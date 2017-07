Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Loggia, Belardelli, De Caro

C'Ŕ una classe dirigente che sembra aspettare l'arrivo dell'emergenza per intervenire. E non solo sulle novitÓ per le pensioni ma sulle questioni di tutti i giorni.

Sono i fatti di queste ultime ore a dimostrare la mancanza di capacità, dimostrata alcune volte nella gestione dei problemi. Che si tratti di novità per le pensioni o di siccità cambia poco perché lo Stato interviene solo nella fase d'emergenza. E come ricordano le ultime notizie pensioni, il costo è sicuramente maggiore.

Le ultime posizioni di Ernesto Galli della Loggia e conseguenze per novità per le pensioni

Il quadro dipinto da Ernesto Galli della Loggia non può essere più pesante: lo Stato non funziona. E non si tratta di recriminazioni legate (solo) alle grandi questioni. Ma nella capacità di avere il territorio sotto controllo, di dare le risposte attese dai cittadini sulle questioni di tutti i giorni, di aiutare chi è in difficoltà, punire chi fa il furbo. Cose semplice insomma, almeno sulla carta. Come punire chi appicca incendi e mettere in pratica un'opera di prevenzione del territorio, affrontare e non rinviare l'appuntamento con le novità per le pensioni, che lega indissolubilmente ragazzi e anziani, vittime e carnefici involontarie di un sistema che non funziona più. Ma anche garantire maggiore sicurezza interna. E non già contro il terrorismo mondiale, vero e proprio timore nell'immaginario collettivo. Ma sulle strade in cui si vive, si cresce e ci si confronta. Sui mezzi pubblici di trasporto e sotto casa. Insomma, nei piccoli cerchi in cui si consuma l'esistenza dei suoi cittadini. La riflessione di Galli della Loggia va anche oltre le inadempienze dello Stato e le mancate novità per le pensioni, arrivando a interrogare le mancanze della magistratura.

Le recenti posizioni di Giulia Belardelli e impatto su novità per le pensioni

Può un intero Paese bloccarsi perché fa caldo? Molto caldo, al punto che qualcuno parla addirittura di siccità? La risposta è no sia perché la vera siccità è altra e sia perché queste temperatura erano ben previste. Ma soprattutto perché si tratta di uno dei Paesi che ci ritiene tra i primi del mondo. Ma poi non c'è molto da meravigliarsi se d'inverno basta una nevicata per chiudere strade e scuole. Ecco allora che anche in questo periodo e in questo frangente abbiamo la prova di amministratori che intervengono in ritardo, nella fase emergenziale anziché i quella di previsione. Un metodo che abbiamo visto applicato più volte. Sulle novità per le pensioni, ad esempio, rispetto a cui dopo decenni di sprechi ed elargizioni sconsiderate si presenta adesso il conto alle generazioni attuali e future. Ed è salatissimo. Anche la redattrice Giulia Belardelli parla di impreparazione all'emergenza, anche considerando che sono già dieci le amministrazioni regionali che hanno chiesto lo stato di calamità. Insomma, siccità o novità per le pensioni, l'impressione sostenuta dai fatti è che il nostro Paese arriva sempre in ritardo, quasi a volere l'emergenza.

Le ultime affermazioni di Antonio De Caro e impatto su novità per le pensioni

Che la gestione delle coperture sia un problema reale di questo e dei precedenti esecutivo è sotto gli occhi di tutti. La difficoltà nell'elaborazione di un progetto serio e convincente sulle novità per le pensioni che vada di là di sperimentazioni e disposizioni correttive ne è il segnale più concreto. Si tratta della punta di un iceberg che affonda in anni e anni di sprechi e comportamenti allegri e di cui adesso si pagano le conseguenze. A tutti i livelli, anche locale. Il grido di allarme lanciato dall'Associazione nazionale comuni e dal suo presidente Antonio De Caro è forte e assordante. I tagli hanno ridotto le coperture al lumicino e se si aggiungono gli elevati tassi di evasione delle imposto locali, si capisce come le amministrazioni locali siano enti destinati alla perdita. Oltre al danno si aggiunge la beffa poiché è spesso a questo livello che sono arrivate risposte, sempre parziali, sulle novità per le pensioni con l'erogazione di facilitazioni per chi si trova in difficoltà. E si sa, ogni piccolo intervento incide in maniera sostanziale sulle casse, proprio quelle che lo Stato decide di lasciare vuote nonostante le sue inadempienze.