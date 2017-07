Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Orfini, Mattarella, Grasso

Andare alle urne subito sarebbe da incoscienti e non solo per l'interruzione dell'iter sulle novità per le pensioni, ma per la totale assenza di certezze.

Serve davvero tornare alle urne subito? Per le pensioni come si tradurrebbe questo bruciare le tappe. In realtà, nelle ultime notizie pensioni viene fuori come siano in pochi a desiderarle. Ecco i motivi.

Le ultime posizioni di Matteo Orfini e conseguenze per novità per le pensioni

Ecco, se c'è qualcuno che ancora spera di bruciare i tempi e andare alle urne prima ancora che arrivino a scadenza, quello è il segretario della maggioranza. Una posizione su cui si trovano evidentemente d'accordo quegli esponenti a lui vicino, come Matteo Orfini. E poco conterebbe che per il Paese non sarebbe affatto un bel momento per andare alle urne subito. C'è infatti un iter da avviare e da portare a termini. Ci sono novità per le pensioni da mettere a punto con i rappresentanti dei dipendenti. C'è un sistema elezioni ancora da definire. C'è qualcosa da inventarsi per evitare il temuto aumento dell'Imposta sul valore aggiunto. C'è il progetto della riduzione delle imposte, magari da associare a quello delle novità per le pensioni, da far diventare realtà per far aumentare le chance di impiego per i ragazzi. Insomma, andare alle urne subito significa assecondare solo il proprio tornaconto approfittando del momento di debolezza e di riorganizzazione degli altri schieramenti. E prima che con l'andare del tempo le rilevazioni sulle intenzioni dei cittadini si rivoltino contro. Ma in questo disegno, la posizione sembra isolata, per quanto autosufficiente.

Le recenti posizioni di Sergio Mattarella e impatto su novità per le pensioni

Questa volta non le ha mandate a dire e per il capo dello Stato è necessario che gli esponenti istituzionali approvino un sistema voto che renda il più possibile omogenei le modalità per l'individuazione dei rappresentanti nelle due assise. A detta di Sergio Mattarella esistono disomogeneità e lacune che impediscono una serena governabilità nella prossima legislatura e dunque la possibilità che venga perseguito un progetto di cambiamento comprendente le novità per le pensioni e tutti gli altri punti cardine del Paese. Ma c'è ancora la possibilità di intervenire, anche se l'iter (lo stesso che dovrebbe contenere le ultime novità per le pensioni di questo esecutivo) sarà avviato subito dopo l'estate e occorre evidentemente fare in fretta. Per le urne manca circa un semestre e per il capo dello Stato si tratta di un momento fondamentale» della vita democratica di una Repubblica. Momento centrale ma da vivere con serenità, anche e soprattutto da parte degli schieramenti, e facendo tutto il possibile perché ci sia un'ampia partecipazione al voto da parte dei cittadini. Nelle ultime posizioni di Mattarella non poteva mancare un passaggio sull'iter, considerato un passaggio fondamentale per trovare la fiducia dei mercati.

Le ultime affermazioni di Piero Grasso e impatto su novità per le pensioni

In fin dei conti si tratta della seconda carico dello Stato ed è quasi inevitabile che la posizione sia quasi perfettamente in linea con il suo superiore nella linea gerarchica. Ma su un punto Piero Grasso insiste affinché sia trovata una soluzione prima che si individui il momento esatto del ritorno alle urne: la scelta del sistema voto. E si tratta di un passaggio chiave si ripercuote sulle alleanze e sulla stabilità della prossima maggioranza, dunque sui programmi e perciò su quello che potrà succedere con le novità per le pensioni. Senza un esecutivo forte, tutte le migliori aspettative sono sempre e costantemente a rischio caduta. Poco importa la scelta finale, ben sapendo che la necessità è di trovare sistemi molto simili per entrambe le assise e che il premio alla coalizione o allo schieramento vincente è la variabile decisiva per la formazione di un esecutivo che può contare su una maggioranza forte in suo sostegno, in ottica novità per le pensioni e anche oltre. Se non si dovesse raggiungere alcun accordo tra le parti, si punta allora ad estendere anche alla seconda Assemblea elettiva il sistema in vigore nella prima, così come modificato dall'Alta Corte.