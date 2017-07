Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Cavalli, Caldarola, De Angelis

Se non Ŕ uno psicodramma per nulla utile nella prospettiva delle novitÓ per le pensioni poco ci manca, ma la sinistra rinnovata Ŕ giÓ alla sua prima crisi di identitÓ.

Continua a far discutere il grado di schizofrenia nella sinistra rinnovata, adesso molto più attenta a gesti e immagini anziché alla preparazione di un progetto di rilancio che includa anche novità per le pensioni condivise tra le parti. Iniziano le prime divergenze nelle ultime notizie pensioni su questioni futili e poco utili in una fase di ricostruzione.

Le ultime posizioni di Giulio Cavalli e conseguenze per novità per le pensioni

Il dibattito sul significato da assegnare ai gesti affettuosi tra l'ex primo cittadino del capoluogo meneghino e la sottosegretaria di Stato sta assumendo toni surreali. Qualcuno dice che è proprio della sinistra avere la capacità di disperdersi in mille rivoli, separarsi e far morire sul nascere le migliori intenzioni. Ma è anche un modo per andare in netta contraddizione con quanto lo scrittore Giulio Cavalli invita a perseguire. A suo dire occorre infatti confrontarsi sui progetti, su cosa c'è da correggere e sulle novità per le pensioni da introdurre, sulle mancanze degli ultimi esecutivi e sulle strade da scegliere per dare risposte al Paese. A quel punto, ragiona, ci sarà molto da parlare e su cui discutere e una semplice foto raffigurante due persone sorridenti non avrà il potere di mandare in tilt l'intera galassia della sinistra rinnovata. E poi c'è un altro punto su cui ragionare: coalizzarsi contro il segretario della maggioranza serve a poco. Anzi, è utile solo per rafforzarlo. Lo rivelano le esperienze precedenti con il Cavaliere. Meglio parlare di novità per le pensioni e di cosa serve fare. E c'è tanto da discutere.

Le recenti posizioni di Peppino Caldarola e impatto su novità per le pensioni

Arrivano parole di apprezzamento per il mondo della sinistra rinnovata, quella che fa riferimento ai cosiddetti scissionisti della maggioranza. A formularli è il giornalista Peppino Caldarola, da sempre in questo mondo, perché riscontra l'esistenza di due componenti di cui si sente un gran bisogno: coerenza nelle posizioni e coraggio. Sotto il primo punto di vista, il merito va ricercato nell'aver collocato al centro dell'attenzione contenuti anziché nomi, le novità per le pensioni anziché la leadership. E poi, come anticipato, si tratta di una squadra coraggiosa poiché si è staccata da una grande famiglia prima ancora che fosse definita una grande alleanza di sinistra. Insomma, la separazione sarebbe stato il frutto di onestà e non di mero conteggio o di pura opportunità. Ma c'è anche un altro aspetto, probabilmente più rilevante, che Caldarola rimprovera. E va anche al di là dei contenuti progettuali da proporre alla cittadinanza, delle novità per le pensioni da introdurre e della purezza del proprio comportamento. Si tratta della strategia da seguire perché l'orizzonte a cui mirare non dovrebbe essere - a suo dire - quello progressista, ma quello socialista ultra-riformista.

Le ultime affermazioni di Alessandro De Angelis e impatto su novità per le pensioni

Diciamo la verità: chi credeva realmente che questa fosse stata la volta buona per mettere insieme tutti i cocci del vaso della sinistra? Solo i più illusi perché è bastano un saluto affettuoso tra l'ex primo cittadino del capoluogo meneghino e la sottosegretaria di Stato per mandare in frantumi ogni ipotesi di alleanza. Si tratta del segno più evidente della difficoltà a mettere insieme un mondo che quasi ama stare diviso per mantenere e distinguere ciascuna peculiarità, ogni microposizione sulle novità per le pensioni e su cosa fare per rimettere in sesto il Paese. Come dire, meglio perdenti ma separati che vincenti ma uniti. Insomma, un vero e proprio disastro secondo il giornalista Alessandro De Angelis. Che mette in discussione la possibile rappresentanza nella prossima legislatura. Perché va bene litigare e mantenere il proprio punto di vista, ma poi occorre fare i conti con i numeri reali. Senza rappresentanza tutte le ipotesi e le buone intenzioni sulle novità per le pensioni, su cosa è giusto o non è giusto fare per il bene collettivi e sugli accordi migliori con questo o quell'altro schieramento, rimangono esercizi retorici. Solo teoria.