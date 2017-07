Partite Milan Bayern Monaco, Napoli Chievo, Juventus Barcellona streaming su link, Rojadirecta, siti vedere live gratis diretta

Numerose e interessanti amichevoli di Milan, Juventus, Napoli si giocheranno nel giro di poche ore. Ecco come si potranno vedere in streaming

Numerose partite amichevoli estive per il pre-campionato di Luglio vi saranno tra poche ore di diverse compagini di Serie A tra cui in modo particolare oggi sabato 22 Luglio giocheranno Milan Bayern Monaco, Juventus Barcellona e Napoli Chievo. E si potranno vedere in streaming live gratis su computer e pc, ma anche essendo molti di noi fuori su cellulare e tablet Android o iPad.

Nel frattempo per quanto riguarda il calciomercato, c'è da segnalare che ieri vi è la tanto attesa fumata bianca per Bernardeschi alla Juventus conclusa con 40 miliardi+bonus e ora la Juve sembra orientata verso un centrocampista. Matuidi sembra andare al Manchester con una iofferta di ben 50 milioni di euro, e la Juve sembra indirizzata ad Emre Can del liverpool salvo sorprese. Visite mediche e contratto anche per De Sciglio che si è aggregato al gruppo negli Usa ieri.

Napoli tranquillo sul fronte mercato, tutti confermati, qualche movimento potrebbe esserci se ci fosserod elle occasioni.

Milan, invece, pronto a piazzare almeno un colpo in attacco, ma forse anche due, uno a centrocampo e uno in attacco. AL momento per sfuma Morata presentato ieri al chelsea e Belotti sembra molto più difficile.

Napoli Chievo da vedere in streaming

Il Napoli continua con il suo tranquillo ritiro, come sempre non in giro per il mondo e con amichevoli ben equilibrate. E dopo la vittoria delle prime due, vi sarà il test al momento più difficile. Certo, il Napoli dovrebbe avere una condizione fisica migliore anche eprchè ha iniziato il ritiro prima con obiettivo Champions League

Milan Bayern Monaco streaming da vedere

Affascinante e ultima amichevole di questo "giro", per il Milan con la squara allenato da una leggenda rosseonero ovvero Ancelotti che si vede messo, almeno secondo indiscrezioni, un pò in discussione dalla società bavarese nonostante la doppietta centrata.

Il Milan potrebbe conoscere da vicino il suo prossimo acquisto Sanches, ma anche i suoi neo-acquisti tra cui su tutti spicca Bonucci, visto che Montella ha detto che alcuni dei nuovi potrebbero trovare spazio

Juventus Barcellona dove vedere lo streaming

Di grande tradizione anche Juventus Barcellona, prima uscita stagionale della Juve. Anche qui, incroci di mercato potenziali con giocatori del Barca potenziali per la Juve, ma molto difficilid a qcuistare, come lo stesso Dyabala per il Barcellona almeno per quest'anno.

Non si sa se giocheranno i nuovi, difficile De Sciglio, che in pratica ha fatto il giro del mondo in pochi giorni. Forse Douglas Costa uno spezzone. Curiosità di vedere Higuain che sembra già in formissima almeno rispetto l'anno scorso.

Partite streaming su canali fuori dall'Italia live gratis

Una posisbilità di vedere lo streaming in modo legale, gratis e in chiaro nello stesso tempo sono le emittenti che tramite i loro siti hanno comrato i diritti di queste amichevoli e potranno trasmeettere lo streaming sui loro siti web in chiaro, spesso non mettendo il blocco geografico, e quindi visibili a tutti.

Occorre fare una ricerca in particolare:

Public Broadcasting Services Limited; Sanoma Media Netherlands; Schweizer Radio und Fernsehen; Modern Times Group; Slovenská Televízia; Makedonska Radio Televizija; Surinaamse Televisie Stichting; Ceca Ceská Televize; Radio-televizija Srbije; Rádio e Televisão de Portugal;

Partite streaming su siti bookmakers gratis diretta live

Normalmente fanno vedere lo streaming delle partite di Campionato, ma per questa estate hanno comprato i diritti delle partite più interessanti, almeno alcune, delle amichevoli che si giocano e oltre a giocarci sopra, permettono anche di vedere in streaming live gratis in tempo reale.

Occorre, però, preparasi un poco prima, iscrivendosi e mandando tutti i propri documenti scanerizzati e poi, qualche volta, è richiesta anche un versamento minimo (di solito o 5 o 10 euro)