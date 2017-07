Sky: aumenti negli abbonamenti. Quanto costa davvero e nuove offerte

Dal primo ottobre Sky darà luogo ad aumenti negli abbonamenti iniziando a fatturare ogni quattro settimane. La novità vale, inizialmente, solo per i clienti che non usufruiscono di offerte speciali

Si dice che agosto sia la porta dell’inverno. E a guardare bene il calendario ci si rende conto che è proprio così. Il grosso dell’estate è ormai alle spalle. Resta da sfruttare al massimo l’ultimo sol leone e poi richiudere in una valigia costumi da bagno, secchielli e rastrelli ed aspettare un anno per rivivere quella che molti considerano la stagione più bella.

Tristezza? Per molti si. Ma non per tutti. I calciofili sparsi a tutte le latitudini, infatti, come predatori che iniziano a sentire l’odore del sangue, sono ben lontani da questo sentimento nostalgico. Perché? Semplice, perché agosto rappresenta una sorta di primavera calcistica. Torna il campionato di calcio di Serie A, la Champions League, insomma una vera e propria rinascita. E Sky, per le persone che adorano questa primavera, rappresenta la Mecca. Anche quando sono previsti aumenti degli abbonamenti 2017-2018per far fronte ai tanti investimenti del network di Murdoch. Vediamo allora quanto costa davvero e quali sono le nuove offerte.

Sky aumenti negli abbonamenti

Dal primo ottobre Sky darà luogo ad aumenti negli abbonamenti iniziando a fatturare ogni quattro settimane. La novità vale, inizialmente, solo per i clienti che non usufruiscono di offerte speciali e che pagano a prezzo pieno il loro abbonamento. Questa scelta, oltre che per rispondere alla concorrenza, conferma la voglia di continuare a investire, come da sempre, in innovazione, tecnologia e contenuti. Non solo calcio, dunque.

Oggi Sky offre la più ampia offerta di serie TV inedite in Italia, con oltre cento ottanta stagioni, dai successi internazionali come Homeland, Grey’s Anatomy, The Walking Dead, Il Trono di Spade e House of Cards, alle produzioni originali di Sky come Gomorra, Riviera, Babylon Berlin, sempre disponibili on demand. Sky Cinema è l’Eldorado delle pellicole campioni di incasso. Formula 1, MotoGP e l’atteso appuntamento degli Europei di Basket in esclusiva dal trentuno agosto rimpinguano l’offerta sportiva. Inoltre gli appassionati di calcio, oltre la Champions League e la Serie A e Serie B, potranno seguire la ripresa dei campionati della Premier League inglese, LaLiga Santander spagnola, la Bundesliga tedesca.

Quanto costa davvero e nuove offerte Sky

Ma quanto costa davvero l’abbonamento a Sky? Perprima cosa chi ha un abbonamento promozionale non subirà nessun aumento fino alla scadenza della promozione. La nuova periodicità di fatturazione ogni quattro settimane comporta, in caso di fatturazione mensile, la ricezione di tredici fatture in un anno e non più dodici, con un incrementopari all’8,6% annui sul costo dell'abbonamento.

La rimodulazione è giustificabile con le nuove offerte Sky come, solo per citare la più importante l’esclusiva, a partire dalla stagione 2018-2019, delle principali competizioni europee Champions League ed Europa League per la prima volta insieme. Con l’ultima novità Sky Go Plus, sarà possibile portare lo spettacolo di Sky ovunque, anche dove la connessione internet è assente. Grazie a Sky Kids (la nuova applicazione per tablet) anche i bambini potranno guardare i loro programmi preferiti ovunque.

E come non citare l’esperienza unica di My Sky e Sky On Demand, che hanno rivoluzionato il modo di vedere la TV grazie ai tantissimi contenuti disponibili a scelta e con funzionalità quali Restart, in grado di far ricominciare un film quando è già iniziato. Anche l’offerta in HD più completa di sempre, con oltre sessanta canali, è diventata ancora più spettacolare grazie al Super HD. Previsto anche l’arrivo del 4K nel nuovo standard HDR.