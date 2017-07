Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Casero, Rughetti, Padoan

Almeno per ora le novità per le pensioni non sembrano al centro dei pensieri degli esponenti dell'esecutivo. L'iter vero e proprio sarà però avviato solo dopo la pausa.

Sempre più chiare le indicazioni che arrivano dall'esecutivo sulle corsie preferenziali che saranno assegnate all'iter ormai ai nastri di partenza. Ci sarà un largo spazio per le revisione delle imposte, anche per rilanciare l'impiego, e sarà assegnato un ruolo più marginale alle novità per le pensioni e i provvedimenti legati. Ma poi ci si accorge che a esprimersi nelle ultime notizie pensioni sono stati solo gli esponenti storicamente più scettici.

Le ultime posizioni di Luigi Casero e conseguenze per novità per le pensioni

Tanto impegno sulle imposte e quanto basta sulle novità per le pensioni. L'orientamento del viceresponsabile del Tesoro Luigi Casero è stato chiaro. Gli sforzi, sia a allivello di cassa e sia di tempo, saranno indirizzati sul sistema delle imposte in una doppia direzione. Da una parte ci sarà l'alleggerimento del carico per le imprese che assumeranno i ragazzi (senza alcun riferimento alle novità per le pensioni), dall'altra si procederà a una semplificazione dell'intricato dedalo del sistema attuale. Intendiamoci, nessuna cancellazione delle piccole imposte, quelle che magari fanno saltare dalla sedia più delle grandi. Ma un loro inglobamento per facilitare la comprensione. E a dimostrazione di come proprio questa sia la tendenza seguita dal Tesoro con l'avvio dell'iter, c'è l'invito dello stesso Casero a sfruttare tutti gli strumenti digitali in grado di rendere sistema più efficiente, a iniziare dalla fatturazione elettronica tra privati che elimina tre tipi su quattro di evasione dell'Imposta sul valore aggiunto.

Le recenti posizioni di Angelo Rughetti e impatto su novità per le pensioni

Potrebbe essere proprio la partita della pubblica amministrazione ovvero il rinnovo del contratto degli statali, a rappresentare il principale problema all'introduzione di novità per le pensioni ulteriori rispetto a quelle già approvate. Il problema è come al solito sempre lo stesso: l'assenza di una buona base di coperture. Una ristrettezza che si traduce nell'indispensabile di fare delle scelte: rinnovo del contratto degli statali o novità per le pensioni? In realtà, come ricorda Angelo Rughetti, sottosegretario al dicastero della Semplificazione, la possibilità di decidere non è poi così ampia, considerando che lo sblocco per gli statali è stato imposto dall'Alta Corte dopo un lungo periodo di congelamento dei contratti. Di soli ne servono, e anche tanti. Perché quanto stanziato con i precedenti iter è solo una piccola parte dell'importo complessivo che andrà adesso coperto. Almeno queste sono le rassicurazioni che lo stesso Rughetti ha fornito ai rappresentanti di comparto dei dipendenti. Poi se dalle parole si passerà ai fatti, anche sacrificando le aspettative piuttosto elevate sulle novità per le pensioni, si saprà solo a breve.

Le ultime affermazioni di Pier Carlo Padoan e impatto su novità per le pensioni

Ormai appare quasi certo che gli sforzi saranno indirizzati in maniera pressoché esclusiva alla riduzione delle imposte o comunque alla revisione delle agevolazioni. Le due cose non sono necessariamente in contraddizione, spiega il responsabile del Tesoro Pier Carlo Padoan, anche se parlare di spostamento può avere certamente un senso. L'obiettivo è alleggerire il carico delle imposte per le imprese affinché riescano ad assumere in maniera stabile il maggior numero di ragazzi, anche senza passare dalle più costose novità per le pensioni. Obiettivo possibile? Secondo Padoan evidentemente sì, pur ricordando come negli anni scorsi disposizioni di questo tipo non si sono rivelate fortunate. Da una parte la quantità delle riduzioni è stata troppo ridotta mentre dall'altra il mancato accompagnamento con novità per le pensioni studiate ad hoc, quelle cioè in grado di liberare posti nelle attività, ha rappresentato il principale limite. C'è poi chi mette in guardia le famiglie dall'annunciata revisione delle agevolazioni, calcolando una pesantissima sforbiciata che andrà a impattare in maniera quasi violenta nelle tasche dei cittadini.