Offerte, promozioni, sconti Tim, Vodafone, 3 Italia, Wind ad Agosto. Confronto prezzi e tariffe migliori

Agosto è il mese più caldo, non solo per le temperature che quest’anno stanno mettendo a dura prova l’intero Paese stretto nella morsa di un’afa torrida e davvero insopportabile in alcune giornate. Per le compagnie che gestiscono la telefonia fissa e mobile, agosto rappresenta una sorta di Eldorado. Le migliaia e migliaia di persone che andranno in vacanza in questo mese, avranno certamente maggiore voglia di comunicare le avventure, le esperienze e le risate del periodo più spensierato, forse, dell’anno.

E rappresentano un bersaglio da colpire a tutti i costi a suon di offerte, promozioni e sconti da capogiro. Tim, Vodafone, 3 Italia, Wind danno il meglio di sé, spesso, ad Agosto. Di seguito un confronto tra i prezzi e le tariffe migliori che potrebbe tornarvi utile in caso abbiate in mente di aggiornare il vostro piano tariffario.

Offerte e promozioni Tim

Tra le offerte e le promozioni Tim segnaliamo per prima quella destinata alle grandi città. A Milano, Torino, Venezia, Bologna, Perugia, Catania, Napoli, Bari, Roma, Palermo, Genova Tim propone ai nuovi clienti l’offerta “Fibra e Mobile” con connessioni Internet da cento fino a mille Mbps e l’opzione Mobile Special con un Giga di traffico fino al 4.5G (inclusa per quattro anni) a 19,90 Euro ogni quattro settimane per un anno. Per il mobile sono disponibili le nuove offerte per i ragazzi dagliotto ai dodici anni.

La nuova Tim Young Junior prevede a 5,99 Euro/4 settimane 2GB di navigazione sicura con Tim Protect, sessanta minuti di traffico e sessanta Sms. La Tim Young Junior Pack prevede invece a cinquantanove euro per dodici mesi due Giga di navigazione sicura con Tim Protect, sessanta minuti di traffico, sessanta Sms e chiamate illimitate verso un numero Tim. Entrambe le offerte includono i migliori top games selezionati di Tim I love Games, l’App che consente di giocare dal proprio smartphone offrendo un ricco catalogo con centinaia di giochi disponibili in download.

Sconti Vodafone ad Agosto

Vediamo adesso gli sconti Vodafone previsto ad Agosto. Questo gestore ha rinnovato il portafoglio delle offerte mobili con:

Vodafone Pro: mille minuti mille sms, cinque Giga a venti euro ogni quattro settimane.

Vodafone RED: minuti illimitati, sms illimitati, otto Giga a trentacinque euro ogni quattro settimane.

Vodafone Smart: cinquecento minuti, cento Sms, due giga e dodici euro ogni quattro settimane.

Wind promozioni ad Agosto

Anche Wind prova ad conquistare la fiducia di nuovi clienti. Sono diverse le promozioni in arrivo ad agosto. Per chi desidera navigare e fare ‘il pieno di giga’ durante l’estate, Giga Max Limited Edition propone dieci giga da utilizzare in tre mesi, con costo di attivazione di nove euro per essere always on in Italia e in Unione Europea sia da smartphone, sia da tablet. Continuano le offerte estive all insegna di #thewindunlimited per i nuovi e già clienti Wind Under trenta e Over sessanta.

All Inclusive Unlimited Under trenta prevede minuti illimitati, cinquecento sms e cinque giga al costo di nove euro al mese invece di dodici. Per i clienti Over sessanta che, invece, desiderano fare il pieno di minuti e avere uno smartphone a condizioni vantaggiose, Noi Tutti Unlimited Over sessanta offre minuti illimitati verso tutti a sei euro al mese e, con un euro in più ogni mese, è possibile avere il nuovo ‘Wind Smart 2017’ con due giga extra.

Summer Card Now Tv edition, consente di vedere, da smartphone e tablet, le serie tv preferite e gli show di Now TV. Summer Card Now Tv edition è disponibile con 20 Giga Full Speed per due mesi a 14,90 euro.

3 Italia offerte e promozioni

E infine vediamo la 3 Italia. Anche questa compagnia ha messo in campo offerte e promozioni da far venire l'acquolina in bocca. Grazie alla nuova Giga Bank i clienti 3 possono utilizzare i giga non consumati entro il mese successivo. Per i clienti con opzione ricaricabile, 3 propone All-In in tre versioni: Start, Prime e Master, che offrono minuti illimitati, cinquecento sms, e fino a trenta giga di Internet, con Giga Bank inclusa, a partire da nove euro.

Anche la gamma di smartphone offerti da 3 si rinnova per l’estate con nuovi modelli, disponibili con tutte le opzioni All-In. Ai clienti che desiderano cambiare un top smartphone ogni anno, è dedicata l’offerta Free, al costo di 5 euro in più al mese.

Ai più giovani tre propone la Play Young con 300 minuti, 6 giga per restare sempre connessi, l’app Music by 3 e il Grande Cinema 3 sempre inclusi. L’app Music by 3 permette di scegliere tra oltre 30 milioni di brani, di ascoltarli senza interruzioni pubblicitarie e senza consumare i giga inclusi nell’offerta. Invece, con la card Blu di Grande Cinema, 3 offre due ingressi al prezzo di uno ogni settimana, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.