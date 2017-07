Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Baban, Del Vecchio, Fracassi

Prosegue la contrattazione sulle misure del patto di fabbrica tra rappresentanti dei dipendenti e associazione degli industriali, discussioni che finora, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbero mostrato un’unica convergenza tra le parte su misure assistenziali e novità per le pensione. Totale disaccordo, invece, sulle questioni di rappresentanza, per cui sarebbero stabiliti criteri troppo rigidi per rendere minore la concorrenza, e contratti, per cui sarebbe stato preso come modello di riferimento contrattuale quello dei metalmeccanici, che secondo i rappresentanti dei dipendenti non sarebbe affatto vantaggioso.

Per quanto riguarda, invece, servizi assistenziali e novità per le pensioni, vi sarebbe piena convergenza sulla loro attuazione da entrambe le parti, ma non c’è da stupirsi considerando che gli industriali sono sempre stati favorevoli all’approvazione di novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, perché strettamente collegate alla possibilità di rilancio di opportunità di nuovi impieghi.

Le ultime posizioni di Baban e impatto su novità per le pensioni

Tra coloro che ha espresso particolare appoggio ai piani di misure assistenziali proposti dai rappresentanti dei dipendenti e a novità per le pensioni, il vice presidente dell’associazione degli imprenditori Baban, secondo cui puntare su una revisione dell’attuale sistema per rivedere i requisiti di pensione attualmente richiesti significherebbe riuscire a riattivare un circolo virtuoso di rilancio di opportunità di impiego per i ragazzi che riuscirebbero a dare nuova spinta ad efficienza e produttività e si tratta, come ben sappiamo, degli obiettivi principali che ogni impresa si propone di raggiungere per crescere. Del resto, si tratterebbe di un avvio di novità per le pensioni per tutti che in alcune singole realtà aziendali sarebbero già state avviate proprio per favorire l’interscambio e sono diversi i casi che potrebbero essere citati in tal senso. Se, dunque, le novità per le pensioni sarebbero utili e vantaggiose per sostenere ricambio generazionale e nuove assunzioni perché continuare a vederle realizzate esclusivamente in pochi casi senza possibilità di estensione di novità per le pensioni per tutti?

Le recenti posizioni di Del Vecchio ed esempio di novità per le pensioni

Tra i casi che potremmo citare di singole realtà aziendali che in maniera del tutto autonome hanno già avviato novità per le pensioni interne, quello di Luxottica. Il presidente Leonardo Del Vecchio, presidente come confermano le ultime notizie, ha approvato sia un nuovo bonus vita sia nuovo patto generazionale. Il bonus vita rappresenta un contributo di sostegno del valore compreso tra i30 mila euro e i 70mila da erogare alla famiglia dei propri dipendenti in caso di scomparsa di quest’ultimi, anche non sul luogo di attività. Stando a quanto stabilito, il contributo aumenta in base alla composizione del nucleo familiare, e cioè in caso di presenza di un minore, o persone disabili, o studenti che abbiano meno di 30 anni di età, o in caso di mutuo in essere sulla prima casa. Il patto generazionale rappresenta una forma di novità per le pensioni che prevede, per cento impiegati cui mancano tre anni al raggiungimento della pensione finale, la possibilità di uscita anzitempo senza subire alcuna decurtazione sul valore dell’assegno pensionistico finale, ma la cui uscita permetterà di avviare nuove assunzione per i ragazzi.

Le recenti affermazioni di Fracassi e attese per rilancio di novità per le pensioni

Decisa a portare avanti le novità per le pensioni così come il nuovo pacchetto di aiuti proposto Gianna Fracassi tra i rappresentanti dei dipendenti. Come dimostrato anche dalle ultime notizie relative ai recenti incontri con gli esponenti dell’esecutivo, la Fracassi avrebbe chiaramente affermato l’urgenza di portare a termine l’iter di attuazione di profonde novità per le pensioni che da tempo vengono rimandate ma che si stanno dimostrando sempre più urgenti per garantire un ricambio generazionale tale da permettere un rilancio di impiego per i ragazzi e produttività di impresa, per ottenerne vantaggi da un punto di vista di crescita e sviluppo interno delle aziende.