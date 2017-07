Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Berlusconi, Meloni, Alfano

Si va verso nuovi movimenti tra le diverse forze in vista di prossime elezioni, tanto da un punto di vista di riorganizzazioni interne quanto da un punto di vista di alleanze che potrebbero rivelarsi cruciali per riuscire a garantire una maggioranza certa in modo da scongiurare il rischio di ingovernabilità quando si andrà al voto, tempo che ancora oggi resta incerto, considerando che resta ancora da definire il sistema per elezioni, le cui discussioni vere e proprie riprenderanno dopo la pausa anche se, come riportano le ultime notizie, tra le diverse forze sarebbero già ricominciati confronti e riunioni.

Intanto, tra 24 ore circa si terrà un nuovo vertice che potrebbe portare alla creazione di un nuovo centrodestra riunito, pronto a correre per vincere le prossime elezioni. E non ci sarebbe da stupirsi se così dovesse essere l'esito, considerando che le ultime notizie relative a recenti rilevazioni statistiche confermano un grande avanzamento del centrodestra nelle intensioni di voto degli italiani. Il centrodestra sarebbe, infatti, il maggior raccoglitore di consensi nel nostro Paese, da Nord a Sud, nettamente in avanti rispetto a centrosinistra e pentastellati.

E l'anticipo di una possibile nuova riunione di tutto il centrodestra sarebbe dato dalle ultime notizie relative alla possibile alleanza del candidato di centrodestra alle prossime elezioni regionali in Sicilia con la forza di Ap di Angelino Alfano. Tornare dunque a far parte del centrodestra passando dalla Sicilia: forse è questa l’intenzione di Alfano e tutto starà a vedere quale sarà la risposta di Silvio Berlusconi a questi movimenti di riunione.

Le ultime dichiarazioni di Berlusconi e rilancio di novità per le pensioni

Non solo alla posizione di Alfano ma alla decisione di tutti i centristi di entrare a far parte del suoi Schieramento, Silvio Berlusconi, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe chiaramente detto di voler costituire una forza alternativa in cui far confluire tutti i centristi che sarebbe comunque di sostegno alla sua stessa forza. Il centrodestra, tuttavia, sarebbe particolarmente scettico sul ritorno di Alfano ma la decisione di alcuni centristi di spostarsi verso lo Schieramento del Cavaliere e le ultime notizie sulla nascita di nuove forze, come quella dei pensionati, pronte a sostenere il centrodestra, avrebbero particolare impatto positivo sulle novità per le pensioni considerando che il Carroccio, come ben sappiamo, da sempre si batte per l’attuazione di novità per le pensioni di modifica dell’interno attuale sistema, ripartendo soprattutto dalla novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni che, come riportano le ultime notizie, sarebbero sostenute anche dal Cavaliere che avrebbe chiaramente detto di voler:

aumentare il valore dei trattamenti pensionistici inferiori portandoli almeno fino a mille euro; definire sistemi che permettano di lasciare anzitempo la propria attività; introdurre l’assegno universale per i più bisognosi.

Le ultime posizioni di Alfano e possibile impatto su novità per le pensioni

Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali della Sicilia, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe chiaramente aperto ad una possibile alleanza con il leader di Ap, Alfano, che potrebbe fare la differenza, esattamente come già accaduto nei casi di prendenti elezioni, quando ha permesso si vincere sul territorio sia alla destra sia alla sinistra in veste di alleato. Il ministro Alfano, stando a quanto riportano le ultime notizie, potrebbe essere tra quelle figure di spicco di rilancio di novità per le pensioni, considerando che tra le priorità da lui sempre espresse spiccano aiuti alle famiglie, per dimostrare ai cittadini attenzione ai loro reali bisogni, e novità per le pensioni concrete per il rilancio delle opportunità di impiego per i ragazzi, da novità per le pensioni di quota 100 a novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcuna onere.

Le ultime posizioni della Meloni e attese per novità per le pensioni

Se l’intenzione che emerge dalle ultime notizie è quella di costituzione di un nuovo centrodestra riunito, ipotesi su cui però non tutti sarebbero ancora pienamente d’accordo, per la leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, pensare ad un ritorno di Alfano nel centrodestra non sarebbe proprio una opzione da considerare. La Meloni, però, è da sempre favorevole ad una riunione di tutte le forze del centrodestra, mossa che potrebbe rivelarsi decisamente vincente in vista di prossime elezioni, soprattutto perché l’obiettivo sarà puntare su questioni prioritarie come sicurezza e immigrazione, misure sociali per contrastare l’indigenza e novità per le pensioni, a partire da novità per le pensioni come quota 100.