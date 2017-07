Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Cassano, Sacconi, Fattuzzo

Il centro verso una riorganizzazione in vista di un rilancio del Paese: insieme alle forze di centrosinistra, centrodestra e pentastellati, anche il centro sta andando incontro a importanti movimenti che potrebbero rivelarsi cruciali tanto per l’evoluzione dello scenario politico del nostro Paese quanto per il rilancio concreto di iniziative urgenti rimaste da lungo in sospeso comprese le profonde novità per le pensioni. E sono diverse le stesse novità per le pensioni che diversi esponenti potrebbero rilanciare, puntandovi come priorità assolute. Le ultime notizie confermano una particolare attenzione alle novità per le pensioni di revisione delle attese vita, richiesta cui inizialmente l’esecutivo stesso, solo qualche giorno fa, si era detto decisamente contrario ma per cui ad oggi vi sarebbero novità, considerando le diverse ipotesi di modifica proposte, che, per, difficilmente contemplerebbero quella di una totale abolizione dello stesso sistema. Almeno per il momento.

Le ultime posizioni di Cassano e impatto su novità per le pensioni

All’indomani delle ultime notizie sulle sue dimissioni, il sottosegretario al Dicastero dell'Occupazione Cassano ha deciso di lasciare Area Popolare per approdare nello Schieramento del Cavaliere, figura che potrebbe sostenere in modo particolare l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni, da sempre, come confermano le ultime notizie, favorevole ad una revisione dell’attuale sistema, partendo dalla revisione del sistema delle attese vita che in questi ultimi giorni sta facendo parecchio discutere e per cui sarebbero in ballo diverse ipotesi di modifica ancora da vagliare.

Le recenti posizioni di Sacconi e conseguenze su novità per le pensioni

Altra figura di spicco che potrebbe essere nominato al Dicastero dell’Occupazione stando alle ultime notizie è Maurizio Sacconi, anche lui da sempre pronto a rivedere l’attuale sistema con novità per le pensioni importanti di revisione degli attuali requisiti richiesti per lasciare il proprio ipiego, puntando ad un suo totale cambiamento, anche lui particolarmente favorevole all’abolizione del meccanismo dell’adeguamento del requisito anagrafico di uscita dalla propria occupazione alle attese vita.

Le ultime affermazioni di Fattuzzo e impatto su novità per le pensioni

Tra i nomi di cui si parla in questi ultimissimi giorni e che nel tempo potrebbero avere sempre più peso, stando alle ultime notizie, quello di Carlo Fattuzzo, fondatore dello schieramento dei pensionati, realtà che, vista l'attualità e la centralità della questione, con il passare del tempo, potrebbe conquistare sempre più spazio e pesao, impegno che lo ha portato a sostenere in maniera particolare il leader del Carroccio, considerando la sua posizione di ferma opposizione da sempre all’attuale sistema da rivedere, a suo dire, partendo dalla novità per le pensioni di quota 100, di cui ricordiamo lo stesso Carroccio è stato fautore di una proposta di attuazione. Fattuzzo ha chiaramente dichiarato di voler sostenere il leader del Carroccio proprio perché si è assunto l’impegno di lottare per difendere i diritti dei pensionati e rilanciare le importanti novità per le pensioni che servirebbero per sostenere tutti i cittadini e gli impiegati, contribuendo, allo stesso tempo, a dare anche nuova spinta alla ricerca di impiego, soprattutto per i ragazzi.