Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Schulz, Merkel, Moscovici

Ci sono anche gli equilibri oltre confine di cui tenere conto, anche e soprattutto quando di mezzo ci sono le novità per le pensioni. E non ci sono i rapporti con la Comunità da tenere presenti, ma nelle ultime notizie pensioni anche l'esito delle urne teutoniche hanno un peso specifico di rilievo.

Le ultime posizioni di Martin Schulz e conseguenze per novità per le pensioni

Dal delirio tutto interno per la sua individuazione come capo dello schieramento al ruolo di perdente che tutte le rilevazioni gli affibbiano. Questa è la storia di Martin Schulz, l'esponente riformista candidato alla guida della Germania con legittime ambizioni di imporre una linea rinnovata all'intera Comunità. Già, perché Schulz potrebbe essere una figura importante per un atteggiamento strutturale ben diverso da parte della Comunità con maggiori concessioni per l'introduzione di novità per le pensioni o provvedimenti a esse legati e patti fiscali meno stringenti. In fondo tutto è ancora possibile. Anche se le urne sono vicini e si materializzeranno subito dopo la pausa, la certezza aritmetica della vittoria non esiste. A ogni modo c'è da domandarsi come mai il popolo tedesco si sarebbe orientato per la conservazione anziché per il cambiamento, per l'esistente anziché per una proposta differente che avrebbe appunto investito ogni aspetto, dal ruolo delle Comunità fino alle novità per le pensioni interne ed esterne. La risposta è semplice: le cose vanno bene, gli indicatori sorridono e non ci sono reali ragioni per uscire dalla comfort zone.

Le recenti posizioni di Angela Merkel e impatto su novità per le pensioni

Sono in pochi a mettere in discussione quello che sembra un risultato pressoché scontato: la vittoria della cancelliera uscente Angela Merkel al prossimo turno delle urne teutoniche. In estrema sintesi significa che da qui a quattro anni continueranno a prevalere gli stessi rapporti di forza a livello comunitario. Difficile che cambi qualcosa con la Germania a fare da capofila e a dettare di fatto la linea da seguire e tutti gli altri Paese, tra cui il nostro, a ricoprire un ruolo da comprimario. Che poi tradotto significa pochi passi in avanti sul terreno delle novità per le pensioni, su cui il criterio dell'equilibrio e del mantenimento dei conti in ordine sarà prevalente rispetto a quello delle risposte immediate (e costose) richieste dalla cittadinanza più anziana per smettere anzitempo. Inevitabile che sia così perché siamo dinanzi alla nazione che esibisce il migliore stato di salute, tassi di impiego al massimo e novità per le pensioni all'avanguardia. A noi non resterà che stare a guardare o trovare una soluzione tutta interna per cambiare le cose. Ma con una classe dirigente così spaccate, le speranze sono forse mal riposte.

Le ultime affermazioni di Pierre Moscovici e impatto su novità per le pensioni

Il punto di partenza è l'ampia apertura concessa dall'esecutivo comunitario. Talmente ampia che non ha chiuso la porta neanche dinanzi alla possibilità di rivedere temporaneamente i rigidi criteri che disciplinano gli equilibri contabili per finanziare la riduzione delle imposte e magari le stesse novità per le pensioni. Non c'è dubbio come questa strategia sia legata anche a ragioni di pura sopravvivenza. Sono stati troppo duri i colpi ricevuti e soffia ancora forte il vento del disfattismo da rendere possibile anche il crollo dell'intera impalcatura comunitaria. Da qui il mutamento di atteggiamento anche da parte di Pierre Moscovici, esponente dell'esecutivo comunitario, solitamente molto attento a ricordare anche a nostro Paese l'attento rispetto delle disposizioni sottoscritte. Ma attenzione, perché questa maggiore disponibilità a trattare non è di certo eterna. Molti dipenderà appunto dall'esito delle urne teutoniche e dai tempi della ripresa, comunque avviati. Dopodiché è verosimile che possa rimettere tutti in riga, magari con il parziale aggiornamento di alcuni passaggi. Ecco perché se c'è da mettere le mani sulle novità per le pensioni, è consigliabile farlo adesso e non più avanti.