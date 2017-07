Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Argentin, Fassina, Sassoli

Sono in corso grandi riflessioni sulle strategie da seguire e in cui le novitā per le pensioni hanno un peso di rilievo per il vasto mondo della sinistra.

Unire tutte le forze di sinistra attorno alla maggioranza e puntare sulle novità per le pensioni o procedere separatamente e lasciare che le cose vadano come devono andare? Si tratta del principale interrogativo che sta scuotendo questo mondo, ancora incerto sulla migliore strategia per vincere alle urne. Ma sono in tanti i rappresentanti che nelle ultime notizie pensioni invitano a puntare alla comunanza di intenti.

Le ultime posizioni di Ileana Argentin e conseguenze per novità per le pensioni

Qualunque tipo di battaglia si conduce dall'interno della maggioranza e non separandosi e magari gettare fango sullo stesso schieramento di cui fino a poco tempo prima si era in simbiosi. C'è molto da correggere e da rivedere: basti vedere le esitazioni che hanno caratterizzato il percorso delle novità per le pensioni e che adesso stanno mostrando le sue conseguenze. Ma per Ileana Argentin, rappresentante della maggioranza non ci sono dubbi: si ragiona e si combatte insieme. Ma c'è anche un altro passaggio interessante nelle sue ultime posizioni che può avere conseguenze precise per novità per le pensioni. Si tratta dell'attenzione che la maggioranza deve prestare alle forze alla sua sinistra. Il suo sguardo, spiega, deve essere puntato un quella direzione e non verso il centro. A differenza di quanto pensa il suo segretario, tra l'altro più morbido anche in relazione alle novità per le pensioni, a detta di Ileana Argentin solo con una unione completa che comprenda anche il mondo della sinistra, la vittoria alle urne può essere concreta e reale. E fine, spazio ai contenuti, auspica, quelli che interessano tutto il loro popolo.

Le recenti posizioni di Stefano Fassina e impatto su novità per le pensioni

Sono due i messaggi lanciati da Stefano Fassina, già viceresponsabile del Tesoro. Il primo è sull'indispensabile di tutte le forze, piccole e grandi che siano, alla sinistra della maggioranza. La seconda è il compattamento sui temi anziché sugli uomini. In qualche modo si tratta semplicemente di riprendere la parola, affrontare i problemi irrisolti, come la mancata introduzione di novità per le pensioni, guardare oltre e smettere di continuare a discutere del segretario della maggioranza. Obiettivi raggiungibili? Certamente non sono semplice da centrare, ma a detta di Fassina ci sono le condizioni per farlo e per recuperare un ruolo da protagonisti anche sul fronte sempre problematico delle novità per le pensioni. Solo in questo modo è possibile acquisire credibilità, affrontare quelle che definisce le determinanti strutturali della svalutazione delle attività e le risposte possibili e concordare le regole per scelte partecipate. Le formule utilizzate sono forse un po' logore, in particolare quando sostiene che per ricostruire la sinistra di popolo, il pre-requisito è la capacità di incidere nel governo dei processi.

Le ultime affermazioni di David Sassoli e impatto su novità per le pensioni

L'appello è per tutte le forze di centrosinistra e non solo per la maggioranza di cui fa parte, essendone un rappresentante a livello comunitario. Secondo David Sassoli le ragioni che uniscono dovrebbero prevalere su quelle che dividono. A iniziare, ad esempio, dalla maggiore attenzione per il contrasto all'indigenza, per l'introduzione di novità per le pensioni o semplicemente nel tendere una mano nei confronti di chi è rimasto indietro. Tuttavia, l'attenzione è sempre più focalizzata altrove ovvero su nomi, leader e candidature anziché appunto sui contenuti progettuali. Ed è forse questa una ragione per cui i motivi di divisione sono più alla ribalta di quelli di unione. Ma è meglio guardare oltre perché il tempo a disposizione per ricompattarsi è realmente poco, osserva Sassoli. L'iter che sarà avviato formalmente solo dopo la pausa è alle porte e sarà proprio questo il luogo congeniale nel quale inserire le disposizioni strategiche, come appunto le novità per le pensioni, ovvero quelle che possono ridare slancio e compattezza a tutto il centrosinistra. Purché ci sia la reale volontà ad andare in questa direzione.