Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Balduzzi, Diamanti, Trovati

Che la priorità non siano le famiglie lo si capisce dall’attività dei rappresentanti e aspiranti tali in relazione alle novità per le pensioni e le disposizioni a esse collegate. Dinanzi ai report aggiornati nelle ultime notizie pensioni è indispensabile aprire una riflessione seria che coinvolga tutti. Le indicazioni che arrivano non sono però incoraggianti.

Le ultime posizioni di Gianni Balduzzi e conseguenze per novità per le pensioni

C'è una riflessione sulle novità per le pensioni da aprire in seguito alla lettura del report che svela come oltre tre quarti della spesa dedicata finisce nelle tasche di chi è avanti nell'età. E in parallelo a chi fa fatica a entrare nel mondo delle attività per assenza di esperienza o semplicemente perché il sistema non funziona più a dovere, finiscono le briciole. Insomma, manca un progetto di investimento per il futuro e i bassi indici di natalità sono la conseguenza e non la causa di questa tendenza. Cosa fare? Procedere a un immediato riordino della spesa di comparto, procedendo con la divisione tra spesa per pensioni e spesa per agevolazioni come prossima novità per le pensioni. In fin dei conti si tratta di uno dei cavalli di battaglia di molti amministratori del Paese. Scavando ancora più a fondo dei numeri, come ha fatto il giornalista Gianni Balduzzi, saltano anche fuori gli importi spropositati delle pensioni per le vedove rispetto a quanto accade all'esterno dei confini nazionali. Non solo, ma che la priorità non siano le famiglie lo si capisce anche dall’attività mediatica dei rappresentanti e aspiranti tali.

Le recenti posizioni di Ilvo Diamanti e impatto su novità per le pensioni

Due dati balzano subito all'occhio, il primo è più conosciuto, il secondo un po' meno. Innanzitutto aumenta l'età media dei cittadini nel nostro Paese. Si tratta di un trend iniziato da tempo e che sta adesso subendo un'accelerazione improvvisa. Ma soprattutto, non ci sono e avvisaglie che questa tendenza possa arrestarsi. Il secondo dato è strettamente legato al primo: per via della difficoltà ad accedere nel mondo delle attività, acutizzata dall'assenza di novità per le pensioni dedicate e di provvedimenti che facilitino un sano avvicendamento con gli anziani, la preferenza subito dopo il periodo di formazione è di scegliere l'estero per affermarsi. Qui, insomma, non ci sono spazi e gli amministratori della cosa pubblica stanno facendo poco o nulla per dare una sterzata. E c'è anche un altro aspetto, oltre alle novità per le pensioni che tardano ad arrivare, che l'analista Ilvo Diamanti mette al centro dell'attenzione: i flussi migratori di cui tanto si discute in questo periodo con toni polemici, non vedono il nostro Paese come meta finale. Tutt'altro, siamo di passaggio poiché gli immigrati vogliono andare altrove, dove la situazione complessiva è migliore.

Le ultime affermazioni di Gianni Trovati e impatto su novità per le pensioni

C'è molto da introdurre ma anche molto da correggere nel comparto delle novità per le pensioni nel nostro Paese perché il confine tra spesa e sprechi è piuttosto labile. E se da soli non siamo in grado di procedure a una scrematura se non a una razionalizzazione dei costi, ci pensa la Comunità a ricordarci come sia indispensabile una riduzione delle uscite primarie in cambio di un minore aggiustamento dei saldi. La spesa è alta, troppo alta, e soprattutto improduttiva. Intervenire è diventato quasi un obbligo prima ancora che una necessità. Ma non si può fare a meno di rilevare come il confronto in questo periodo in vista dell'iter che sarà ufficialmente avviato dopo la pausa non sembra andare in questa direzione. Si discute sì di novità per le pensioni, ma nell'ottica di riproposizione di quanto attuato fino a questo momento. Eppure, come fa notare il giornalista Gianni Trovati, uno dei compiti dell'iter dovrebbe essere quello di ripensare la distribuzione della spesa oltre a ridurne la sua incidenza sul Prodotto interno lordo. Il rischio è naturalmente quello di aggravare i conti all'infinito.