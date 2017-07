Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i nuovi esodati (novità, affermazioni)

Il fenomeno degli esodati, insieme a quello dei cosiddetti quota 96 della scuola, sono stati il grande errore scaturito dall’entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche che hanno innalzato il requisito anagrafico di pensione per tutti ed esteso il metodo contributivo di calcolo della pensione finale per tutti, senza alcuna specificità e distinzione in base alla tipologia di attività svolta. E ne sono derivate storture, che comprendono anche i quota 41, coloro che cioè hanno iniziato a lavorare prestissimo, a 14-15 anni, e che comunque sono costretti a rimanere sempre più a lungo proprio a causa delle attuali norme pensionistiche.

Il fenomeno degli esodati e i nuovi esodati

L’entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche, dunque, come detto, ha creato il fenomeno degli esodati: le ultime notizie confermano che si tratta di impiegati che prima dell’entrata in vigore delle regole previdenziali attuali, avevano concluso accordi con le aziende per anticipare l’uscita dalla propria occupazione. Ma l’avvento dell’attuale sistema, che ha allungato per tutti l’età pensionabile, ha portato questa folta schiera di lavoratori a rimanere senza attività ma anche senza pensione, perché ancora lontani dal raggiungimento degli attuali requisiti richiesti.

Considerando la grande portata del problema, è nata l’esigenza di tutelare questa categorie di impiegati livello legislativo con le cosiddette clausole di salvaguardia, per permettere agli esodati di andare in pensione con i requisiti previdenziali in vigore prima dell’attuale sistema. E sono diverse le salvaguardie entrate in vigore finora proprio per coinvolgere tutti gli interessati al problema. Ma chi sono i nuovi esodati? Stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbero in crescita in cosiddetti nuovi esodati, coloro che cioè non rientrano tra coloro ce possono accedere alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, in base a requisiti e disponibilità.

Nuovi esodati e caos per le ultime novità per le pensioni approvate

Secondo le ultime notizie, le domande arrivate all’organismo per le pensioni per l’accesso alla novità per le pensioni di mini pensione senza oneri sono ad oggi meno di 40mila, per un totale, appunto, di 40mila domande accettabili, mentre quelle per la quota 41 sarebbero circa 26mila per un totale accettabile di 20mila. Complessivamente si tratta di un 10% in più di domande che erano state preventivate dallo stesso organismo per le pensioni. Si tratta di numeri già elevati, dunque, che potrebbero portare a ritardi di accettazione delle domande a causa della scarsa disponibilità dei soldi. Secondo quanto riportano le ultime notizie, le domande per la mini pensione senza oneri saranno accettate:

per la mini pensione senza oneri fino ad un limite di spesa di 300 milioni di euro per quest’anno; per la mini pensione senza oneri fino a 609 milioni di euro per il 2018; per i quota 41 fino a 360 milioni quest’anno; per i quota 41 fino a 505 milioni per l’anno prossimo.

Se i soldi disponibili non saranno sufficienti, l’avvio di mini pensione senza oneri e quota 41 potrebbe essere rimandata per alcuni richiedenti e, secondo le ultime notizie, dovrebbero in tal caso avere la priorità coloro che sono più vicini al raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia.

Alla luce delle ultime notizie, per la quota 41 moltissimi di coloro che hanno iniziato a lavorare prestissimo e di coloro che sono impiegati in attività faticose non potrebbero accedervi. Si tratta, infatti, di una situazione delicata proprio perché si tratta di novità per le pensioni per lo più indirizzate a categorie di persone considerate svantaggiate, persone senza attività, o che svolgono impieghi faticosi, o che sono entrati prestissimo nel mondo occupazionale e che avrebbero effettivamente bisogno di tutele. Anche se la soluzione per accettare le domande di tutti dovesse essere quella di riaprire una finestra a novembre, cosa che secondo le ultime notizie potrebbe tranquillamente accadere, l’anno prossimo saranno ancor di più coloro che avranno maturato i requisiti necessari per la richiesta di accesso alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui la situazione di caos rispetto ad oggi non cambierebbe.