincitore. Uno su tre si dice fiduciosa mentre il cinque per cento è la sola quota a non avere dubbi. E il tutto senza tenere conto né del progetto che sarà proposto all'elettorale, in cui le novità per le pensioni ricopriranno appunto un ruolo centrale e né il candidato alla guida del Paese.