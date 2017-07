Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Brugnoli, Baseotto, Fiano

Appuntamenti in programma nei prossimi giorni e attese per rilancio di novità per le pensioni: le ultime posizioni di Brugnoli, Baseotto, Fiano

Sono diverse le importanti personalità che saranno protagoniste di appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni e che, stando a quanto anticipano le ultime notizie, si preannunciano fondamentali per capire come, e se, si potrà andare avanti con novità per le pensioni di revisione degli attuali requisiti di pensione, soprattutto in riferimento al momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. A partire da domani, infatti si susseguiranno nuove riunioni tra rappresentanti dei dipendenti e imprenditori ed esponenti dell’esecutivo che potranno tracciare la strada da intraprendere per l’attuazione di importanti novità per le pensioni.

Le ultime posizioni di Brugnoli e impatto su novità per le pensioni

Il vice presidente dell’associazione industriali capitale umano, Brugnoli, sarà tra i protagonisti della prossima riunione tra rappresentanti dei dipendenti e imprenditori per mettere a punto novità per le pensioni per gli accordi di settore. Novità per le pensioni e servizi assistenziali sarebbero infatti gli unici temi sui quali le due parti avrebbero raggiunto piena convergenza. Gli imprenditori, del resto, si sono sempre detti favorevoli all’attuazione di novità per le pensioni, come quota 100, quota 41 per tutti senza oneri, revisione del sistema delle attese vita, perché strettamente collegate alla questione impieghi e al rilancio della produttività.

Le ultime affermazioni di Baseotto e attese per novità per le pensioni

Il sindacalista Nino Baseotto sarà, invece, protagonista della nuova riunione tra esponenti dell’esecutivo e rappresentanti dei dipendenti sul momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. L’auspicio è che almeno una di queste ulteriori novità per le pensioni rientri nelle prossime decisioni economiche strategiche. Stando a quanto riportano le ultime notizie e all’indomani dei recenti incontri già tenutisi tra rappresentanti dei dipendenti ed esponenti del’esecutivo, dovrebbero essere minime le novità per le pensioni delle prossime misure economiche strategiche. Si parla di possibile blocco del sistema delle attese vita, ma solo temporaneo e solo per il consenso; di novità per le pensioni per i ragazzi, che il Dicastero dell’Occupazione vuole portare avanti, come chiaramente dichiarato; di inedito sistema di novità per le pensioni di uscita a 62 anni per tutti gli iscritti ai comparti pensione dei differenti settori.

Le recenti affermazioni di Fiano e rilancio di novità per le pensioni

Tra i sostenitori della necessità di revisione dell’attuale sistema, tra gli esponenti dell’esecutivo, stando a quanto riportano le ultime notizie, spicca Emanuele Fiano, che sarà tra i protagonisti proprio della prossima riunione tra esponenti dell’esecutivo e rappresentati dei dipendenti proprio per arrivare a punti di incontro e condivisioni sulle ulteriori novità per le pensioni da analizzare nel momento successivo. Oltre a sostenere le novità per le pensioni, secondo le ultime notizie, Fiano sarebbe anche tra i sostenitori del provvedimento di revisione delle alte pensioni degli esponenti, misura che potrebbe avere diverse ripercussioni anche sull’andamento delle discussioni di ulteriori novità per le pensioni, perché rappresenterebbe un passo importante per dimostrare che il mondo politico ha una reale intenzione di cancellare privilegi e differenze, oltre a considerare il fatto che si tratterebbe di un provvedimenti che permetterebbe di mettere da parte risparmi ingenti, che probabilmente non basteranno per permettere di andare oltre con l’approvazione diretta di ulteriori novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, finora sempre rimandate perché considerate troppo costose.

Tuttavia, rappresenterebbero certamente una parte delle risorse economiche necessarie e dimostrerebbero impegno nel voler andare avanti con una concreta revisione dell’attuale sistema, cosa che permetterebbero, come ben sappiamo, di riavviare un ciclo economico positivo per in generale per il nostro Paese, attraverso un rilancio delle opportunità di impiego per i ragazzi, che a loro volta darebbero nuova spinta a produttività e consumi, riavviando la ripresa interna.