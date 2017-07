Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Giovanardi, Tosi, Costa

Si va verso la costituzione di un maxi gruppo attorno alla figura del Cavaliere. Ma a condizioni ben precise: chi aderisce deve accettare il progetto nella sua interezza, novità per le pensioni incluse. E le ultime notizie pensioni invitano a non perdere di vista alcune figure, già attive a livello locale.

Le ultime posizioni di Carlo Giovanardi e conseguenze per novità per le pensioni

L'obiettivo è talmente semplice da sembrare a portata di mano: unire tutte le forze moderate e di centrodestra per vincere alla prossima chiamata alle urne. Perché, per dirla con le parole di Carlo Giovanardi, se tutti gli schieramenti che si riconoscono nel mondo liberale e moderato si mostrano compatti il successo è pressoché certo. Restano però molti punti interrogativi, alcuni dei quali riguardano proprio le novità per le pensioni. Come è possibile riuscire a far conciliare le posizioni più morbide del Cavaliere o dello stesso Giovanardi rispetto a quelle più radicali del Carroccio. Se ad esempio per i primi sono sufficienti correzioni, come l'innalzamento dell'importo delle pensioni inferiori, per il secondo occorre una sterzata netta sulle novità per le pensioni. Ma sono evidentemente ostacoli superabili perché, come fa notare l'esponente di centrodestra, se ognuno dei piccoli schieramenti si presenta da solo è in grado di raccogliere un consenso limitato e di conseguenza è destinato alla sconfitta. Ma su un punto non transige: chi dice sì all'unione deve aderire al progetto nella sua completezza, novità per le pensioni incluse.

Le recenti posizioni di Flavio Tosi e impatto su novità per le pensioni

Il riposizionamento verso il centro ed esattamente in direzione Cavaliere indica con estrema chiarezza da quale parte tira il vento. In pratica punta un faro su chi gl esponenti istituzionali scommettono per un vittoria alle urne. E non può che far discutere come anche Flavio Tosi, ex Carroccio, stia meditando questo passaggio. Si tratta per il momento di indiscrezioni, ma che sono riprese da alcune delle principali testate e che testimoniano come questo sia un periodo di grandi sconvolgimenti. Da buon amministratore locale si potrebbe fare portatore delle richieste e dei bisogni dei cittadini, da necessità di ulteriori disposizioni per il sostegno dei più indigenti a quei provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività fino all'introduzione di novità per le pensioni che vadano ben al di là di quelle adesso in vigore. Si tratta di istanza che andrebbero coniugate con le posizioni più moderate del Cavaliere sulle novità per le pensioni, ma non inconciliabili. Tosi ha in passato sostenuto a livello locale quelle novità per le pensioni per migliorare l'accesso al mondo delle attività per i ragazzi e per rendere più facile il ritiro per coloro che anche in tarda età sono costrette a rigare dritto.

Le ultime affermazioni di Enrico Costa e impatto su novità per le pensioni

Dopo aver minacciato le dimissioni se l'esecutivo avesse posto la fiducia sul provvedimento che introduce nuove disposizioni sulla concessione della cittadinanza agli stranieri, Enrico Costa, esponente di Alternativa Popolare e responsabile del dicastero per gli Affari regionali, ha espresso il suo plauso nei confronti del progetto moderato, anche nella parte che riguarda le novità per le pensioni, dicendosi pronto a collaborare per costruire un ponte liberale. Parole cui sono seguite le dimissioni dall'esecutivo formalizzate in una missiva al premier. Succede adesso che dentro Alternativa Popolare si teme l'effetto domino di chi vede nel segretario di questo schieramento l'unico impedimento a un ritorno al centrodestra. Da parte sua, il Cavaliere è pronto ad accogliere a braccia aperte i pentiti del tradimento ma c'è anche irritazione dal fronte degli alleati, che travalicano i progetti e le prospettive sui contenuti, anche relativi alle novità per le pensioni, che hanno alzato un muro invalicabile contro il responsabile degli Esteri. Insomma, siamo davanti a uno scenario puntato sugli uomini anziché sulle idee.