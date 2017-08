Offerte per cambiare operatore, passare a Wind, Tim, Vodafone, 3 Italia. Tariffe, Sconti, promozioni Agosto a confronto

Quali sono le migliori offerte che gli operatori telefonici, Wind, Tim, Vodafone, 3 Italia, propongono per questo mese di agosto? Le offerte disponibili sono diverse anche per coloro che intendono cambiare operatore, operazione che ormai, come ben sappiamo, permette di mantenere il proprio numero telefonico pur cambiando gestore. Vediamo quindi quali sono le proposte correnti dei diversi operatori.

Offerte Wind agosto 2017

Partendo dalle offerte Wind, l’operatore prevede giga e minuti illimitati per i clienti che hanno attive le offerte All Inclusive 1000 e Noi Tutti. In particolare, per i clienti con la promozione All Inclusive 1000 attiva è previsto 1GB di Internet extra ogni 28 giorni; mentre per i clienti con attiva alcune delle offerte Noi Tutti sono previste chiamate illimitate verso tutti i cellulari e telefoni fissi. Altra nuova offerta di Wind è Wind Smart 7 Gold, promozione estiva speciale disponibile per tutti i clienti Tim che decidono di cambiare operatore e passare a Wind su nuova sim ricaricabile. Wind Smart 7 Gold offre 1000 minuti verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G a 7 euro ogni 4 settimane e prevede un costo di attivazione 9 euro invece di 19 con sim attiva per 24 mesi.

Offerte Tim agosto 2017

Tim invece lancia le offerte Tim Special che includono pacchetti completi di minuti di chiamate, traffico dati internet e sms che comprendono:

Tim Special Voce, che prevede 500 minuti di chiamate verso tutti (che diventano 1000 se si attiva l’addebito su conto corrente o carta di credito) a 9,90 euro ogni 28 giorni; Tim Special Large, che prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti, Studio+ incluso per 6 mesi e 2 GB (che diventano 4 se a casa si ha TIM) di traffico dati internet in 4G a 19,90 euro ogni 28 giorni (5 euro di sconto se si attiva l’addebito su conto corrente o carta di credito); Tim Special Unlimited Web Edition, che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 10 GB di traffico dati internet in 4G, roaming in Europa e USA incluso e 250 minuti di chiamate dall’Italia verso l’Europa e USA a 29 euro ogni 28 giorni; Tim Special Medium, che prevede 400 minuti di chiamate verso tutti, 2 GB (che diventano 4 se a casa si ha TIM) di traffico dati internet in 4G e Studio+ incluso per 6 mesi a 14,90 euro ogni 28 giorni (3 euro di sconto se si attiva l’addebito su conto corrente o carta di credito); Tim Special Unlimited, che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, 3 GB di traffico dati internet in 4G e smartphone con TIM NEXT a 34,90 euro ogni 28 giorni (5 euro di sconto se si attiva l’addebito su conto corrente o carta di credito.

Offerte Vodafone agosto 2017

Tra le offerte di questo mese di agosto 2017, Vodafone la Special 1000 7GB con 1000 minuti, 1000 sms e 7 Giga di internet ad alta velocità grazie alla rete 4G, un’ottima promozione per sottrarre clienti a Tim, Wind e Tre. Per essere attivata è necessario recarsi con l’SMS di conferma presso un centro Vodafone autorizzato e chiedere la portabilità del numero che prevede un costo di attivazione pari a 3 euro e il costo di attivazione della stessa sim. Vodafone Special 1000 7GB prevede 1000 minuti verso tutti verso tutte le numerazioni sia fisse che mobili, 1000 sms verso tutti verso tutte le numerazioni sia fisse che mobili, 7 Giga di Internet Mobile utilizzabili anche in 4G.

Offerte Tre Italia agosto 2017

Passando alle offerte Tre Italia, sono previsti diversi pacchetti Tre All-in, offerte base di Tre che includono minuti di chiamate, traffico dati internet e sms. Le diverse offerte prevedono:

Tre All in Start, che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 5 GB di traffico dati internet in 4G a 9 euro ogni 28 giorni; Tre all in Prime, che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 15 GB di traffico dati internet in 4G a 14 euro ogni 28 giorni; Tre all in master summer, che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 30 GB di traffico dati internet in 4G a 19 euro ogni 28 giorni.