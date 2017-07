Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Greco, Merli, Bisignani

Si è mosso con largo anticipo e adesso avrebbe sopravanzato tutti. Le strategie del Cavaliere, in attesa che si faccia chiarezza sulle alleanze e sulle idee sulle novità per le pensioni, sembrano quelle vincenti. Ma ci sono appunto le contraddizioni intestine da risolvere nelle ultime notizie pensioni, con il Carroccio che preme per uno spazio maggiore, che potrebbero fargli perdere quota.

Le ultime posizioni di Anna Maria Greco e conseguenze per novità per le pensioni

Ancora è molto presto per parlare di rimonta compiuta, ma è evidente come il Cavaliere abbia scalato la classifica di gradimento ed è adesso il favorito numero uno alle prossime urne. A patto che si presenterà unito con tutti gli schieramenti di centrodestra, argomenta Anna Maria Greco. E solo se riuscirà a fare breccia su quelle questioni che gli sono congeniali, come le novità per le pensioni, su cui ha sempre avuto un grande appeal. Maggioranza da una parte e pentastellati dall'altra non solo sono stati sorpassati dalle ultime rilevazioni aggiornate, ma a quanto pare avrebbero anche perso consenso rispetto a pochissimo tempo fa. Il quadro è insomma in costante evoluzione ed è naturalmente impossibile arrivare a conclusioni definitive, anche perché i progetti con cui sedurre i cittadini, tra cui l'ampio spazio che per forza di cose sarà concesso alle novità per le pensioni, non sono ancora conosciuti. C'è anche un altro dato che dovrebbe far riflettere: tutti gli schieramenti di centrodestra sono in crescita. Come dire, non si fanno le scarpe l'uno con l'altro, a dimostrazione di come l'unità sia la chiave per la vittoria.

Le recenti posizioni di Filippo Merli e impatto su novità per le pensioni

In questa fase di confusione generale, a mantenere la posizione più lucida è il Cavaliere. A sostenerlo è il giornalista Filippo Merli, secondo cui è uno dei pochi ad avere le idee chiare su cosa fare e su come fare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il primo parte da lontano, a sottolineare la sua lungimiranza. Si tratta di dare ampio spazio al movimento animalista, anche a costo di suscitare qualche sorriso di troppo e di mettere momentaneamente le novità per le pensioni e altre questioni centrali in secondo piano. Il secondo è quello di accogliere, anziché respingere, i tanti rappresentanti e perfino esponenti dell'esecutivo che stanno cambiando idea e vogliono tornare alla base. Per loro è pronta una lista dedicata con cui dare un tocco ancora più moderato all'intera alleanza. Il terzo riguarda proprio il suo schieramento. E su questo versante il Cavaliere punta a un grande rinnovo dei nomi dei candidati, ma anche a una ripresa dei contenuti progettuali, in cui sarà dato molto spazio a quei temi che lo hanno spesso aiutato a vincere. Come le novità per le pensioni a favore di chi è rimasto indietro.

Le ultime affermazioni di Luigi Bisignani e impatto su novità per le pensioni

A tratti è decisamente originale l'analisi di Luigi Bisignani, soprattutto nella parte in cui argomenta come il principale problema del segretario della maggioranza sia rappresentato proprio dallo schieramento di cui è il punto di riferimento. I fatti si sono messi in modo tale che si trova in una posizione isolata, inviso da chi è uscito e da chi è rimasto nonostante tutto. Ma una figura come il segretario ha bisogno di muoversi senza troppi vincoli per far passare la sua idea sul Paese e il suo progetto delle novità per le pensioni, piaccia o meno. Una forza strutturata come la maggioranza può essere il principale limite alla vittoria. Di conseguenza per Bisignani a trionfare alle prossime urne sarà il Cavaliere, a patto che sarà in grado di mantenere l'unità con il Carroccio. Più semplice a dirsi che a farsi sia per le differenze sulle novità per le pensioni, sul rapporto da instaurare con l'esecutivo comunitario e più in generale su altri punti strategici. Ma anche per il desiderio del Carroccio di recitare un parte da protagonista e non da comprimario, a differenza di quanto è accaduto negli ultimi anni.