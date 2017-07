Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tre variabili centro-destra vincente (novità, pensioni)

Sin dalle ultime notizie sugli esiti delle ultime elezioni comunali, è risultato abbastanza chiaro come il centrodestra fosse tornato ad essere in cima alle preferenze degli italiani, vincendo da Nord a Sud, battendo il centrosinistra, confermano la pesante sconfitta dei pentastellati. E la situazione politica del nostro Paese, tra riorganizzazioni interne e tensioni e divergenze sempre più forti all’interno dell’attuale maggioranza, stanno portando il centrodestra ad imporsi sempre più, tanto da poter prospettarsi grande vincitore alle prossime elezioni. Del resto, proprio il centrodestra, secondo quanto riportano le ultime notizie, sarebbe dato decisamente per vincente dalle recenti rilevazioni statistiche condotte sulle intenzioni di voto dei cittadini ad oggi.

Le tre variabili di un centro-destra vincente

Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, mentre il centrodestra crescerebbe nelle preferenze di voto degli italiani, con Schieramento del Cavaliere e Carroccio che per la prima volta avrebbero superato il 30%, centrosinistra e pentastellati sarebbero decisamente in difficoltà, con i primi al 26,9% e i secondo al 27,6%, comunque in fase di recupero rispetto a qualche mese fa. Tuttavia, stando alle ultime notizie, potrebbero essere tre le variabili atte a decretare il centrodestra vincente, o meno:

la prima variabile sarebbe un concreto rilancio delle novità per le pensioni sostenuto soprattutto dal Carroccio che, come ben sappiamo, ripartirebbe dalla novità per le pensioni di quota 100, ma anche dal Cavaliere che, come confermano le ultime notizie, avrebbe rilanciato sia sull’introduzione dell’assegno universale per i più indigenti, sia su altri sistemi per smettere anzitempo, con il gruppo di studio da lui fondato; la seconda variabile sarebbe che a settembre, come riportato dalle ultime notizie, si riprendano le discussioni sul sistema per elezioni, con la prospettiva del Cavaliere che potrà contare su una maggioranza nelle sedi istituzionali per portare ad una governabilità piena e riuscire effettivamente a rimettere mano alle iniziative urgenti, comprese le importanti novità per le pensioni. In tal caso, il Cavaliere avvierebbe nuove discussioni per sistema per elezioni subito, per poi rilanciare un’agenda politica di impegni che siano definiti nell’ottica di un reale rilancio dell’economia e dello sviluppo del nostro Paese; la terza variabile sarebbe che la maggioranza attuale, ma anche i penstellati, non lascino nulla di intentato, cercando di giocarsela rilanciando sulle questioni prioritarie per gli italiani, a partire, dunque, dalle novità per le pensioni, strategia che, secondo le ultime notizie, sembrerebbe già essere stata avviata considerando le ultime riunioni già tenutesi che hanno riaperto la concertazione sia dalla maggioranza sia dai pentastellati per nuovi dialoghi con tutte le parti.

Variabili centrodestra vincente e impatto su novità per le pensioni

Ci si chiede quali, però, potrebbero essere gli impatti di questi movimenti e di queste eventuali variabili sul concreto rilancio delle importanti novità per le pensioni. Qualsiasi sia la riorganizzazione del centrodestra, anche in base alle ultime notizie che interessano l’esodo dei centristi, e in base alla scelta del leader, di certo tra le priorità che saranno rilanciate ci saranno le novità per le pensioni sostenute, come detto, innanzitutto dal Carroccio che da sempre chiedere una completa revisione delle attuali norme pensioni che in vigore, ripartendo dalle novità per le pensioni di quota 100, ma appoggiate anche dal Cavaliere che, come confermano le ultime notizie, con il suo gruppo appositamente formato per la definizione dei contenuti, starebbe pensando a ulteriori novità per le pensioni di sistemi che permettano di lasciare anzitempo la propria occupazione, pensando già con piena certezza di voler introdurre l’assegno universale per coloro che sono costretti a vivere in condizioni di maggiore indigenza e voler rilanciare la proposta, da sempre avanzata, di aumento del valore delle pensioni minime, aumentandolo almeno fino a mille euro per tutti. Chiari passi, dunque, verso importanti modifiche dell’attuale sistema.