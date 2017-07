Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 reali dinamiche mondiali (novità, pensioni)

Al contrario di quanto si dice, e cioè di una crescita indiscriminata delle condizioni per poter la propria occupazione, le ultime notizie sembrerebbero molto più orientate ad analisi del tutto diverse e riviste, come se si andasse verso un’inversione di tendenza che si sta rendendo sempre più necessaria alla luce delle ultime notizie sulle dinamiche per attività e di sviluppo economico. Sembra, infatti, che gli stessi organismi internazionali che fino a qualche tempo fa spingevano verso politiche austere, siano ora sempre più orientati verso la necessità di revisione delle pensioni e di ulteriori misure di sostegno per i più indigenti, spingendo soprattutto sull’introduzione dell’assegno universale.

La stessa Comunità da qualche tempo, infatti, continua ad invitare il nostro Paese ad introdurre quell’assegno universale che già è in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, ad eccezione del nostro e della Grecia. Introdurre nel nostro Paese l’assegno universale significherebbe un adeguamento al modello comunitario, esattamente come accadrebbe con novità per le pensioni di revisione dei requisiti di pensione.

Una diversa revisione pensionistica e novità per le pensioni da rilanciare

Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, sono diversi i Paesi in cui sono già state riviste le regole pensionistiche, rese decisamente più morbide di quelle in vigore nel nostro Paese. Lo stesso Gruppo comunitario Occupazione e Affari sociali, qualche tempo fa, si era detto favorevole ad una revisione dell’attuale sistema pensionistico e di assistenza generale, con adeguamento del nostro sistema a quello di altri Paesi comunitari, come Francia e Germania, dove le regole per la pensione sono decisamente meno rigide e gli anni necessari per poter lasciare la propria occupazione sono già stati abbassati, portati, rispettivamente, a sessantadue e sessantaquattro anni.

In questi stessi Paesi, che sono stati presi particolarmente d’esempio, ma potrebbero essere affiancati da altri esempi di Paesi comunitari in cui si può lasciare la propria attività prima che da noi, è anche possibile anticipare la pensione finale, portandola anche a cinquantacinque anni in base alla tipologia di attività che si svolge. Novità per le pensioni per poter lasciare anzitempo la propria attività anche in Inghilterra, dove, come confermano le ultime notizie, chi arriva a cinquantacinque anni ha la possibilità di ritirare tutti i contributi versati nel proprio fondo privato previdenziale. E' possibile incassare quanto realmente versato nel corso della propria vita lavorativa o un un'unica somma complessiva o scegliendo di ricevere il classico assegno mensile di erogazione dei propri contributi.

E se, da una parte, si è trattata di una novità per le pensioni fortemente criticata per il rischio di un'errata gestione del capitale ritirato, dall'altra, si è trattata di una misura pensata per permettere un rilancio dei consumi e favorire l'attività per i ragazzi. E’ chiaro come quanto fatto in questi Paesi possa rappresentare uno stimolo perchè anche da noi si pensi a novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema attraverso l’introduzione di novità per le pensioni come quota 100 o come quota 41 per tutti senza alcun onere. E, come ormai ben sappiamo, si tratterebbe di novità per le pensioni che oltre a permettere la possibilità di uscita anzitempo dalla propria occupazione, garantirebbero ulteriori vantaggi da un punto di vista di rilancio della produttività, grazie all’impiego di ragazzi, e in termini economici, con possibilità di accumulare risparmi, anche se nel lungo periodo.

Dinamiche mondiali e importanza di novità per le pensioni

La necessità di revisione dell’attuale sistema e di novità per le pensioni, secondo quanto riportano le ultime notizie, sarebbe dettata anche da un cambiamento mondiale di diverse dinamiche. Secondo le ultime notizie rese note dal Fondo monetario Internazionale, infatti, sta sempre più crescendo lo sviluppo tecnologico e della robotica, fenomeni che, se da una parte rappresentano un passo importante verso la crescita, dall’altra sviliscono l’attività umana, sottraendo anche impieghi all’uomo. E per risolvere il problema della crescita di mancanza di attività, anche per la sostituzione dell’uomo con robot, il Fondo monetario Internazionale avrebbe parlato in maniera diretta di necessità di introduzione dell’assegno universale per tutti, come sostegno a causa degli effetti negativi che la diffusione della robotica potrebbe avere sull’attività dell’uomo, e avrebbe rivisto le sue posizioni sulle novità per le pensioni, a livello globale.

Il Fondo monetario Internazionale, che è sempre stato contrario all’introduzione di novità per le pensioni, soprattutto nel nostro Paese, secondo le ultime notizie, avrebbe cambiato la sua posizione, sostenendo la necessità di una revisione del sistema, con regole meno rigide, come del resto già fatto in altri Paesi, come Germania e Francia, come sopra spiegato, dove le regole pensionistiche sono già state riviste, con una generalizzata riduzione degli anni necessari per lasciare la propria occupazione.