Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 solleciti Fmi oltre Pil (novità, pensioni)

Nuovi inviti e solleciti da parte dell’Fmi al nostro Paese: se solo qualche tempo fa, lo stesso Fondo monetario internazionale aveva dichiarato, stando a quanto riportano le ultime notizie, la necessità di una revisione della spesa nel nostro Paese, relativa anche a quella pensionistica, per una conseguente equa ridistribuzione delle risorse economiche tra tutte, e di ricalcolo delle pensioni più elevate per cancellare differenze e privilegi, richiamando implicitamente la necessità di novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, ora le ultime notizie parlano di nuovi solleciti dall’Fmi perchè il nostro Paese vada avanti con gli importanti provvedimenti strutturali messi a punto ma molti dei quali bloccati ma urgenti per un rilancio dello sviluppo del nostro Paese.

Nuovi solleciti dall’Fmi al nostro Paese

Stando a quanto riportano le ultime notizie, il nostro Paese, secondo l’Fmi, dovrebbe approfittare della situazione di leggere miglioramento che si registra per continuare a portare avanti quei provvedimenti strutturali che avvierebbero verso una certa ripresa, puntando soprattutto su obiettivi come:

aumento della concorrenza nei mercati dei servizi e dei prodotti; maggiore efficienza del settore pubblico; allineamento dei salari alla produttività; novità da chiudere per quanto riguarda i cambiamenti della giustizia civile.

Per l’Fmi, bisognerebbe, dunque, andare oltre gli obiettivi di Pil, favorendo la crescita di ogni settore per una ripresa complessiva che raggiunga ottimi risultati. Lo stesso Fmi, come sopra accennato, insieme ad altri organismi internazionali, come confermano le ultime notizie, avrebbe anche parlato di necessità di introduzione dell’assegno universale, per sostenere i più bisognosi e per adeguamento al modello comunitario, considerando che si tratta di una misura di aiuto già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, e di novità per le pensioni, anche in questo cado per adeguamento al modello comunitario, considerando che in altri Paesi, come Francia e Germania, l’età pensionabile è già stata abbassata, a 62, 64 anni, mentre il nostro sistema pensionistico continua ad essere il più rigido rispetto agli altri Paesi.

Andamenti attuali e novità per le pensioni per inversione di tendenze

Le ultime notizie su una serie di andamenti attuali dimostrano ancora una volta la necessità di novità per le pensioni che comporterebbero un contestuale rilancio di opportunità di impiego e vantaggi in termini economici. Basti pensare alle ultime notizie su:

andamento dei consumi sempre in calo, a causa di una sempre minore disponibilità dei soldi per i cittadini; netta riduzione della fiducia da parte dei cittadini; settore degli impieghi in stallo, nonostante la norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo ma che non è riuscita a portare risultati positivi; deficit statale in continuo aumento.

Attraverso l’approvazione di novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere, senza dimenticare la possibile revisione del meccanismo delle attese vita, si riuscirebbe a dare nuovo slancio alle opportunità di impiego per i ragazzi, grazie ai prepensionamenti degli impiegati più anziani che potrebbero finalmente collocarsi a riposo liberando posti in cui impiegare i ragazzi che, a loro volta, rappresenterebbero unna grande risorsa per dare nuova spinta alla produttività, ottenendo importanti vantaggi per quanto riguarda crescite aziendali e di profitti.

Ma non solo: pensioni sicure per chi lascerebbe anzitempo la propria occupazione e stipendi certi per nuovi ragazzi in attività spingerebbero certamente anche i consumi che, secondo le ultime notizie, al momento sarebbero in netto calo. Ed è ben evidente come questi vantaggi correlati rappresentino i passaggi ottimali per l’avvio di un nuovo ciclo economico virtuoso per una nuova crescita del nostro Paese, in modo da riuscire a soddisfare gli obiettivi di sviluppo e seguire le indicazioni dei diversi organismi internazionali.