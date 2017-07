Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Biondelli, Padoan, Lagarde

Non bastano report e studi per far cambiare indirizzo sulle novità per le pensioni e in vista dell'iter si rischia la riproposizione di quanto già visto.

Dalle solite ricette non possono che essere attesi i medesimi risultati. Si prospetta così un duro periodo per le novità per le pensioni, costretta a cedere il passo a un modesto taglio delle imposto per favorire il rilancio delle attività. E anche se le ultime notizie pensioni ricordano come sia meglio pensare a qualcosa di differente, l'esecutivo continua lo stesso sulla sua strada.

Le ultime posizioni di Franca Biondelli e conseguenze per novità per le pensioni

Anche se non siamo ancora entrati nel vivo dell'iter, già in questo periodo prima della pausa è ben chiaro l'indirizzo che sarà dato. Ed emerge anche dalle ultime posizioni di Franca Biondelli, sottosegretario al dicastero dell'occupazione, con tanto di conseguenze (per nulla positive) per novità per le pensioni. L'idea di fondo è infatti quella di scommettere sul taglio delle imposto per favorire l'impiego. Tutto molto nobile, almeno in teoria, se non che l'entità di questa riduzione non può che essere limitato e di conseguenza l'impatto benefico è pressoché nullo. D'altronde anche in passato questa formula non è stata in grado di offrire frutti apprezzabile e riproporla adesso significa fare un autogol o comunque rinviare ancora una volta l'appuntamento con quei mutamenti realmente significativi. Alla base di tutto mancano i presupposti per la creazione di nuove opportunità nel mondo delle attività e senza una concreta facilitazione a favore dei più anziani per abbandonare il proprio impiego nel contesto di un progetto virtuoso sulle novità per le pensioni, è realmente complicato scommettere nella creazione di nuovi posti.

Le recenti posizioni di Pier Carlo Padoan e impatto su novità per le pensioni

Ed è lo stesso responsabile del Tesoro, quello che tiene i cordoni della borsa, a non indicare strade differenti rispetto a quelle rassicuranti e parzialmente deficitarie, percorso negli ultimi anni. E non sembrano poi sufficienti i report che a più riprese vengono sfornati dagli organismi internazionali per far cambiare idea a Pier Carlo Padoan. Tra i più significativi è indispensabile ricordare quello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo cui è indispensabile mutare sistema per favorire ricerca e attività. Alla base di questo indirizzo ci sono i malfunzionamenti del sistema attuale e in questo contesto sono proprio le novità per le pensioni un elemento chiave che viene invece trascurato perché, come viene fatto notare, potrebbero realmente innescare un circuito positivo. Se poi non si riesce ad andare oltre certo limiti, anche sulle novità per le pensioni, è per via di un deficit che cresce senza soste. Solo per avere una prima idea della montagna di negatività accumulate, secondo l'ultima rilevazione, è aumentato di dieci miliardi rispetto al picco del mese precedente, sia per il fabbisogno della burocrazia e sia per l'aumento di fondi sul conto corrente dello stesso Tesoro.

Le ultime affermazioni di Christine Lagarde e impatto su novità per le pensioni

Continua a essere molto alta l'attenzione sul nostro Paese da parte dei principali organismi internazionali e lo è ancora di più alla luce della pubblicazione dell'Article IV del Fondo monetario internazionale di Christine Lagarde. Una prima considerazione generale è evidente: l'atteggiamento è parzialmente mutato e nelle discussione non c'è solo la questione del rigoroso rispetto dell'equilibrio dei conti. Anche l'aspetto del sostegno alla cittadinanza attraverso lo novità per le pensioni o disposizioni dedicate per i più bisognosi iniziano a trovare spazio nei documenti ufficiali. Più nel dettaglio, è vero che Christine Lagarde e il Fondo monetario internazionale non indicano soluzioni specifiche sul fronte delle novità per le pensioni, ma mettono nero su bianco come sia necessario agire su aspetti ben precisi. Il primo è quello dell'abbattimento della spesa corrente in pensioni, altra spada di Damocle che tutte le volte rischia di abbattersi sulle aspettative del nostro Paese, riflettendo sull'opportunità di introdurre l'assegno universale. Il secondo è la crescita della contrattazione salariale così da parificare i salari alla produttività. Il terzo è migliorare l'efficienza degli uffici e della burocrazia.