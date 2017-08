Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Macron, Dijsselbloem, Draghi

Cala ancora la credibilità italiana agli occhi della Comunità, situazione che sembrerebbe rendere sempre più difficile l’attuazione di tutti quei provvedimenti e quelle iniziative urgenti che sarebbero importanti per sbloccare la ripresa nel nostro Paese. Le ultime notizie su alcune dinamiche, infatti, dimostrano come e quanto le cose debbano cambiare nel nostro Paese e stiamo parlando di deficit statale, che continua ad aumentare, e sviluppo economico, ancora in stallo, senza dimenticare l’aumento dell’emigrazione di chi è alla ricerca di un futuro migliore e di nuove opportunità di impiego. Quest’ultima situazione è ciò che maggiormente interessa il nostro Paese, considerando che si tratta di una questione che colpisce in maniera negativa soprattutto i ragazzi che dovrebbero, in realtà, rappresentare una risorsa per la crescita. Ma senza l’attuazione di novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti senza alcun onere, la ripresa di opportunità di impiego per i ragazzi non ci sarà e non ci sarà alcuna nuova spinta per produttività e consumi.

Tutto bloccato, dunque, per un rilancio di quel ricambio generazionale che permetterebbe di avviare un ciclo economico positivo in generale. Nonostante i vantaggi che le novità per le pensioni porterebbero, sia in termini di rilancio di attività, sia in termini economici di risparmi, il nostro Paese dovrebbe presentare alla stessa Comunità, come spiegato da alcuni esponenti politici, certificazioni esterne che dimostrino la reale e concreta convenienza delle novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti.

Le recenti affermazioni di Macron e impatto su novità per le pensioni

Scettico nei confronti delle potenzialità del nostro Paese e poco propenso a sostenerci il presidente francese Macron. Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, il presidente Emmanuel Macron si sarebbe già dimostrato ‘nemico’ del nostro Paese, posizione che emerge chiaramente dalle ultime notizie riferite alla questione dei cantieri navali francesi Stx, la cui maggioranza era stata acquisita dalla italiana Fincantieri dopo una lunga trattativa, con approvazione della decisione da parte dell'allora presidente della repubblica Hollande. Ma solo ad una settimana di distanza dalla sua elezioni, Macron, come riportano le ultime notizie, ha annunciato una revisione del contratto di cessione dei cantieri Stx perché non voleva, e non vuole, che vengano ceduti agli italiani.

A questa vicenda già di per sé piuttosto spiacevole e significativa, si affiancherebbe la posizione dello stesso presidente Macron nei confronti della questione migranti e sostegni al nostro Paese. Stando alle ultime notizie, infatti, Macron non sarebbe affatto disposto ad alcuna accoglienza. Si tratta di posizioni che potremmo definire forti e che certo non lasciano ben sperare in futuri sostegni per poter permettere al nostro Paese di andare avanti con iniziative urgenti al momento bloccate, novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri comprese.

Le ultime posizioni di Dijsselbloem e impatto su novità per le pensioni

Secondo il presidente del gruppo comunitario e ministro delle finanze, Jeroen Dijsselbloem, la realizzazione di provvedimenti strutturali importanti nel nostro Paese è difficile a causa di un sistema politico decisamente fragile e instabile. Si tratta di una instabilità che non permette di andare avanti con tutti quegli importanti provvedimenti che contribuirebbero a rilanciare uno sviluppo del nostro Paese. Per il presidente, inoltre, la proposta di mantenere un deficit per l'Italia del 2,9% per cinque anni sarebbe fuori dalle regole e si tratterebbe di una decisione che, come confermano le ultime notizie, un singolo Paese può prendere da solo.

Le recenti posizioni di Draghi e attese per novità per le pensioni

Stando a quanto riportano poi le ultime e ultimissime notizie, il presidente attuale della Bce, Mario Draghi, si avvierebbe a lasciare la presidenza e con la sua sostituzione inizieranno a tramontare anche le politiche monetarie espansive e i tassi bassi di interesse mantenuti sempre bassi. E forse tornare al benessere per il nostro Paese non sarà assolutamente facile. Le stesse ultime notizie confermano, infatti, che entro la fine dell'anno, a partire forse dal prossimo mese di settembre, inizierà la graduale riduzione degli acquisti dei titoli di Stato con conseguente graduale aumento dei tassi, operazione che tenderà a far venir meno quelle condizioni attualmente favorevoli per l'attuazione di importanti interventi e di cui il nostro esecutivo, come più volte sottolineato, non sembrerebbe aver approfittato. Rientrano tra questi interventi le stesse importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, da tutti finora richieste ma ancora rimandate.

Tuttavia, è anche possibile che l’operazione di Qe venga portata avanti più a lungo del previsto dando più spazio e tempo per definire interventi significativi. E se l’operazione fosse portata davvero avanti per un anno o anche di più, sarebbe decisamente interessante per l'esecutivo che vincerà dopo le elezioni e che potrebbe finalmente rilanciare davvero gli importati cambiamenti, novità per le pensioni comprese.