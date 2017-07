Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Palese, Dettori, Boeri

La questione delle alte pensioni sia degli esponenti istituzionali che dei rappresentanti dipendenti sta rappresentando un caso decisamente importante, considerando che entrambe i provvedimenti, per cui tanto si è battuto il responsabile dell’organismo per le pensioni, sono saltati, continuando a dimostrare come nonostante le belle parole e le buone intenzioni, nel nostro Paese si continui ad andare avanti mantenendo discriminazioni e privilegi solo per pochi, guardando principalmente al proprio interesse.

E si tratta di una situazione ancor più acuita dal fatto che tra tutte le revisioni delle pensioni proposte, saltate quelle di esponenti e rappresentanti sindacati, l’unica che si sta portando avanti è quella delle alte pensioni di comuni cittadini. Mantenuto, dunque, il privilegio per le pensioni dei rappresentanti dipendenti e bloccato per ora il provvedimento di revisione delle alte pensioni degli esponenti, le uniche novità per le pensioni in tal senso che stanno andando avanti sono quelle di ricalcolo contributivo delle pensioni più elevate, in parte risultato del vecchio sistema retributivo, dei cittadini comuni. E’ evidente la diseguaglianza e la necessità di ripristinare equità, attraverso la cancellazione dei privilegi di cui godono ancora alti esponenti e rappresentanti dipendenti e il recupero da essi di quelle risorse economiche ulteriori che potrebbero poi essere impiegate per l’attuazione di novità per le pensioni positive per tutti,come quota 100 e quota 41 per tutti.

Le recenti posizioni di Palese e impatto su novità per le pensioni

Sembrava fosse ormai pronto all'approvazione finale il provvedimento di revisione delle alte pensioni degli esponenti istituzionali che, invece, come sopra detto, è stato bloccato. Nonostante la convergenza di tutte le forze sul provvedimenti, la partita è ancora aperta, motivata da dubbi di costituzionalità da parte e di carattere economico dall'altra. E secondo molti, questa stessa partita sarebbe rimandata a dopo l'estate, anche si tratta di un tempo decisamente incerto, considerando che dopo l'estate ci saranno argomenti ben più importanti da affrontare, come le decisioni economiche strategiche. E non solo: in vista di prossime elezioni, approvare questo provvedimenti non sarebbe certo positivo. In merito al blocco della revisione delle alte pensioni, Rocco Palese, della forza del Cavaliere, avrebbe appoggiato la richiesta del relatore del provvedimento di una relazione tecnica sulla fattibilità del provvedimento stesso. E a questo punto sembrerebbe chiaro che senza bollinatura del Tesoro e della Ragioneria.

Le ultime affermazioni di Dettori e novità per le pensioni

Rossana Dettori è, invece, tra i rappresentanti dipendenti che chiedono di rivedere l’organizzazione dell’organismo per le pensioni e che, stando a quanto riportano le ultime notizie, è stata protagonista del botta e risposta con il responsabile dello stesso organismo per le pensioni sulla questione revisione delle pensioni per i rappresentanti dipendenti che, come ben sappiamo ormai, non subiranno alcuna modifica, continuando a mantenere i loro privilegi, continuando ad avere la possibilità di percepire ancora trattamenti elevati e decisamente ingiustificati, frutto dell’opportunità di calcolare parte della pensione sulla base della retribuzione liquidata l’ultimo giorno di attività, sistema che ha permesso ai rappresentanti dipendenti, finora, di avere trattamenti superiori anche fino al 66% di quanto avrebbero dovuto percepire con calcolo pensionistico esclusivamente basato su sistema contributivo.

Le ultime posizioni di Boeri e attese per ulteriori novità per le pensioni

Ma il responsabile dell’organismo per le pensioni, Tito Boeri, non ha intenzione di fermarsi, sempre più convinto di voler intervenire sui privilegi di alcune persone. Del resto, si tratta dell’unica personalità che finora è stata in grado di portare avanti effettivamente quanto annunciato, dall’operazione tra speranza, alle verità svelate sui conti dello stesso organismo. Nessuna intenzione, dunque, di mollare sui provvedimenti di revisione delle pensioni dei rappresentanti dipendenti, né tanto meno sulla revisione delle alte pensioni degli esponenti, mentre l’unica revisione che va avanti, confermata dalle ultime notizie, è quella relativa al ricalcolo contributivo delle alte pensioni dei cittadini comuni, risultato, in parte, del vecchio e più vantaggioso sistema retributivo. Il problema è che per ristabilire quell’equità che Boeri si è da sempre posta come obiettivo, è necessario che vengano interessati da provvedimenti di revisione delle pensioni non solo i cittadini comuni, che sono sempre coloro che pagano il prezzo della crisi, ma anche le persone privilegiate, proprio come esponenti istituzionali e rappresentanti dipendenti.

E queste stesse revisioni delle pensioni, oltre che ristabilire equità sociale, permetterebbero di recuperare i soldi necessari per portare avanti iniziative importanti oggi bloccate, comprese le novità per le pensioni positive per tutti come:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni per i più giovani.