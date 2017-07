Non sono affatto positive le valutazioni su quella che era stata presentata come la madre di tutti cambiamenti. E di mezzo ci sono anche le novità per le pensioni mancate.

Siamo nei bassifondi anche su una delle più importanti rivoluzione annunciate in questo esecutivo: il cambiamento radicale della pubblica amministrativo. Secondo un'approfondita ricerca dell'ateneo di Oxford, la nostra è tra le peggiori e tra i parametri presi in riferimento ci sono anche le novità per le pensioni. E almeno per ora non sembra che nelle ultime notizie pensioni ci siano tempi e condizioni per intervenire.

Le ultime posizioni di Frank Maddox e conseguenze per novità per le pensioni

Quella che doveva essere il principale vanto degli ultimi esecutivi, la rivoluzione della pubblica amministrazione, rischia di rivelarsi il più grande flop di sempre in rapporto all'impegno profuso. La bassa efficacia della pubblica amministrazione - rileva l'International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index della scuola di amministrazione pubblica dell'Università di Oxford, le cui operazioni sono state coordinate da Frank Maddox - pesa in termini di costi sulle aziende private in misura quintupla rispetto al Canada. Ma è solo un esempio perché la graduatoria dell'ateneo britannico ci colloca al ventisettesimo posto sui trentuno Paesi avanzati presi in esame. E solo in maniera indiretta pesano le novità per le pensioni mancate: i parametri esaminati sono policy making, fisco, inclusività, capacità, trasparenza, integrità, gestione risorse umane, risk management, regolamentazione, gestione fiscale, servizi digitali e finanziaria e, appunto, sistema delle novità per le pensioni. La valutazione finale è pressoché sconfortante perché sono negative troppe voci o solo all'apparenza positive.

Le recenti posizioni di Marianna Madia e impatto su novità per le pensioni

Che ci sia molto da migliora nella pubblica amministrazione è convinta la stessa responsabile della Semplificazione. Basti pensare alla giungla di contratti o o anche all'applicazione di disposizioni differenti, anche legate alle novità per le pensioni con momenti differenti per il ritiro, che caratterizzano il comparto. Stando a quanto previsto, i contratti nazionali del pubblico impiego saranno quattro invece degli undici in cui finora è stata divisa la pubblica amministrazione. Da qui nasce il complicato problema della armonizzazione dei trattamenti, anch'esso legato nel medio e nel lungo periodo alle novità per le pensioni, in particolare nel nuovo comparto della pubblica amministrazione centrale che riunisce i contratti attuali di dicasteri, agenzie fiscali ed enti vari. Anche questo fattore contribuisce a complicare l'avvio effettivo processo di cambiamento. Considerata l'esigenza di recuperare gli otto anni di blocco, è probabile che l'armonizzazione per ora si limiti alle parti normative più semplici da omogeneizzare rimandando il resto ai prossimi rinnovi. A dimostrazione di come i processi siano lunghi e pieni di ostacoli imprevisti.

Le ultime affermazioni di Angel Gurria e impatto su novità per le pensioni

Sarebbe il caso di mettere le mani ancora più in profondità nella pubblica amministrazione nazionale. A fronte dei progressi registrati, come l'indipendenza raggiunta delle autorità di regolamentazione dei principali settori di rete e il miglioramento del deficit, si registrano squilibri evidenti. A iniziare dalla media delle età di chi lavora negli uffici, eccessivamente elevata rispetto a quanto accade oltre confine, come segnale della inefficacia delle novità per le pensioni fin qui introdotte. Ma poi c'è il paradosso tutto nazionale - rilevato da Ángel Gurría, segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - per cui il livello di insoddisfazione media percepito dai cittadini è molto elevato mentre i dirigenti si portano a casa stipendi profumati. Da qui il suggerimento della stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a rivedere le sue spese, puntando su un progetto organizzato di tagli agli sprechi che limitano le migliori aspettative sulle novità per le pensioni così come su una riorganizzazione ancora più razionale ed efficiente degli uffici nazionali, a tutti i livelli, centrale e locale.